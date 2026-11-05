Estados Unidos

Resultados de Powerball: todos los números ganadores del 4 de noviembre del 2026

Como cada miércoles, esta lotería estadounidense dio a conocer los números ganadores del su más reciente sorteo millonario

Powerball realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados. (Infobae/Jovani Pérez)
Powerball realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Powerball, una de las loterías de Estados Unidos que entregan millones de dólares en premios, reveló los números ganadores de su último sorteo.

Fecha del sorteo: miércoles 4 de noviembre del 2026

PUBLICIDAD

Resultados ganadores: 21 53 15 56 41 34

Multipler: 2x

Powerball efectúa tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

No hay que ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para participar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador cambia de acuerdo con las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año desde la fecha del sorteo. Para conocer cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, checa con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

PUBLICIDAD

Powerball: ¿cómo se juega?

No tienes que ser residente de EEUU para participar en Powerball (AP Photo/)
No tienes que ser residente de EEUU para participar en Powerball (AP Photo/)

Para poder jugar en Powerball únicamente necesitas de dos dólares estadounidenses, el costo que tiene cada uno de sus sorteos.

Después, tienes que escoger cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego seleccionar un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no sabes que números escoger, no te preocupes, permite que la terminal de lotería haga tu combinación al azar.

Para obtener del premio mayor de la lotería Powerball, los seis números de tu combinación tienen que coincidir con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si ganas el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se da un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

Powerball inició en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

Temas Relacionados

PowerballResultados PowerballPowerball números ganadores EEUULoterías de EEUUÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La derrota republicana aceleró la carrera presidencial de 2028 y Trump puso en duda la candidatura de JD Vance: "Tal vez no se postule"

Gobernadores y legisladores de ambos partidos comenzaron a explorar sus posibilidades electorales. Marco Rubio, Ron DeSantis, Josh Shapiro y Gavin Newsom figuran entre los dirigentes que buscan ganar protagonismo en el nuevo escenario político

La derrota republicana aceleró la carrera presidencial de 2028 y Trump puso en duda la candidatura de JD Vance: "Tal vez no se postule"

Una de las mayores cadenas de comida rápida prueba combos económicos para captar clientes en Estados Unidos

McDonald’s ensayará ofertas durante ocho semanas en 1.900 locales y decidirá en 2027 si las amplía, ante la caída del tránsito y el encarecimiento cotidiano

Una de las mayores cadenas de comida rápida prueba combos económicos para captar clientes en Estados Unidos

Un venezolano de Miami lavó más de USD 1.000 millones para narcotraficantes y fue condenado a 12 años de prisión

Jorge Figueira operó una red que canalizó fondos ilícitos mediante criptomonedas, cuentas bancarias y empresas fantasma hacia Colombia, China, Panamá y México

Un venezolano de Miami lavó más de USD 1.000 millones para narcotraficantes y fue condenado a 12 años de prisión

Por primera vez, seis estados de EEUU eligieron a representantes transgénero para cargos públicos

Las victorias en Georgia, Alabama, Florida, Michigan, Washington y Wisconsin marcaron hitos en la política estadounidense, con campañas enfocadas en acceso a la salud, salarios, vivienda y derechos civiles

Por primera vez, seis estados de EEUU eligieron a representantes transgénero para cargos públicos

Una tortuga marina puso huevos en California y creó el nido más al norte registrado para su especie

La golfina depositó la puesta cerca del muelle de Ventura, donde autoridades federales vigilan la zona durante un periodo de incubación estimado entre 45 y 60 días

Una tortuga marina puso huevos en California y creó el nido más al norte registrado para su especie

TECNO

Trucos para reducir el consumo de electricidad del aire acondicionado

Trucos para reducir el consumo de electricidad del aire acondicionado

Anthropic permitirá a pequeños inversores de Estados Unidos y otros 14 países comprar acciones en su debut

Una campaña atribuida a Rusia infectó iPhone y Android desactualizados con solo abrir un sitio web

Google revela solución para el fallo de los Pixel Watch que drena su batería

La basura invisible de WhatsApp: cómo eliminar los archivos residuales que la app no te muestra

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Erivo interpretará a la madre de Tupac en la nueva película biográfica de Snoop Dogg

Cynthia Erivo interpretará a la madre de Tupac en la nueva película biográfica de Snoop Dogg

Entre herencias, música y hallazgos inesperados: así luce la casa de Emma Chamberlain por dentro

Dylan Sprouse afirma que solo recibió “5 centavos” por las retransmisiones de ‘Zack y Cody’

De crear música para Dragon Ball Z a ganar las elecciones en Texas: la insólita historia del compositor que será fiscal general

Melanie Lynskey desmiente que haya ganado millones en ‘Two and a Half Men’ y revela su sueldo real

MUNDO

Netanyahu advirtió que un gobierno alternativo junto a los partidos árabes pondría en riesgo la estabilidad de Israel

Netanyahu advirtió que un gobierno alternativo junto a los partidos árabes pondría en riesgo la estabilidad de Israel

El Gobierno de Canadá presenta un presupuesto para reducir su dependencia de EEUU y reforzar su autonomía económica y comercial

El jefe del SBU destituyó a dos altos funcionarios investigados por corrupción en Ucrania

Eisenkot recibe el respaldo de Israel Beitenu para intentar formar el próximo gobierno israelí

Zelensky reclamó avances “a toda máquina” en las negociaciones antes de la reunión con Rusia en Abu Dabi