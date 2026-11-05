Alaska y Mississippi aún no definen sus bancas en el Senado de Estados Unidos: qué falta para conocer a los ganadores

El calendario electoral de Alaska fija el 18 de noviembre como fecha límite para completar el escrutinio definitivo. (EFE/ Lenin Nolly)

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La definición de dos bancas del Senado de Estados Unidos continúa pendiente en Mississippi, donde los candidatos demócratas mantienen ventajas mínimas frente a los legisladores republicanos que buscan conservar sus puestos. Aunque el control de la Cámara alta ya quedó definido tras una serie de victorias opositoras en otros estados, estas contiendas todavía dependen de votos sin contabilizar, procedimientos electorales diferentes y plazos que podrían extender la incertidumbre hasta mediados de noviembre.

En Alaska, la ex representante demócrata Mary Peltola aventajaba por menos de 1.000 sufragios al senador republicano Daniel Sullivan en el último recuento disponible de este miércoles. La diferencia representa una porción muy pequeña del total y todavía queda aproximadamente una cuarta parte de los votos previstos por incorporar. Por ese motivo, los resultados actuales no permiten establecer quién ocupará el escaño.

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La mayor parte de las papeletas pendientes corresponde a sufragios enviados por correo. Algunos fueron depositados cerca de la jornada electoral, mientras que otros fueron despachados antes del vencimiento del plazo, pero todavía deben llegar a las autoridades. También quedan algunos votos emitidos anticipadamente de manera presencial.

Mary Peltola aventaja por menos de mil sufragios al republicano Daniel Sullivan en la disputa por el Senado en Alaska. (REUTERS/Kerry Tasker)

El sistema electoral de Alaska contempla un período prolongado para recibir y procesar esas boletas. El calendario establece el 18 de noviembre como fecha límite para completar el escrutinio, incluidos los votos provisionales. Estos últimos corresponden a electores cuya habilitación debe verificarse antes de que sus sufragios puedan incorporarse al resultado definitivo.

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La demora también está relacionada con las características geográficas del estado. Alaska tiene comunidades alejadas entre sí y localidades rurales de difícil acceso, donde el procesamiento de las papeletas puede requerir procedimientos manuales. A diferencia de otros territorios con una infraestructura electoral más concentrada, la distribución de los centros de votación y las distancias complican la consolidación rápida de los resultados.

Otro elemento que condiciona la definición es el mecanismo de votación por orden de preferencia que utiliza Alaska. Para ganar directamente, un candidato debe superar el 50% de los sufragios válidos. Si ninguno alcanza ese porcentaje, se realiza una tabulación adicional a partir de las preferencias expresadas por los electores.

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En ese procedimiento, el candidato con menos apoyos queda eliminado y sus votos se distribuyen entre las opciones restantes, de acuerdo con las preferencias secundarias indicadas en cada papeleta. El proceso continúa hasta que uno de los aspirantes reúne la mayoría necesaria.

Dan Sullivan, candidato republicano a la reelección en el Senado de Estados Unidos, se dirige a sus seguidores durante una reunión electoral en Anchorage (REUTERS)

La instancia está prevista para el 18 de noviembre si Peltola y Sullivan no consiguen superar el umbral en el recuento inicial. Sin embargo, la transferencia de sufragios no está garantizada: depende de que los votantes hayan señalado otras alternativas además de su primera elección.

En la contienda también participan Gerald Heikes y Daniel J. Sullivan Jr., dos candidatos que podrían influir en el desenlace. El análisis de las papeletas disponibles muestra que más de un tercio de quienes eligieron inicialmente a alguno de ellos no indicó una segunda preferencia. Esos sufragios no podrían trasladarse a Peltola ni al senador republicano durante las rondas posteriores.

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Aunque los votos recibidos tardíamente por correo suelen favorecer a los demócratas, todavía no está claro si esa tendencia alcanzará para sostener la ventaja de Peltola. La cantidad de papeletas que finalmente sean admitidas y las preferencias adicionales registradas serán determinantes.

Mississippi espera los últimos sufragios para definir una diferencia mínima

En Mississippi, la disputa entre el demócrata Scott Colom y la senadora republicana Cindy Hyde-Smith también permanece abierta, pero por motivos diferentes. Colom tenía una ventaja de aproximadamente 65 votos el miércoles por la tarde, en una elección en la que prácticamente todas las papeletas ya fueron contabilizadas.

A diferencia de Alaska, el estado sureño no utiliza un sistema de segunda vuelta por preferencias. La definición depende de incorporar los sufragios pendientes y establecer si la diferencia se mantiene una vez concluido el escrutinio. Debido a lo estrecho del margen, la proclamación de un ganador podría demorarse hasta que las autoridades certifiquen oficialmente el resultado.

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Scott Colom busca convertirse en el primer senador demócrata de Mississippi desde 1982 y en el primer legislador afroamericano del estado desde 1881. (Lauren Witte/USA Today Network via REUTERS)

Entre los votos todavía sin resolver figuran algunas papeletas provisionales y sufragios enviados por correo que llegaron después de la jornada electoral. Una decisión de la Corte Suprema estatal, adoptada en junio, estableció que las boletas postales recibidas hasta el martes posterior a las elecciones deben ser aceptadas. En esta ocasión, el límite es el 10 de noviembre.

El procesamiento no depende de una única autoridad central. Cada condado cuenta con una comisión electoral integrada por cinco miembros que debe revisar las papeletas, determinar cuáles cumplen los requisitos y publicar los resultados correspondientes. Algunas jurisdicciones esperaban comenzar a informar los primeros datos de esos sufragios el miércoles, aunque todavía no se conocía cuántos permanecían pendientes en todo el estado.

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Mississippi tampoco dispone de un mecanismo que active automáticamente un recuento cuando la diferencia entre los candidatos es mínima. Además, su legislación no establece una vía ordinaria para que un aspirante impugne directamente el resultado, por lo que sería necesaria una orden judicial para poner en marcha una revisión de ese tipo.

Si Colom consigue conservar su ventaja, podría convertirse en el primer senador demócrata elegido por Mississippi desde 1982 y en el primer senador afroamericano del estado desde 1881. Para Hyde-Smith, en cambio, la incorporación de los últimos sufragios representa la posibilidad de retener una banca republicana en un territorio históricamente favorable a su partido.

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