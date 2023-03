Metroid Prime Remastered: la jugada sorpresa de Nintendo

El 8 de febrero de 2023 se llevó a cabo una Nintendo Direct, la típica celebración realizada cada tres o cuatro meses de la que tanto disfrutamos. En el marco de esta transmisión, se reveló un título sobre el que trabajaron en absoluta reserva. Sí, estamos hablando de Metroid Prime Remastered.

Vamos a mencionar que han sido pocos los occidentales -y a partir de ahora focalizándose en el ejemplo de Argentina- que han tenido la chance de comprar una Nintendo GameCube en su lanzamiento. Sin entrar en detalles, esto se debió a múltiples razones, aunque las dos más críticas fueron la llegada de PlayStation 2 al mercado latino y la ausencia de stock de la competencia. La plataforma cúbica era la cuna de un catálogo de exclusivos colosalmente amplio, pero para muchas comunidades y críticos especializados, el mejor ha sido Metroid Prime.

Metroid es una saga emblemática que tuvo su origen en 1986, por aquel entonces únicamente disponible en la NES (o Family, como le decimos en este lado del mapa). Desde el comienzo, y repitiendo este patrón en la mayoría de las entregas, todo gira alrededor de Samus Aran, una cazarrecompensas que se rige bajo el comando de la Federación Galáctica. La franquicia lleva su nombre por otro elemento que aparece recurrentemente en los juegos: los metroid, unos organismos voladores que absorben la energía de otros seres vivos y mutan de manera monstruosa. Claramente, serán los enemigos más recurrentes de la protagonista, así como también los Piratas Espaciales.

El Metroid Prime original (2002) fue una revolución en todo sentido, más aún para los que ya venían disfrutando de la serie. El principal factor innovador fue el cambio de cámara, que pasó de tercera a primera persona. A este último pilar lo complementa el diseño de los entornos 3D que fueron una locura visual para ese entonces y una banda sonora inolvidable. Su éxito fue tan atroz que los desarrolladores tuvieron que poner todos sus esfuerzos inmediatamente en una secuela.

Hoy, 21 años después de aquel lanzamiento, llega Metroid Prime Remastered. Mucho se ha opinado sobre reciclar juegos y portearlos en nuevas consolas, pero en este caso es un gran acierto. Nintendo Switch es una pequeña, sigue rompiendo récords de venta a casi seis años de su aparición. Esto indica que hay muchas unidades presentes en diferentes mercados, algo que no sucedió con la GameCube en Latinoamérica, y es una oportunidad única para quienes no pudieron probarlo en aquella época. Su precio ronda los USD 39.99 dependiendo de la región de eShop, un precio razonable para una remasterización. Nos da el indicio que Nintendo ha aprendido con las críticas a The Legend of Zelda: Skyward Sword HD que tuvo un valor de USD 59.99 al momento del anuncio.

Este proyecto, como su nombre lo indica, es un remaster. Esto quiere decir que se trata exactamente del mismo código del videojuego, pero con un refresh de gráficos y ajustes leves en cuanto a jugabilidad. Se diferencia de un remake cuando la obra vuelve a hacerse desde cero, con nuevos motores, sistemas, entre otros. Todo lo que este producto trae es una mano de pintura extra, con los mismos matices de la obra original en cuanto a colores de luces y sombras.

El trabajo de iluminación es sublime, tanto en modo portátil como dockeado. Aunque no hayas probado el título de 2002, la nostalgia está presente y vas a experimentar un juego que nace de la mezcla de plataformero “metroidvania” (justamente esta franquicia forma parte del nombre del subgénero) con efectos especiales llenos de destellos verdes y azules, típicos de la primera década del 2000. Y es imposible no recalcar que está lleno de puzzles por resolver y piezas de mapas por recolectar.

La narrativa de la historia principal es muy similar a otras tantísimas piezas artísticas: ponerte un traje espacial en un planeta desconocido (Tallon IV). Nos vamos a calzar las botas de la grandiosa Samus, una vez más, para obtener las partes de su equipamiento que, lamentablemente, se vieron extraviadas.

La meta de Metroid Prime Remastered es recolectar los Artefactos Chozo, unos items indispensables para acceder al Cráter del Impacto, sitio de donde proviene una sustancia que hace mutar a los seres vivos. Por supuesto, en este mundo tendremos que lidiar con los -ya mencionados- Piratas Espaciales, que también están obsesionados con esta misteriosa materia, pero con fines malignos.

Si sos un gamer coleccionista o cazador de logros, vas a quedar fascinado con todas las adiciones que se han incorporado en esta versión del juego. Hay una sección de “extras” donde se alojan 185 objetos desbloqueables, entre los que se destacan 43 art design clásicos y 31 remasterizados, un montón de personajes y tracks de música.

La desarrolladora ha prestado especial atención a muchos puntos para remasterizar. Más allá de optimizar la fluidez en la jugabilidad o aplicar retoques en el diseño de las mecánicas originales, los controles también han evolucionado. Por eso, en esta ocasión tendremos cuatro opciones para escoger a la hora de determinar el mando más cómodo:

Clásico: para los que buscan mantener la versión original de GameCube.

Híbrido: para combinar el control tradicional y movimiento al apuntar.

Puntero: que dictamina la posibilidad de mover la cámara al mismo estilo de Metroid Prime: Trilogy de Wii.

Palanca Dual: que usa ambos analógicos para moverse y apuntar, asemejándose a un shooter más actual, como el remake de Call of Duty: Modern Warfare 2 o Battlefield 2042.

La dificultad se ha visto retocada y desde el inicio vamos a contar con posibilidad de variar entre fácil o normal. En lo que concierne a la interfaz, básicamente es un calco de la versión tradicional, algo que en mi caso, sentí un poco saturada y descolocada para los estándares actuales. Particularmente considero que este aspecto aún necesita mejoras.

No hay dudas de que esta vez Nintendo ha puesto al fanservice como prioridad. Sin esta acción, muchos de los miembros de esta audiencia tan activa no hubieran disfrutado Metroid Prime de manera oficial en su vida, y menos de una forma tan glamorosa. A pesar del hype que puede producir un nuevo lanzamiento, el factor nostalgia es el que muchas veces nos motiva a comprar un juego.

