Fnatic nació en Europa durante el 2004, cuando la escena de los deportes electrónicos todavía no se había desarrollado. En la última década fue uno de los clubes que más ruido hizo a nivel mundial, siendo campeón de varios de los torneos más importantes de cada videojuego. Desde que inicio el competitivo del League of Legends que supo destacarse, y de hecho, es el único campeón del mundo no asiático. Se quedó con la primera edición de Worlds en 2011 tras vencer a agains All authority en la final. Además fue campeón siete veces de la LEC (ex LCS) de Europa, de dos Rift Rivals y se quedó con el segundo puesto en el Mundial del 2018, tras caer ante Invictus Gaming en la final.