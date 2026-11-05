Los precios de viajes durante las fiestas se están disparando en EEUU: 10 estrategias para ahorrar

Cuatro de cada diez consumidores mantienen sus planes de viaje y eligen hoteles económicos para reducir sus gastos festivos (REUTERS/Evelyn Hockstein)

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Los costos de los viajes navideños se dispararon en Estados Unidos durante 2026, en un contexto marcado por la guerra en Medio Oriente, iniciada en febrero, que impulsó el precio del combustible a niveles récord en una década.

El encarecimiento golpea tanto a quienes vuelan como a quienes optan por viajar en automóvil, y obliga a replantear fechas, destinos y modos de transporte para las fiestas de Acción de Gracias, Navidad y la semana previa a Año Nuevo.

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Pese a este escenario, la intención de viajar no desapareció. Según un informe de perspectivas de la consultora PwC, 4 de cada 10 consumidores planeaban viajar esta temporada, apenas por debajo del año anterior, y el 38% de quienes tenían planes de viaje dijo que ahorraría optando por hoteles económicos o de rango medio.

“El deseo no se fue”, señaló Jonathan Kletzel, líder del sector de viajes, transporte y logística en Estados Unidos de PwC, quien identificó patrones como la reserva anticipada, las reservas flexibles y el recambio de pasajes sin penalidad cuando aparece un precio más conveniente después de la compra. A continuación, 10 estrategias documentadas por especialistas del sector para reducir el gasto sin resignar el viaje.

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Los vuelos con conexiones representan un costo 20% menor frente a los itinerarios directos durante la temporada (REUTERS/Jim Vondruska)

1. Mantener flexibilidad en las fechas y los aeropuertos de vuelo

Las tarifas aéreas subieron más de 22% en septiembre respecto del año anterior, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor citado por The New York Times, por el salto en el costo del combustible tras el conflicto con Irán.

Volar el propio día de Acción de Gracias permite ahorrar hasta 19% frente a las tarifas pico, según el buscador Kayak, mientras que priorizar vuelos entre grandes aeropuertos y completar el trayecto en auto, bus o tren puede abaratar el viaje, apuntó Katy Nastro, de la aplicación Flighty.

Una concesión adicional es aceptar una escala: según el sitio Points Path, los vuelos directos cuestan en promedio 20% más que los itinerarios con conexión.

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2. Evaluar alternativas terrestres frente al avión

Un tercio de los viajeros planeaba evitar el avión esta temporada, según el informe de PwC. El precio de la nafta también subió: USD 4,29 el galón a nivel nacional frente a USD 3,19 el Acción de Gracias pasado, de acuerdo con AAA (American Automobile Association).

The New York Times comparó un trayecto de 400 millas entre Nueva York y Pittsburgh: el auto costaría unos USD 134 de combustible ida y vuelta; el bus de FlixBus, alrededor de USD 100; el tren de Amtrak, cerca de USD 225, y el vuelo directo partía de USD 450.

El sitio Omio registró subas interanuales de 29% en vuelos, 22% en trenes y 15% en buses para el tramo entre Acción de Gracias y Navidad.

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El tren resulta generalmente más económico, y este medio de transporte registra un interés creciente entre los viajeros (REUTERS/Jason Redmond)

3. Reservar cuanto antes el viaje de Navidad

La ventana de precio bajo para Navidad corre entre 33 y 67 días antes del viaje, con el punto óptimo en 56 días, según Points Path. “A menudo la gente reserva Acción de Gracias antes de Halloween y espera a la semana de Acción de Gracias para reservar Navidad. No conviene hacer eso este año: habrá tarifas muy caras si se espera demasiado”, advirtió Hayley Berg, economista principal de Hopper.

El promedio actual de un pasaje doméstico de ida y vuelta para Navidad es de USD 452, un 22% más que el año anterior, según la misma empresa.

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4. Viajar en el bache de diciembre

Entre Acción de Gracias y Navidad suele haber un período de menor demanda. La industria del esquí enfrenta este año un “resaca de nieve” por la sequía del invierno anterior.

Esto también retrasó las reservas tempranas en medio de la incertidumbre del patrón climático El Niño, señaló Cat Iwanchuk, vicepresidenta de desarrollo de negocios de Ski.com, quien destacó a resorts canadienses como Banff y Lake Louise por su mayor “seguridad de nieve” y cambios favorable de moneda.

Los cruceros por el Caribe en diciembre bajaron 8% interanual, según Cruise Critic, que publicó ofertas de siete noches con Holland America desde Fort Lauderdale. Mientras que GoTimesharing ofrece 20% de descuento en alquileres entre Vermont y Hawái para reservas hechas hasta el 15 de diciembre inclusive.

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Los alquileres tipo "timeshare" en resorts de Hawái tienen un descuento del 20% para reservas por tiempo limitado (REUTERS/Marco Garcia)

5. Elegir destinos alternativos para la temporada festiva

Entre Navidad y Año Nuevo, la llamada “festive season”, la demanda y las tarifas se disparan, y muchos resorts imponen estadías mínimas de cinco noches o más. “Bangkok, por ejemplo, puede ser sorprendentemente razonable en Navidad, mientras que lugares como Zermatt y Courchevel tienen una prima significativa esa semana”, señaló Lucie Kittel, fundadora de Domino Travel.

En el tercer trimestre, las búsquedas de viajes por Navidad dentro de América del Norte en Expedia subieron 5%, con los mayores incrementos en destinos menos obvios como Quebec y San Pedro Sula, en Honduras. “La demanda no está desapareciendo, se está redistribuyendo”, escribió Melanie Fish, vicepresidenta de relaciones públicas globales de Expedia Group Brands.

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6. Usar millas y puntos para compensar las tarifas

Canjear puntos acumulados o millas de viajero frecuente para cubrir parte del costo de los pasajes es una de las estrategias señaladas por Forbes para afrontar el encarecimiento.

Sobre este tema, Gary Leff, fundador del blog “View from the Wing”, recomendó en declaraciones a Fox News: “Deberías considerar siempre el uso de millas. Si las tienes, felicitaciones, y si no, piensa en acumularlas para el futuro”.

Leff también sugirió comparar el precio en efectivo contra el pago con millas antes de decidir cómo reservar cada pasaje.

La ventana óptima para reservar pasajes aéreos de Navidad se sitúa en 56 días antes de la fecha del vuelo (REUTERS) REUTERS/Jim Vondruska

7. Monitorear la tarifa después de comprar el pasaje

Leff recomendó seguir de cerca el precio del pasaje incluso después de haberlo comprado, ya que todavía es posible recuperar parte de la diferencia si la tarifa baja. “Compra ahora y la tarifa baja, solo tienes que estar atento. No compres y después nunca más mires”, sostuvo.

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Según explicó, la mayoría de los pasajes ya no tiene cargos por cambio, salvo los de clase económica básica, lo que permite llamar a la aerolínea para aplicar el valor del ticket anterior a uno nuevo y obtener un crédito por la diferencia.

8. Sumar días extra a los viajes por fechas especiales

El 66% de los encuestados a nivel global planeaba un viaje por un hito personal en 2026, como un aniversario, una boda o un cumpleaños, según el American Express Global Travel Trends Report citado por Forbes. De ese grupo, el 82% dijo que sumaba días adicionales alrededor del evento para conocer otros atractivos y así optimizar el costo del viaje.

El informe AAA Consumer Pulse & Travel Outlook confirmó que este tipo de viajes se mantiene firme pese al aumento del petróleo, aunque el 45% de los viajeros dijo que optó por manejar en lugar de volar hacia el evento.

“Los estadounidenses valoran el viaje navideño y encuentran formas de concretarlo, aun cuando tengan que hacer ajustes. Para la mayoría, manejar sigue siendo la forma más económica de viajar”, explicó Aixa Diaz, vocera nacional de AAA.

Un tercio de los viajeros prefiere opciones terrestres como el auto o el autobús ante el aumento en las tarifas aéreas (REUTERS/Shannon Stapleton)

9. Concentrar los viajes en estadías más largas

Entre los consumidores de mayor poder adquisitivo, la respuesta al encarecimiento no fue cancelar viajes sino rediseñarlos. “Los viajeros están siendo increíblemente intencionales sobre cómo gastan su tiempo de vacaciones este año”, afirmó Audrey Hendley, presidenta de American Express Travel, en el mismo informe.

Esto incluye menos escapadas cortas y estadías más prolongadas en un solo destino. Keith Waldon, propietario de Departure Lounge, indicó: “El aumento del costo del viaje aéreo, sumado a la tendencia del slow travel, hizo que muchos de nuestros clientes vayan a un destino o región y se queden mucho más tiempo, a veces semanas o meses en lugar de una visita rápida”.

10. Recurrir a tarjetas de jets privados para fijar tarifas

Entre los viajeros de lujo, otra respuesta al alza de precios fue el uso de jet cards o modelos de propiedad fraccionada de aviones para fijar tarifas y evitar recargos imprevistos por combustible.

Jack Ezon, fundador de la empresa de viajes de lujo Embark Beyond, señaló que el canje de puntos para viajes de verano subió 71% y que los viajeros se concentran en las combinaciones de ciudades más económicas para ingresar al continente europeo.

La eliminación de penalidades en los boletos aéreos permite solicitar un crédito si la tarifa disminuye después de la compra (REUTERS/Kylie Cooper)

Ezon agregó que el precio de la clase ejecutiva pasó de un promedio de USD 4.000 a entre USD 8.000 y USD 10.000 en ciertas rutas. Pese a ello, la Global Business Travel Association reportó que la demanda de asientos de primera clase, ejecutiva y premium economy sigue creciendo por encima de la clase económica estándar.