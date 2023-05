Redfall, el shooter de vampiros que llega con una estaca clavada en el corazón

Si pensamos en tomarnos unas vacaciones el primer destino que se nos viene a la mente es una playa, mucho sol y una barra con tragos. Pero muchos, cambiarían esa postal por un pasaporte a la vida eterna y la juventud permanente. En otra época tener una vida nocturna y vivir durante siglos podría resultar una maldición, pero los tiempos han cambiado y hoy es algo que hasta resulta romántico. Nacidos en fábulas o páginas de libros, los vampiros son una de las temáticas preferidas en Hollywood, y tienen un largo historial en la industria de los videojuegos. Pero muy pocos han tenido éxito y es por esto que el anuncio de Redfall nos dió mucha emoción.

Redfall, Tráiler De Lanzamiento

Detrás de este proyecto está Arkane, uno de los estudios más respetados de Bethesda, y la garantía de tenerlo a nuestro alcance con una membresía de Game Pass. El panorama no puede ser más prometedor, pero ¿es suficiente esto para convertirlo en el juego de vampiros que todos esperamos?

Redfall es una mezcla tan extraña de géneros que hasta resulta extraño definirlo. Es un shooter de terror y acción en primera persona, en un mundo abierto y con la posibilidad de jugarlo en cooperativo con nuestros amigos. Nuestra tarea en la ciudad ficticia de Massachusetts, es la de sobrevivir e intentar descubrir porque está asediada por vampiros. Redfall está aislada y la mitad de la población murió a manos de chupasangres. Algunos de los sobrevivientes se convirtieron en una secta que los protege, mientras otro grupo lucha con ellos e intenta hacerlos desaparecer. Pero algo más pasó en este pueblo costero, porque el mar se retiró varios metros de la costa y el sol tiene una alteración que impide el paso de toda su luz. A medida que avanzamos en la historia principal, descubrimos que alguien hizo experimentos que desencadenaron en este desastre. Para enfrentar a las criaturas de la noche, podemos elegir entre 4 personajes y cada uno de ellos tiene su propia historia o beneficios a la hora de luchar.

Jacob: Trabajó con el ejército en Afganistán y Siria. Fue parte de la unidad encubierta de operaciones especiales y entró en una empresa de servicios militares que trabaja con conflictos globales. Él y su unidad fueron contratados por Aevum Therapeutics y estaban en Redfall cuando todo comenzó. Fue capturado por una deidad Vampírica que le dió un cuervo psíquico y un ojo extraño por el que todos preguntan. Puede ordenarle al cuervo que marque enemigos, puede activar un velo que lo hace invisible por unos instantes y puede invocar un rifle fantasma que hace desastres.

Devinder: Un cazador de monstruos que invirtió toda su fortuna en expediciones. Escribió un par de libros sobre sus aventuras buscando criaturas ocultas, y a raíz de esto tiene un puñado de seguidores que comparten su pasión. Aparentemente estaba en la ciudad para promocionar su último libro cuando todo empezó y ahora quedó atrapado junto a los sobrevivientes. Devinder puede disparar una jabalina eléctrica para electrocutar todo lo que esté a su alrededor, o lanzar una baliza para teletransportarse. Tiene además una cámara que crea un estallido de luz ultravioleta que petrifica a los vampiros.

Layla: Vive en la ciudad desde los dieciocho años y se endeudó estudiando ingeniería biomédica. Participó como voluntaria en unos estudios de Aevum Therapeutics, la compañía que parece estar detrás de este desastre, y a raíz de esto aparecieron extraños poderes. Puede crear un paraguas psíquico para protegerse de las balas y un ascensor que revolea a los enemigos por los aires. Pero lo más bizarro es que puede llamar a su ex novio Jason, que casualmente es un vampiro, para que le de una mano si está en problemas.

Remi: Se llama en realidad Remedios de la Rosa, es amante de la tecnología y tiene mucha experiencia en búsqueda y salvamento. Cuando todo comienza ella queda atrapada en compañía de un proyecto personal, un robot llamado Bribón. Remi puede ordenarle distraer a sus enemigos, o arrojar una carga C4. Tiene además el poder de crear un punto en el que nuestros aliados pueden curarse todo el tiempo.

Los 4 arrancan con un equipo básico, pero a medida que la historia avanza su arsenal va creciendo. Cada arma que encuentran a su paso, tiene diferentes características y valores. Ametralladoras, escopetas, rifles sniper, revólveres, pistolas, lanzabengalas, lanzaestacas y pistolas ultravioletas, jugarán un papel fundamental en nuestra supervivencia. Durante nuestra estadía iremos encontrando equipo cada vez más poderoso, y lo que ya no usemos puede desmantelarse. Con el dinero obtenido podemos comprar municiones, botiquines o elementos para abrir puertas y hackear dispositivos.

La ciudad de Redfall parece chica, pero como la recorremos a pie nos damos cuenta de que las distancias son más grandes de lo que suponíamos. Afortunadamente encontramos a nuestro paso, puntos para viajar más rápido y refugios que una vez liberados, sirven para reabastecernos y tomar misiones secundarias.

El pintoresco y devastado pueblo es hermoso a golpe de vista y la estética tan particular de Arkane, resulta extraña y satisfactoria. Pero está claro que algunas texturas podrían tener mucho más trabajo, y por esta razón no se siente como un juego moderno. Pese a utilizar Unreal Engine 4, no tiene la calidad visual de Hellblade: Seuna´s Sacrifice o Star Wars Jedi: Fallen Order que utilizan el mismo motor gráfico. La increíble postal inicial del mar retirado de las costas, con el agua en movimiento y los barcos atascados en la marea, queda terriblemente deslucida cuando la miramos de cerca. Por la simpleza de la historia en Redfall, recorrer con libertad cada rincón de la ciudad con la excusa de resolver las misiones, se convierte en la única razón por la que seguimos adelante. La atractiva propuesta gráfica de Arkane, termina en este caso restándole clima de terror y convirtiéndolo en un shooter más.

Como ocurre con Dead Island 2, en las calles hay elementos que podemos aprovechar para destruir vampiros en lugar de dispararles directamente. Nos topamos con luces ultravioleta que pueden petrificarlos, manchas de combustible para prenderlos fuego o generadores eléctricos que pueden electrocutarlos. Pero la realidad es que los vampiros se mueven rápido, y estas triquiñuelas no son tan efectivas como dispararles directamente. Los personajes suben de nivel a medida que avanzamos en la historia, pero los puntos de experiencia pueden repartirse en un árbol de habilidades que no tiene demasiadas utilidades. El gran atractivo del “leveleo” termina concentrándose en conseguir armas más poderosas.

El mapa tiene diferentes secciones y en cada una además de sus misiones podemos encontrar un nido de vampiros. Estas guaridas tienen un radio de influencia en el que los vampiros abundan y tienen más poder o resistencia. Al destruirlos disminuye la cantidad de enemigos y trae grandes beneficios en armas y objetos de valor. Pero la alegría de la zona liberada dura poco, porque estos nidos vuelven a aparecer para obligarnos a seguir luchando. Una vez que completamos todas las misiones y liquidamos al jefe final llamado Descarnado, viajamos a un nuevo mapa con nuevos personajes y más misiones para cumplir. Pero es clave hacer todo lo que tengamos pendiente en esta primera sección, porque una vez que la abandonemos no podemos volver.

En general todo se siente prometedor porque Redfall es una de las grandes apuestas de Bethesda, pero termina resultando un poco monótono y va perdiendo clima. Todavía experimenta algunos problemas de rendimiento, la historia no profundiza y muchas cosas no quedan lo suficientemente claras. Una vez que completamos la historia, no hay mucho para hacer más que darle una mano online a algún amigo que lo necesite. De todas maneras si tienen activa la membresía de Game Pass y son amantes del género, vale la pena darle una probadita. Arkane se queda solo con una buena idea que todavía tiene chances, si el equipo de desarrollo se propone rescatarlo. Por el momento Redfall llega con una estaca clavada en el corazón y puede convertirse en cenizas.

