"Sería importante avanzar a una mayor integración entre el Mercosur y la Unión Europea aunque sabemos nuestras diferencias en temas agrícolas. Pero estos retos deben responder a temas más globales donde el Mercosur debe adaptarse a esos cambios", afirmó Macron. No sólo ello: el presidente de Francia aclaró que no está "dispuesto a aceptar acuerdos comerciales con países que no respeten el acuerdo de París, por una razón sencilla: porque esto significa que me coloco en una posición de pedirles a mis actores económicos que se adapten al acuerdo de París, pero por otro lado firmaríamos con países que no respetarían el acuerdo". Si bien no lo confirmó, se especula que su planteo está relacionado con las declaraciones del electo presidente de Brasil, quien hizo públicas sus posturas proteccionistas y a contramano de los esfuerzos por disminuir el cambio climático, lo que dejó un manto de dudas sobre ese acuerdo entre los dos bloques regionales.