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Estudiantes bloquearon accesos a varias escuelas en Francia y hubo disturbios en el inicio de una nueva jornada de protestas

La movilización, convocada por sindicatos y grupos juveniles, reúne demandas sobre el coste de vida, los servicios públicos y la enseñanza, tras semanas de disturbios y saqueos en varias ciudades francesas

Estudiantes de París bloquearon accesos a varios institutos educativos previo a una nueva jornada de protestas en Francia
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Los bloqueos estudiantiles en París derivaron este jueves 5 de noviembre en pequeños altercados con la policía, horas antes de una jornada de huelgas y manifestaciones convocadas en toda Francia. Según imágenes y un reporte de Reuters, estudiantes bloquearon accesos a los institutos Hélène Boucher y otros centros de la capital, con contenedores de basura frente a las entradas. Agentes separaron a manifestantes durante los incidentes y registraron a algunas personas concentradas cerca de las escuelas.

La jornada reúne reclamos por el costo de vida, los servicios públicos y la educación. Según el reporte, los sindicatos y grupos estudiantiles esperaban movilizaciones en ciudades de todo el país, mientras trabajadores del sector público se sumaban a la huelga.

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Las protestas previstas para este 5 de noviembre buscan trasladar al Gobierno francés el malestar por el poder adquisitivo y las condiciones laborales. La movilización ocurre después de semanas de disturbios y saqueos, incluidos los registrados el 17 de octubre, que dejaron daños en comercios y edificios públicos.

Un manifestante patea un cartucho de gas lacrimógeno durante una manifestación en el marco de una jornada nacional de huelgas y protestas por los salarios, el costo de vida y los servicios públicos en Nantes (REUTERS/Stephane Mahe)
Un manifestante patea un cartucho de gas lacrimógeno durante una manifestación en el marco de una jornada nacional de huelgas y protestas por los salarios, el costo de vida y los servicios públicos en Nantes (REUTERS/Stephane Mahe)
Un manifestante disfrazado sostiene una pancarta que dice "Bravos, por supuesto" y gesticula durante la protesta en Nantes (REUTERS/Stephane Mahe)
Un manifestante disfrazado sostiene una pancarta que dice "Bravos, por supuesto" y gesticula durante la protesta en Nantes (REUTERS/Stephane Mahe)

Julie Souman, madre de una alumna de 49 años, explicó que los padres acudieron al instituto para proteger a los estudiantes ante los episodios de violencia denunciados en otros centros de París. “No estamos aquí para dictarles sus movimientos ni para decirles qué hacer; son ellos quienes deciden y eligen libremente”, afirmó.

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Souman añadió que los padres buscaban que la concentración se realizara “en las mejores condiciones posibles”. Entre los carteles exhibidos frente a los colegios había mensajes como “Más dinero”, “Padres movilizados” y apoyo a los centros de secundaria con menos recursos.

Reclamos por salarios y poder adquisitivo

La secretaria general de la Confederación Democrática Francesa del Trabajo (CFDT), Marylise Léon, dijo a BFMTV que los sindicatos detectaron malestar entre los trabajadores de distintos sectores. “Tenemos indicadores dentro de las empresas, en diversos sectores, que demuestran que la gente quiere alzar la voz”, sostuvo.

Léon vinculó la huelga con las dificultades económicas de los asalariados. “Tenemos problemas con el poder adquisitivo, nos cuesta llegar a fin de mes. De hecho, nos cuesta incluso subsistir con nuestro trabajo”, declaró la dirigente sindical.

Los padres de familia acudieron a los institutos de la capital francesa para proteger a los alumnos ante posibles disturbios. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Los padres de familia acudieron a los institutos de la capital francesa para proteger a los alumnos ante posibles disturbios. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

La dirigente afirmó que el objetivo de la movilización era que el Gobierno y los empleadores escucharan las demandas de empleados públicos y privados. Según Reuters, la convocatoria también fue impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), de izquierda.

Las autoridades francesas previeron el despliegue de unos 70.000 policías en el país. El servicio de inteligencia nacional estimó que entre 500.000 y 700.000 personas podían sumarse a las manifestaciones en las afueras de París.

Escuelas y trenes afectados por la huelga

El Ministerio de Educación anticipó que el 17,5% de los maestros de escuelas primarias públicas participaría en el paro. Los sindicatos también advirtieron sobre interrupciones en los trenes y otros servicios de transporte público.

El Gobierno de Francia dispuso el despliegue de 70.000 policías ante la previsión de hasta 700.000 manifestantes. (REUTERS/Hannah McKay)
El Gobierno de Francia dispuso el despliegue de 70.000 policías ante la previsión de hasta 700.000 manifestantes. (REUTERS/Hannah McKay)

En Lille, imágenes de Reuters mostraron comercios tapiados en la estación Lille Flandres y locales cerrados en el centro comercial Euralille. Las pantallas de la terminal informaban alteraciones del servicio por las huelgas.

Los trenes regionales sufrieron cancelaciones en el norte de Francia. La mitad de los servicios TER fue suspendida este jueves, según el reporte.

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