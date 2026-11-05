El Gobierno de Estados Unidos sancionó a dos personas y una entidad por facilitar la compra iraní de misiles portátiles

Foto archivo.EFE/EPA/Vasiliy Zholobsky

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Estados Unidos sancionó este a dos personas y una entidad con sede en Bielorrusia, Rusia y Nigeria, respectivamente, por su participación en los esfuerzos del régimen iraní para adquirir sistemas portátiles de defensa antiaérea, conocidos como MANPADS.

El Departamento de Estado informó que la medida se tomó bajo la Orden Ejecutiva 13949, dirigida contra determinadas personas vinculadas con actividades iraníes de armas convencionales.

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La nueva ronda de sanciones busca dificultar las operaciones con las que Irán intenta conseguir MANPADS mediante redes situadas fuera de su territorio. Según el Departamento de Estado, las designaciones alcanzan a dos individuos y una entidad localizados en Bielorrusia, Rusia y Nigeria, aunque el comunicado no identificó sus nombres.

La acción forma parte de la Operación Paria Económico y sucede a otras medidas estadounidenses contra redes iraníes de adquisición militar relacionadas con esos sistemas. El Departamento de Estado indicó que hubo designaciones previas el 8 de mayo, el 10 de junio y el 15 de julio de 2026.

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En esta ilustración, tomada el 23 de abril de 2025, se ven el logotipo del Departamento de Estado de Estados Unidos y la bandera estadounidense. (REUTERS/ARCHIVO)

El Departamento de Estado aplicó la Orden Ejecutiva 13949 contra redes vinculadas con el comercio de armas convencionales de Teherán. (REUTERS/ARCHIVO)

Según el comunicado, cada una de esas rondas busca elevar los costos y las dificultades para que Teherán refuerce su arsenal. También pretende respaldar las restricciones de las Naciones Unidas que Estados Unidos señaló como restablecidas en septiembre de 2025.

El Departamento de Estado sostuvo que los intentos iraníes de adquirir armamento amenazan la seguridad nacional estadounidense y afirmó que Washington adoptará “todas las medidas necesarias” para responsabilizar al régimen iraní.

Aplicación de las restricciones internacionales

Estados Unidos señaló que continuará trabajando con sus socios para aplicar las medidas de la ONU y frenar el flujo de armas que, según el comunicado, pone en riesgo a las fuerzas estadounidenses y a la seguridad regional.

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La declaración advirtió que quienes colaboren con Irán para ampliar su arsenal “deben esperar que se les exijan responsabilidades”.

La medida fue adoptada conforme a la Orden Ejecutiva 13949, que se dirige a determinadas personas por sus vínculos con las actividades de armas convencionales de Irán.

Estados Unidos anunció sanciones a empresas y ciudadanos de India y Turquía

Estados Unidos anunció este miércoles nuevas sanciones contra personas y compañías radicadas en India, Turquía y Singapur por colaborar con las actividades comerciales del régimen iraní. Las medidas apuntan a una estructura internacional que permitió a embarcaciones vinculadas con Teherán transportar petróleo mediante identidades marítimas falsas y mecanismos destinados a esquivar las restricciones impuestas por Washington.

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Estados Unidos impuso sanciones a redes de India, Turquía y Singapur vinculadas al comercio de petróleo iraní. (REUTERS/ARCHIVO)

La decisión fue comunicada por el Departamento del Tesoro y forma parte de la denominada operación Economic Outcast, una iniciativa de la administración de Donald Trump orientada a reducir los ingresos que obtiene Irán mediante la comercialización de hidrocarburos. El objetivo es impedir que el régimen iraní utilice sus exportaciones petroleras para financiar sus operaciones militares y sostener su capacidad de actuación durante el conflicto con Estados Unidos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro, identificó a cuatro ciudadanos indios: Suniel Kumar Sharma, Jaspreet Preeti Shahid, Ashwani Kumar Dhiman e Ishwinder Singh. Según la investigación estadounidense, Sharma y su esposa, Shahid, dirigían desde Chandigarh, en el norte de India, una estructura empresarial que proporcionaba servicios fraudulentos a buques sometidos a sanciones.

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El organismo también señaló a Dhiman y Singh por su participación al frente de dos compañías relacionadas con las actividades investigadas. En total, el paquete incluyó a diez empresas, ocho registradas en India y otras dos vinculadas con Turquía y Singapur.