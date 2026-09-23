CVS destinará USD 20,5 millones a un acuerdo por la presunta divulgación de datos de sus usuarios: quiénes pueden reclamar

CVS acordó la creación de un fondo de 20,5 millones de dólares para resolver una demanda colectiva por la presunta divulgación de información privada (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

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La cadena de farmacias CVS aceptó crear un fondo de USD 20,5 millones para resolver una demanda colectiva por la presunta divulgación de información privada de usuarios de sus plataformas digitales.

El acuerdo contempla pagos de hasta USD 10 para quienes utilizaron CVS.com, CVSHealth.com o la aplicación de CVS y cumplen con los requisitos establecidos en el caso.

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La demanda sostiene que tecnologías de seguimiento incorporadas en esos servicios habrían transferido a empresas externas datos de salud, información de navegación, identificadores y otros datos personales. Criteo Corp., una empresa de tecnología publicitaria señalada en la acción junto con otros terceros, también forma parte del acuerdo.

Los residentes de Estados Unidos que utilizaron las plataformas digitales de CVS antes del 27 de julio de 2026 pueden solicitar la compensación económica (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Pueden solicitar un pago quienes residían en Estados Unidos y utilizaron alguno de los servicios digitales incluidos antes del 27 de julio de 2026. No hace falta haber comprado productos por internet, tener una cuenta activa ni conservar una contraseña o un PIN para formar parte del grupo alcanzado por el acuerdo, informó el Miami Herald.

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Cada domicilio postal podrá presentar una sola solicitud, aun si varias personas del hogar accedieron a las plataformas incluidas en la demanda. El caso no contempla a quienes solo visitaron locales físicos de la cadena o realizaron compras presenciales.

Hasta USD 10 según la documentación presentada

Los posibles beneficiarios pueden elegir entre dos modalidades. La primera permite reclamar hasta USD 5 sin comprobantes.

La segunda habilita un pago de hasta USD 10 si se presenta documentación que confirme el acceso a alguno de los servicios digitales de CVS.

Entre las pruebas aceptadas figuran historiales de navegación, capturas de pantalla fechadas y recibos de compras en línea enviados por correo electrónico.

El diario The New York Post precisó que el monto individual podría bajar si las solicitudes válidas superan las previsiones del acuerdo.

El desembolso no está garantizado solo por presentar el formulario. La cifra final dependerá de la cantidad de reclamos aprobados y de los costos del proceso que autorice el tribunal, explicó el diario.

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CVS Pharmacy y Criteo Corp rechazaron las acusaciones del litigio y cerraron la disputa sin admitir responsabilidad legal (REUTERS/Lucas Jackson/File Photo)

La demanda: datos de salud y navegación compartidos con terceros

La acción colectiva sostiene que CVS incorporó tecnologías de seguimiento en sus sitios web y en su aplicación. Esas herramientas habrían transferido a empresas externas datos de salud, información de navegación, identificadores y otros datos personales de los usuarios.

La acusación menciona a Criteo Corp., una empresa de tecnología publicitaria, junto con otros terceros. CVS Pharmacy y esa compañía rechazaron los señalamientos y no admitieron responsabilidad como parte de la propuesta.

El tribunal todavía no determinó si las empresas infringieron la ley. El acuerdo busca resolver el conflicto antes de una decisión sobre el fondo de las acusaciones, detalló Miami Herald.

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Fox 9, canal de televisión local de Minneapolis, señaló que CVS comunicó el acuerdo mediante un aviso.

Plazo de presentación: 16 de noviembre de 2026

Las solicitudes por internet deberán completarse antes de las 23.59 del 16 de noviembre de 2026, según el horario del Este de Estados Unidos. Quienes opten por el correo postal deberán asegurarse de que el sobre tenga matasellos de esa fecha.

El trámite puede iniciarse en el sitio oficial www.CVSDigitalPrivacySettlement.com, donde también están disponibles documentos sobre el caso y un formulario imprimible. La administración del acuerdo atiende consultas en el número 1-888-654-1271.

NBC Chicago, canal de televisión local de Chicago, indicó que los formularios postales deben enviarse a CVS Digital Privacy Settlement, c/o Settlement Administrator, P.O. Box 1110, Costa Mesa, California 92628.

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El medio también consignó que el límite para la presentación digital equivale a las 22.59 del 16 de noviembre en la hora central.

Al completar la solicitud, cada reclamante deberá incorporar sus datos de contacto, seleccionar la alternativa de compensación y realizar la certificación requerida.

Quienes aspiren al pago mayor deberán adjuntar los comprobantes que respalden su acceso a las plataformas cubiertas.

Los usuarios de plataformas digitales de CVS podrán reclamar hasta USD 10 con documentación (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Los pagos llegarían 120 días después de la aprobación judicial

La audiencia de aprobación final está prevista para el 1 de diciembre de 2026 a las 9.30, hora del Este. Durante esa instancia, el tribunal revisará el acuerdo, los honorarios solicitados y las compensaciones reclamadas por los representantes de la demanda.

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La fecha de la audiencia puede modificarse, por lo que los reclamantes deberán consultar el sitio oficial del acuerdo antes de tomar una decisión sobre el reclamo.

Quienes prefieran quedar fuera del acuerdo y conservar la opción de iniciar una demanda individual contra CVS deberán solicitar su exclusión antes de las 23.59 del 1 de noviembre de 2026, hora del Este. Esa misma fecha rige para presentar objeciones.

Si el tribunal autoriza el acuerdo y no hay apelaciones pendientes, los pagos se enviarán 120 días después de la aprobación. NBC Chicago aclaró que una apelación demoraría ese calendario hasta la conclusión del proceso.

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Los beneficiarios podrán elegir entre PayPal, Venmo, Zelle o un cheque. Según The New York Post, los cheques vencerán 180 días después de su emisión.