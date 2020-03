La Liga Latinoamérica de League of Legends (la más importante de la región) postergó la fecha del último fin de semana, y decidió que a futuro las partidas se jugarán desde las gaming house de los equipos, y no en la arena donde se lleva a cabo habitualmente. En tanto, la Liga Master Flow de Argentina organizada por LVP continúa con su programación. La misma tiene una modalidad online , por lo que las organizaciones no tienen que trasladarse ni exponerse para competir.