Estados Unidos

Lluvias y riesgo de inundaciones afectan al sur de Florida antes de un fin de semana más seco

Las tormentas y los aguaceros dejaron anegamientos localizados el miércoles, mientras el pronóstico anticipa menor humedad, más sol y temperaturas cálidas hacia el próximo fin de semana

Las lluvias intensas provocaron anegamientos en calles y áreas bajas del área metropolitana de Miami y Fort Lauderdale (REUTERS/Adrees Latif)
Las lluvias intensas provocaron anegamientos en calles y áreas bajas del área metropolitana de Miami y Fort Lauderdale (REUTERS/Adrees Latif)
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El sur de Florida atravesó este miércoles una jornada de lluvias intensas, tormentas aisladas e inundaciones localizadas, mientras las autoridades meteorológicas mantenían alertas por posibles crecidas repentinas en zonas con el suelo saturado. El panorama comenzaría a cambiar hacia el final de la semana, con menos humedad y temperaturas más cálidas, informó CBS Miami.

La previsión abarca el área metropolitana de Miami y Fort Lauderdale, donde los aguaceros descargaron grandes volúmenes de agua en períodos breves. Esa combinación elevó la posibilidad de acumulaciones en calles, áreas bajas y sectores con drenaje limitado, de acuerdo con el reporte televisivo publicado el 4 de noviembre.

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El Weather Prediction Center, organismo meteorológico de Estados Unidos, ubicó a la región bajo un nivel 1 de riesgo de inundaciones repentinas. La medida respondió a que los terrenos ya habían recibido lluvias durante los días anteriores y tenían una menor capacidad para absorber nueva precipitación.

El suelo saturado aumenta la posibilidad de anegamientos

La saturación del terreno por tormentas previas aceleró el escurrimiento del agua hacia los canales y sistemas de drenaje (Matias J. Ocner/Miami Herald via AP)
La saturación del terreno por tormentas previas aceleró el escurrimiento del agua hacia los canales y sistemas de drenaje (Matias J. Ocner/Miami Herald via AP)

Las precipitaciones de este miércoles no afectaron de forma uniforme a todo el sur de Florida. Sin embargo, los chubascos y tormentas dispersas fueron suficientes para generar inundaciones puntuales en algunos lugares, indicó CBS Miami.

La condición del suelo fue uno de los principales factores considerados por los meteorólogos. Cuando la tierra permanece húmeda tras varios episodios de lluvia, el agua adicional escurre con mayor rapidez hacia calles, canales y sistemas de drenaje. El resultado puede ser una acumulación temporal de agua incluso si las tormentas no cubren toda la región.

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El nivel 1 de riesgo establecido por el Weather Prediction Center corresponde al escalón inicial de su escala de amenaza por inundaciones repentinas. Aun así, supone que existen condiciones que pueden causar problemas en zonas vulnerables, especialmente donde las lluvias se concentran durante poco tiempo.

La cadena local sostuvo que el período de mayor inestabilidad se concentró durante el miércoles. No se informó de daños generalizados ni de una emergencia regional, pero el pronóstico aconsejaba prestar atención a los sectores expuestos a anegamientos.

La costa mantiene advertencias por la marea y las corrientes

(UHN Plus)
Las playas del sur de Florida mantuvieron un riesgo alto de corrientes de resaca y avisos de precaución para embarcaciones pequeñas (UHN Plus)

Además de las lluvias, el litoral atlántico del sur de Florida permaneció bajo una advertencia por inundación costera. Durante la marea alta podía producirse el ingreso menor de agua salada en áreas cercanas a la costa, precisó CBS Miami.

Estas inundaciones costeras pueden afectar caminos próximos al mar y zonas bajas, aunque no estén vinculadas directamente con una tormenta intensa. El comportamiento de las mareas, sumado a las condiciones marítimas, formó parte del escenario de vigilancia meteorológica de la jornada.

Las playas del Atlántico también estuvieron bajo un riesgo alto de corrientes de resaca. Este fenómeno puede arrastrar mar adentro a quienes ingresan al agua y representa un peligro aun cuando el oleaje no parezca especialmente fuerte desde la orilla.

Para las aguas del Atlántico se emitió, además, una advertencia de precaución para embarcaciones pequeñas. El reporte atribuyó esa medida a las condiciones del mar durante el período de inestabilidad y a la necesidad de extremar cuidados en la navegación recreativa.

El pronóstico anticipa menos humedad desde el viernes

El tiempo comenzaría a estabilizarse hacia el cierre de la semana debido al avance de un sistema de alta presión. Ese patrón llevaría aire más seco, mayor presencia de sol y un ascenso de las temperaturas máximas, afirmó CBS Miami.

Durante los próximos días, los valores diurnos podrían ubicarse entre 29 ℃ y 32 ℃. El cambio supondría una reducción de las tormentas y de la sensación de humedad que acompañó las lluvias del miércoles.

Para el fin de semana, la previsión contempla mínimas cercanas a 21 ℃ y máximas alrededor de 27 ℃. La posibilidad de lluvias aisladas persistirá tanto el sábado como el domingo, aunque con una probabilidad menor que la registrada durante la primera mitad de la semana.

La evolución del sistema de alta presión definirá la duración de las condiciones secas en Miami, Fort Lauderdale y el resto del sur de Florida, señaló el medio local.

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