“Con más de 200 millones de gamers por día viendo más de 50 mil millones de horas de contenido al año, YouTube provee a los jugadores y sus apasionados fans con la plataforma de videojuegos más popular del mundo”, comentó Ryan Watt, jefe de gaming en YouTube. “Tanto Overwatch League como Call of Duty League son los mejores ejemplos de contenido de primera calidad de esports. Como ex comentarista de eventos de esports de Call of Duty, no podría estar más emocionado porque Activision Blizzard eligiera YouTube como su hogar exclusivo para la transmisión en vivo de ambos eventos. Este acuerdo sigue demostrando nuestra dedicación a tener productos gamer de clase mundial en vivo”, agregó.