Peter Fabiano, productor del próximo RE:3 Remake, confirmó en una entrevista con Official PlayStation Magaizine, que la modalidad Resistance será “una divertida experiencia online con algunas conexiones del mundo de Resident Evil”. Esto confirma que el juego no será parte del canon de la franquicia y que los jugadores se encontrarán con elementos y personajes nuevos, que no forman parte del amplio universo de la saga que tiene a la Umbrella Corporation. A su vez, el desarrollador asegura que el juego transcurre en Racoon City, pero en situaciones que “son imposibles de encajar dentro de la línea temporal de la historia”. Sin embargo, habrá un grado de familiaridad, ya que Cerebro será uno de los enemigos que aparecerá en Resistance.