Mientras seguía presentando revolucionarias mecánicas en sus franquicias exitosas, Hideo Kojima también probaba conceptos con juegos nuevos. Boktai: The Sun is in Your Hand se centra en la historia de un cazavampiros que posee un arma que se recarga con la luz solar. Lo novedoso del título de Game Boy Advance es que el arma del juego se recarga con luz solar absorbida por un pequeño panel integrado en el cartucho del juego, lo que obligaba a los usuarios a jugar en lugares abiertos. La secuela lanzada en 2004 incorporaba nuevas armas y distintos usos de la luz solar para avanzar en la aventura.