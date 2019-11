Como no todo es ver transmisiones y consumir videos, Facebook Gaming también da la posibilidad de jugar títulos como Everwing, Words with Friends y Basketball FRVR al instante y sin necesidad de ningún tipo de descarga, se esté navegando en la página principal de Facebook, en grupos o donde sea. Además, se ofrece la posibilidad de entablar conversaciones y formar comunidades sobre todo tipo de títulos disponibles o no en la plataforma.