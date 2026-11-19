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Con más de 15 años de trayectoria y una carrera desarrollada entre Venezuela y México, la doctora celebra su creciente conexión con el público estadounidense. Su nombre suma visibilidad en un momento en el que la conversación sobre salud hormonal femenina ocupa un espacio importante en el sector de la salud y el bienestar.

Estados Unidos representa una nueva etapa en la carrera de la doctora Keyli Franco. La especialista venezolana, radicada en México, ha comenzado a dar mayor protagonismo a su presencia ante la audiencia estadounidense después de construir una trayectoria vinculada a la nutrición humana, la medicina deportiva y la salud hormonal femenina.

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Su avance internacional no surge de la nada. Llega después de más de 15 años de trabajo, apariciones en medios de prestigios, publicaciones y el desarrollo de una comunidad de pacientes que, según su propia información profesional, se extienden por diferentes países.

La doctora Keyli Franco ha construido su propuesta alrededor de áreas que considera complementarias: nutrición, actividad física, salud hormonal y células madres.

Su interés por los cambios que experimenta el organismo femenino también está relacionado con su propia experiencia durante la perimenopausia, una etapa que la llevó a profundizar en el estudio de la salud hormonal de las mujeres adultas.

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Hoy, su trabajo busca conectar especialmente con mujeres interesadas en comprender mejor sus cambios físicos y las opciones de acompañamiento profesional disponibles.

En una reciente entrevista publicada por Las Top News la doctora keyli Franco reconoció la importancia de su acercamiento al público estadounidense.

“La meta era Estados Unidos”

, expresó durante aquella conversación, en la que también recordó los esfuerzos personales y profesionales que ha realizado a lo largo de su carrera.

Antes de dar mayor visibilidad a su presencia en Estados Unidos, la doctora ya había sido reconocida por medios de prestigios como Forbes, en español, Vogue México, CARAS México, Diario Las Américas y Univision digital.

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También ha sido protagonista de portadas de Xona Social Magazine y ha participado en contenidos especializados sobre nutrición, bienestar, salud hormonal y longevidad.

En 2026 se incorporó como columnista de Las Top News, una nueva plataforma desde la que aborda temas relacionados con el bienestar femenino.

Estos antecedentes forman parte de una estrategia de crecimiento profesional que ha permitido llevar su trabajo desde México hacia públicos internacionales.

La especialista ha señalado públicamente que los tratamientos hormonales no deben generalizarse y que las decisiones requieren una evaluación de los síntomas, antecedentes y necesidades particulares.

El tema resulta especialmente relevante en medio del creciente interés por la menopausia y la perimenopausia, etapas que pueden presentar síntomas distintos y cuyas alternativas de tratamiento deben analizarse cuidadosamente con profesionales autorizados.

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Para la doctora Keyli Franco, esta conversación también representa una oportunidad para seguir orientando y acercando información sobre salud femenina al público hispano dentro de Estados Unidos.

Su recorrido profesional construye la historia de migración y crecimiento de una mujer que salió de Venezuela, se consolidó en México y hoy celebra la oportunidad de conectar con nuevas audiencias en Estados Unidos.

El alcance internacional de su nombre representa para ella tanto una conquista personal como una responsabilidad profesional.

En un mercado exigente, su siguiente objetivo será fortalecer esa presencia y mantener la confianza de quienes siguen su trabajo.

Keyli Franco llega a esta nueva etapa con una trayectoria construida durante más de 15 años, una identidad profesional definida y un objetivo claro: seguir ampliando el alcance de su trabajo en salud hormonal femenina y células madres dentro y fuera de América Latina.

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