No caben dudas que las características relevadas en la encuesta son las más apuntadas tanto por jugadores como desarrolladoras, las cuales buscan no solo satisfacer a la competencia, sino sacar una luz de ventaja apuntando a mejorarlas. Sin embargo, para cumplir con estas expectativas podría haber una diferencia entre los precios entre ambas, según los componentes con la que cada una trabaje. En el caso de la consola de Sony, se especula para el lanzamiento de la PS5 es de entre 499 y 599 dólares. Tanto la Playstation 4 como la Playstation 4 Pro se lanzaron a 399 dólares. La PS3, en cambio, se lanzó a 599 dólares, decisión que se lamentó por una generación entera, por lo que se cree que no se volverá a esa cifra una vez más. Por su parte, Xbox One X salió al mercado en su momento con un precio de 499 dólares, algo que seguramente imitará la nueva Xbox Series X, dado que es un precio que tiene asimilado su público, el cual se concentra más que nada en Estados Unidos.