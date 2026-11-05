Más de 100 exastronautas de la NASA exigen en una carta abierta respetar las reglas de las elecciones en Estados Unidos

Un total de 103 exastronautas de la NASA exige el conteo de cada voto legal en las elecciones de Estados Unidos. (REUTERS/Joe Skipper/File Photo)

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Mientras Estados Unidos avanza en el escrutinio y los resultados de las elecciones legislativas del 3 de noviembre comienzan a definirse, un pronunciamiento de 103 exastronautas de la NASA cobra renovada vigencia para exigir que cada voto legal sea contado y que los resultados se determinen mediante procedimientos fijados por la ley. Se trata de una carta abierta que fue difundida el 2 de noviembre por Astronauts for America (AFA), una organización civil no partidista, con el respaldo de Leadership Now Project y National Security Leaders for America.

Con las urnas ya cerradas y la etapa de validación en marcha, el mensaje busca blindar la confianza pública frente a cualquier intento de interferencia partidista. “Este no es un problema partidista; es una cuestión de gobierno constitucional”, sostiene la carta.

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La carta por la integridad electoral exige contar cada voto legal bajo las normas vigentes

El eje primordial del documento establece que la certidumbre de los comicios no puede quedar sujeta a presiones de los partidos ni a decisiones arbitrarias.

Una publicación en redes sociales de la organización Astronauts for America difunde una carta abierta a la ciudadanía sobre los procesos electorales en Estados Unidos. (@astronautsforamerica)

“Las elecciones libres y justas son el fundamento de nuestra democracia. Independientemente del partido político o de las creencias personales, todo estadounidense debe poder confiar en que las elecciones se llevan a cabo conforme a la ley, que cada voto legal es contado y que los resultados se determinan mediante procedimientos legales establecidos, y no por presiones políticas o el ejercicio arbitrario del poder”, expone el texto firmado por los veteranos de la NASA.

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La Constitución de Estados Unidos concede a las legislaturas locales la potestad de regular y certificar los comicios federales. (REUTERS/Antranik Tavitian/File Photo)

Para los firmantes, el cumplimiento estricto de las reglas técnicas en el conteo no representa un mero formulismo burocrático. “Estas responsabilidades no son meramente administrativas. Son salvaguardias destinadas a garantizar que los resultados electorales reflejen los votos emitidos por los votantes elegibles y que las disputas se resuelvan mediante procesos legales y transparentes”, remarca la misiva al explicar el mecanismo institucional que protege la voluntad popular.

Los estados concentran la potestad constitucional para definir y certificar las elecciones de Estados Unidos

El texto detalla el marco normativo que rige los comicios federales con sustento en el artículo I, sección 4 de la Constitución de Estados Unidos. La cláusula concede a las legislaturas locales la potestad inicial para fijar los horarios, lugares y formas en que se eligen los integrantes de la Cámara de Representantes y del Senado.

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El documento advierte que la presidencia carece de facultades legales para intervenir en la administración electoral de los estados. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Asimismo, cada estado establece las pautas para el registro de votantes, el manejo de boletas, el escrutinio, los recuentos y la certificación de resultados. El documento aclara el balance de competencias y puntualiza: “El objetivo no es ni el poder estatal sin control ni el poder federal sin control. Es un sistema en el cual cada nivel de gobierno respeta la ley, cumple con sus responsabilidades y rinde cuentas ante el público”.

El poder federal carece de facultades para anular la administración electoral en las legislaturas estatales

El documento reconoce que el Congreso puede legislar sobre elecciones federales, las agencias federales pueden investigar delitos electorales y los tribunales federales atienden los litigios pertinentes. No obstante, delimita que esas atribuciones no autorizan al Poder Ejecutivo a subordinar las estructuras locales.

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Los firmantes solicitan a los secretarios de Estado el resguardo del personal de las mesas de votación frente a presiones partidistas. (EFE/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich)

“La autoridad federal no es una licencia para que ningún presidente o agencia federal se apodere de la administración electoral estatal”, advierte el manifiesto de manera explícita. En esa misma línea, el texto añade: “Un presidente no puede simplemente ignorar la ley estatal, dictar el resultado de una elección o obligar legalmente a los funcionarios estatales a certificar un resultado contrario a sus deberes legales simplemente porque la administración prefiere un resultado diferente”.

Los exastronautas de la NASA instan a secretarios de Estado y legisladores a resistir presiones políticas

Astronauts for America, Leadership Now Project y National Security Leaders for America solicitan a los secretarios de Estado que defiendan su jurisdicción y resguarden al personal de las mesas de votación. El documento exige “garantizar que las decisiones de certificación se basen en las pruebas y en la ley, y no en amenazas, demandas partidistas o conveniencia política”.

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El llamamiento compromete también a los miembros del Congreso federal, a quienes pide apoyar la incorporación legal de los nuevos legisladores con base en las pruebas y sin ceder ante presiones. En caso de directivas federales que excedan los límites normativos, las organizaciones recomiendan que las autoridades locales consulten a sus asesores jurídicos, impugnen esas órdenes por vías legales y mantengan informada a la ciudadanía con absoluta transparencia.

La coalición convoca a la ciudadanía a exigir transparencia a sus representantes públicos

La misiva exhorta a la sociedad a no mantenerse al margen de los acontecimientos durante las semanas que demanda el recuento. “No tenemos que ser observadores pasivos de estos acontecimientos. Todo ciudadano tiene el derecho y la responsabilidad de comunicarse con los representantes electos e insistir en que se respeten los principios constitucionales”, indica el documento.

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La misiva exhorta a los ciudadanos a comunicarse con sus representantes públicos para vigilar la transparencia en el escrutinio. (AP Foto/Bryon Houlgrave)

Para ejercer esa vigilancia, la carta recuerda que cualquier mensaje formal o contacto directo con senadores, diputados y secretarios de Estado resulta determinante: “No es necesario ser un erudito constitucional para hacer oír su voz”.

La nota concluye con una advertencia cívica de los firmantes: “La democracia se sostiene no solo emitiendo nuestros votos, sino también asegurando que las instituciones responsables de contarlos y certificar los resultados operen de manera legal e independiente”.

Astronauts for America reúne a veteranos espaciales de diversas disciplinas en defensa de la Constitución

Astronauts for America se constituyó formalmente en abril de 2026 como una entidad civil que integra a 103 exastronautas de la NASA, procedentes de todo el país y con diversas trayectorias como pilotos militares, científicos, educadores e ingenieros de distintas convicciones partidarias.

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Bajo la coordinación de figuras como Garrett Reisman y Steve Lindsey, la organización impulsó giras cívicas universitarias con la meta de promover la participación democrática y el apego irrestricto al texto constitucional.