Sorpresa en la LLA de LoL: Expulsan al equipo The Kings, Leviatán lo reemplaza y cancelan los descensos

La Esports Arena del Artz Pedregal donde se disputarán los Play-In es una sala de cine ambientada

El último jueves pasó de todo en la Liga Latinoamérica de League of Legends, una de las competencias de esports más importantes de la región. Pero no porque se jugaron buenas partidas y hubo mucha acción dentro del juego, si no por lo que pasó afuera del mismo y que involucró a algunos equipos. De hecho el certamen había terminado el fin de semana pasado y salvo R7 que se clasificó al Mid-Season Invitational, el resto de los equipos deberían estar de vacaciones, descansando y pensando en la próxima temporada. Pero detrás hubo varios conflictos que se resolvieron de una manera un tanto curiosa. En primer lugar Riot anunció que el equipo mexicano recién ascendido The Kings quedaba expulsado de la liga y de cualquier competencia que ellos organizaran, y minutos más tarde anunciaron que Leviatán, organización argentina, será quienes lo remplacen en la máxima competencia latinoamericana. Pero esto no es lo único, porque también avisaron que se cancela la Promoción/Relegación de este año, que era el mini torneo que se jugaba entre los últimos de la LLA y los mejores de los regionales Norte y Sur para definir ascensos o descensos, en una decisión que parece perjudicar a varias organizaciones.

Pero hay algunas cosas que explicar antes. Este año el calendario competitivo de LoL en Latinoamérica sufrió una metamorfosis. A partir de mayo las diferentes ligas que componían la segunda división se unirán en dos grandes torneos: el Regional Norte y el Regional Sur. En el primero van a estar los campeones de los certámenes de México, Centroamérica y Caribe, Colombia, Ecuador más seis equipos seleccionados mediante postulacioens. Algo similar pasa en el Sur, con los ganadores de Argentina, Chile, Perú más siete elegidas por postulaciones. Los mejores de cada una jugarían una serie para definir a quien lucharía por un ascenso ante el peor equipo de la temporada en la Promoción/Relegación. Hasta acá todo bien, pero la cosa cambió este jueves, ya que Riot decidió cancelar la P/R para darle mayor estabilidad a los equipos y que no teman un descenso a final de año. Sin embargo el proyecto de 20 equipos que soñaban con un ascenso tendrá que reveerse. Hay que tener en cuenta que la próxima P/R sería recién en octubre del 2024, una eternidad en tiempos de esports.

El equipo de The Kings estaba conformado por Buggax, Mataz, TopLop, Lyg y Baula

¿Pero a qué se debió esto? El primer punto de inflexión sería el mal manejo de The Kings, una organización mexicana que hizo las cosas muy bien en su liga de segunda división el año pasado y que logró el ascenso a la LLA. Sin embargo en el split Apertura apenas logró 5 puntos y finalizó anteúltimo, aunque el mal momento deportivo sería solo la punta del iceberg, ya que según expresó Riot en un comunicado “no ha logrado cumplir con los compromisos adquiridos en su participación en la LLA y mantiene adeudos hacia los miembros de su organización, involucrando a jugadores y entrenadores”. Además aclararon que al entrar en la Liga los equipos y propietarios se comprometen a manejarse bajo ciertos estándares, y en caso de no hacerlo los representantes de la Liga pueden tomar medidas oportunas para preservar los intereses de la misma.

Desde ese momento había una pregunta que todos se hacían: qué iba a pasar con el cupo de The King y quién lo iba a ocupar. La respuesta llegó minutos más tarde, con el anuncio de que Leviatán llegaba a la máxima categoría del League of Legends Latinoamericano. Riot explica que fueron varias las organizaciones que mostraron interés en tomar dicha plaza, y que finalmente se inclinaron por La Levianeta, que se comprometió en cubrir las afecciones que sufrieron los jugadores y el staff afectado. Además hay que tener en cuenta que hoy por hoy el Dragón Marino es una de las escuadras más destacadas de la región, y el último split finalizó quinto en la División de Honor de Chile. En el comunicado avisan “que ofreció un plan robusto de ingreso a la Liga Latinoamérica”.

Leviatán ocupará la plaza que dejó disponible The Kings.

Ahora Leviatán tendrá que encargarse de establecerse en México, donde se juega la Liga, y de reestructurar un roster para competir. Es un gran movimiento logístico para tener la posibilidad de descender en apenas unos meses. Así, Riot tomó la decisión de suspender la P/R “para dar mayor estabilidad a la escena luego de la salida de The Kings”. Esto claramente iba a generar un malestar en varios equipos, que comenzaron el 2023 soñando con un ascenso a finales del año, pero que deberán replantearse sus proyectos, con un objetivo recién a finales del 2024. Para compensar a los afectados decidieron entregarle 50.000 dólares al equipo que se consagre campeón del choque entre Regional Norte y Sur, que se sumarán a los premios ya establecidos.

No es la primera vez que hay cambios en los descensos con la Liga ya empezada. En 2020 se canceló la P/R debido a la pandemia, pero los equipos que habían clasificado tuvieron que jugarla un año después. De los cuatro del 2020 solo quedó Furious, porque Undead no pudo viajar debido a problemas externos y Estral compró el cupo de Pixel Esports. Así se terminaron sumando Globant Emerald Team, Team Aze, XTEN y Kaos Latin Gamers.

“Luego de una final espectacular en Chile, estamos expectantes del inicio de la etapa de Clausura de la LLA y estaremos trabajando con los equipos para ir fomentando el futuro de los esports. Hay mucho camino que recorrer y estamos trabajando para ir mejorando el ecosistema en su conjunto”, culminó Riot su comunicado. Con los recientes cambios, los ocho equipos que integran las LLA son All Knights, Estral Esports, INFINITY, Isurus, Leviatán, Movistar R7, Six Karma y Team Aze.

