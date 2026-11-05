Estados Unidos

CVS Health se dividirá en dos empresas independientes, una para farmacias y otra para seguros médicos

La operación, prevista para el primer semestre de 2028, busca dar mayor autonomía a sus principales unidades de negocios tras casi dos décadas de integración vertical

La separación corporativa culminará en el primer semestre de 2028 y desarmará dos décadas de integración vertical (Europa Press).
La separación corporativa culminará en el primer semestre de 2028 y desarmará dos décadas de integración vertical (Europa Press).
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CVS Health anunció que se dividirá en dos compañías independientes: una centrada en sus cerca de 9.000 farmacias y otra que conservará los negocios de seguros y gestión de beneficios farmacéuticos.

La separación está prevista para el primer semestre de 2028 y desarmará parte del conglomerado sanitario que la empresa construyó durante casi dos décadas en Estados Unidos. A partir de una estrategia de integración vertical, se unió con el administrador de beneficios farmacéuticos Caremark en 2007 y con la aseguradora Aetna en 2018, precisó CNN.

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Una parte de la empresa llevará el nombre de CVS Pharmacy e integrará la red de tiendas, las clínicas MinuteClinic, el servicio de recetas por correo y la plataforma de atención Health100.

La otra parte de la compañía mantendrá provisionalmente el nombre de CVS Health e incluirá a Aetna, a Caremark, las farmacias de especialidad y las firmas de atención primaria y evaluaciones domiciliarias Oak Street Health y Signify Health.

El director ejecutivo, David Joyner, liderará los negocios de seguros, mientras que Prem Shah, un ejecutivo con larga trayectoria en el grupo, estará al frente de las farmacias. Los actuales accionistas recibirán acciones de ambas compañías en una operación libre de impuestos, informaron Reuters y The New York Times.

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La compañía no anunció cierres relacionados con el plan y la decisión no debería alterar la atención de los pacientes. En un comunicado, explicó: “La separación no afectará el enfoque continuo de la compañía en la innovación y la mejora de la calidad de la atención que sus clientes y consumidores esperan”.  

La empresa CVS Health conservará a la aseguradora Aetna, a Caremark y a las filiales de atención médica primaria (REUTERS/Faith Ninivaggi/File Photo/File Photo).
La empresa CVS Health conservará a la aseguradora Aetna, a Caremark y a las filiales de atención médica primaria (REUTERS/Faith Ninivaggi/File Photo/File Photo).

La presión regulatoria influyó en la decisión de dividir CVS Health

Los negocios integrados de CVS Health y otras empresas del sector han sido objeto de cuestionamientos por parte de legisladores, reguladores y organizaciones de consumidores debido a su presencia simultánea en diversos segmentos de la atención médica, reportó The New York Times.

Una muestra de esa presión son las leyes aprobadas en los últimos dos años en Arkansas y Tennessee, destinadas a impedir que una misma empresa administre beneficios de medicamentos y, a la vez, opere farmacias minoristas o de venta por correo.

En una entrevista con CNBC, Joyner reconoció que ese contexto político y regulatorio fue “uno de los factores externos que evaluamos” al tomar la decisión de dividir la empresa.

David Joyner liderará CVS Health y Prem Shah asumirá la dirección ejecutiva de CVS Pharmacy (REUTERS/Jeenah Moon).
David Joyner liderará CVS Health y Prem Shah asumirá la dirección ejecutiva de CVS Pharmacy (REUTERS/Jeenah Moon).

Las acciones de CVS bajaron tras el anuncio

La compañía llega a la escisión tras ocho trimestres consecutivos con resultados por encima de las previsiones de Wall Street, consignó CNBC.

Desde que asumió en 2024, Joyner impulsó un plan de recuperación que contempló USD 2.000 millones en recortes de costos, cierres de locales, cambios en la cúpula directiva y medidas para contener los gastos de los planes Medicare Advantage.

CVS prevé generar al menos USD 15.500 millones de flujo de caja operativo en 2026, frente a los USD 9.100 millones de 2024, y alega haber alcanzado antes de lo previsto su objetivo de reducción de deuda.

En una llamada con analistas recogida por CNBC, Joyner expresó que “lo que ha cambiado en dos años es que ahora podemos analizar este negocio y los activos que lo componen y determinar, sin ninguna dificultad ni ninguna otra acción, cuál es la decisión estratégica correcta”.

Asimismo, aseguró que dos compañías públicas independientes, que cotizan por separado, permitirán que los negocios “innoven y avancen con mayor rapidez” y que la decisión surge “de la fortaleza”.

Pese al optimismo del director, las acciones en Wall Street cerraron con una baja del 12,5% tras el anuncio. La caída redujo en cerca de USD 15.000 millones el valor de mercado del grupo.

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