The Legend of Heroes: Trails Of Cold Steel III es otro videojuego rezagado que ya había sido lanzado en otras plataformas con anterioridad. El juego de 2017 fue exclusivo de Japón por un tiempo hasta que llegó a occidente a través de Playstation 4 en 2019 y PC, este año. Este 30 de junio se sumará también al catálogo de Nintendo Switch. Al igual que las entregas anteriores, se trata de un JRPG (Juego de Rol Japonés) con batallas por turnos. Una de las novedades de la tercera parte es que se puede incrementar la velocidad de los encuentros y eliminar tiempos muertos para tener una aventura más dinámica. En cuestiones de historia, es una secuela directa de The Legend of Heroes: Trails Of Cold Steel II: la acción comienza un año y medio después de los eventos de dicho título.