La lista de lanzamientos de esta semana la cierra Bandai Namco con una nueva adaptación de manga y animé. Llega finalmente One Piece: Pirate Warriors 4 a Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC este 27 de marzo. La cuarta entrega de la popular saga incorporará algunos nuevos personajes para continuar contando la historia de una de las series más populares del manga y el animé. Aunque la jugabilidad no incorporará grandes cambios respecto de las anteriores ediciones, sumará nuevos modos de juego, desafíos y otras novedades que mantendrán fresca la fórmula dirigida tanto a fanáticos como no tanto.