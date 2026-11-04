Inundaciones históricas en Florida: las crecidas repentinas causaron muertes y decenas de evacuaciones

Calles y zonas residenciales de Florida quedaron anegadas tras intensas lluvias e inundaciones repentinas durante los últimos días (X/@tropicalupdate)

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Florida atraviesa una emergencia climática de magnitud histórica, con lluvias torrenciales que superaron registros de varias décadas en la costa este del estado. El fenómeno dejó comunidades bajo el agua, interrumpió el funcionamiento de escuelas, rutas y aeropuertos, y obligó al gobernador Ron DeSantis a declarar el estado de emergencia en siete condados.

La magnitud del evento meteorológico derivó en consecuencias que se extendieron más allá de lo climático: provocó dos muertes, forzó operativos de rescate y evacuación, y alteró el desarrollo de la jornada de elecciones generales fijada para el 3 de noviembre, con la relocalización de centros de votación en distintos condados afectados, según reportaron medios locales.

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Las lluvias en Grant-Valkaria alcanzaron los 627 milímetros durante el temporal en la costa este de Florida (X/@tropicalupdate)

El fenómeno meteorológico: cifras récord y causas atmosféricas

Entre la medianoche del 1 de noviembre y el mediodía del 3 de noviembre, un área amplia de baja presión que se desplazó sobre la península de Florida generó acumulados de lluvia que, en algunas localidades de la Costa Espacial, alcanzaron los 627 milímetros (24,69 pulgadas), según el resumen de tormenta del National Weather Service.

El punto más alto se registró en Grant-Valkaria, seguido por Malabar con 623 milímetros (24,52 pulgadas) y Riviera Beach con 589 milímetros (23,19 pulgadas).

Otras localidades también superaron ampliamente los promedios habituales: Palm Bay acumuló 559 milímetros (22 pulgadas), Bayside Lakes 516 milímetros (20,33 pulgadas) y Melbourne Village 462 milímetros (18,18 pulgadas). En la ciudad de Melbourne, la estación meteorológica registró 280 milímetros (11,03 pulgadas) de lluvia hacia las 17.00 del 2 de noviembre, lo que rompió la marca histórica de precipitación diaria para ese punto de medición.

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Para algunas zonas, el Servicio Meteorológico calificó la lluvia como “un evento de probabilidad de ocurrir una vez cada mil años”, es decir, con una chance de 1 en 1.000 de que caiga esa cantidad de agua en un año determinado en esos puntos específicos, de acuerdo con el reporte de Florida Today. Partes del estado llegaron a recibir hasta 508 milímetros (20 pulgadas) de lluvia en apenas 12 horas durante la jornada del lunes.

Decenas de vehículos quedaron sumergidos por las inundaciones en distintas localidades del estado tras la tormenta histórica (X/@tropicalupdate)

El origen del fenómeno respondió a la combinación de dos sistemas: una zona de alta presión sobre el este de Estados Unidos con un flujo marítimo intenso hacia la costa, y una baja presión frente a la costa oeste de Florida, según detalló el Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional.

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Ese flujo persistente mantuvo la amenaza de lluvia intensa sobre el sudeste de Florida durante al menos un día adicional, de acuerdo con el organismo.

Consultada sobre una posible relación con El Niño, la meteoróloga Lindsey Long, especializada en pronósticos climáticos estacionales del Servicio Meteorológico, afirmó que los episodios de inundación en el sudoeste del país y en Florida no pueden atribuirse todavía a la señal de El Niño. “Esta semana no podemos atribuir ninguno de los patrones climáticos actuales al fortalecimiento de El Niño”, señaló Long.

El Servicio Meteorológico Nacional descartó vincular las inundaciones registradas con la influencia del fenómeno de El Niño (X/@tropicalupdate)

Sin embargo, Will Ulrich, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico en Melbourne, advirtió ante funcionarios de emergencia del centro de Florida que, desde 1950, alrededor del 70% de los inviernos con El Niño estuvieron asociados a condiciones más húmedas que lo normal en el centro de Florida.

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El episodio se ubicó entre los más severos de los últimos años en el estado, aunque no fue inédito. En abril de 2023, Fort Lauderdale recibió 584 milímetros (23 pulgadas) de lluvia, con 508 milímetros (20 pulgadas) de ese total concentrados en solo seis horas.

Durante el paso del huracán Ian en septiembre de 2022, Grove City registró 685 milímetros (26,95 pulgadas), mientras que Daytona Beach acumuló 546 milímetros (21,49 pulgadas).

Otro temporal de octubre de 2011 dejó 448 milímetros (17,65 pulgadas) en Vero Beach, según registros de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), y en mayo de 2009 el condado de Volusia recibió entre 305 y 610 milímetros (12 a 24 pulgadas) a lo largo de cinco días.

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En abril de 2023, Fort Lauderdale recibió la concentración de 508 milímetros de agua, en uno de los antecedentes de inundación extrema más recientes (REUTERS)

Crisis en la Costa Este Central: muertes, rescates y comunidades anegadas

El temporal dejó dos personas muertas en la costa este de Florida, de acuerdo con el reporte de Fox Weather, en el marco de lo que el medio describió como un evento de lluvia histórica que generó inundaciones repentinas de manera generalizada.

Las localidades de Palm Bay y Melbourne concentraron buena parte de la atención, con comunidades transformadas por el agua tras dos episodios consecutivos de precipitación extrema.

Residentes de diferentes condados de Florida colaboraron en el traslado de vecinos afectados por las crecidas (X/@tropicalupdate)

Agentes de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida participaron en más de 60 operativos de rescate el 2 de noviembre a lo largo de la costa este del estado, utilizando embarcaciones de tipo airboat para acceder a zonas anegadas.

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Personal de los departamentos de policía y bomberos de la región también llevó adelante tareas de rescate y evacuación de residentes atrapados por la crecida del agua.

El temporal dejó dos personas fallecidas y motivó más de 60 operativos de rescate de agencias oficiales en zonas anegadas (X/@RickAddante)

La lluvia torrencial forzó el cierre de escuelas en el condado de Brevard tanto el 2 como el 3 de noviembre, además de interrumpir el tránsito en varias rutas de la zona por el resto de la jornada.

Hacia la tarde del 3 de noviembre, pronósticos adicionales anticiparon hasta 25 milímetros (una pulgada) más de lluvia para el centro-este de Florida, con una probabilidad de entre el 5% y el 10% de que el acumulado llegara a 64 milímetros (2,5 pulgadas), lo que mantiene vigente una alerta de inundación para porciones de los condados de Brevard, Indian River, Martin y St. Lucie, donde persisten cierres de rutas.

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El drenaje del agua acumulada elevó además el nivel del río St. Johns, que fluye de sur a norte a través del estado. El Servicio Meteorológico proyectó que, cerca de la localidad de Cocoa, el cauce se aproxime a su nivel de inundación mayor y quede a menos de 30 centímetros (un pie) de su récord histórico al llegar a su punto máximo hacia el 5 de noviembre.

En Lake Harney, el río también alcanzaría un nivel cercano al de inundación mayor, aunque se esperaba que permaneciera unos 90 centímetros (tres pies) por debajo de su marca histórica.

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A la crecida fluvial se sumó el efecto combinado de vientos marítimos y mareas altas de temporada, que contribuyeron a la inundación costera en distintos puntos, según el Servicio Meteorológico. Semanas previas de sistemas marítimos y marea alta ya habían generado estragos en algunas playas de la región antes de la llegada de este episodio de lluvia.

El impacto del agua forzó el cierre de escuelas y la interrupción del tránsito en rutas del condado de Brevard (REUTERS/Chris Urso)

La declaración de emergencia de DeSantis: alcances legales y vigencia

El gobernador Ron DeSantis firmó el 2 de noviembre la Orden Ejecutiva número 26-227, mediante la cual declaró el estado de emergencia en los condados de Brevard, DeSoto, Hardee, Highlands, Indian River, Martin y St. Lucie.

El texto oficial sostiene que las lluvias y las inundaciones afectaron la capacidad operativa de infraestructura crítica, incluidas interestatales, rutas estatales y del condado, aeropuertos y escuelas en esos territorios.

La orden designa al director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias como funcionario coordinador estatal durante la emergencia, con facultades para ejecutar el Plan Integral de Manejo de Emergencias del estado y coordinar operaciones logísticas, de rescate o evacuación.

Entre sus atribuciones figura la posibilidad de invocar el Pacto de Asistencia de Manejo de Emergencias con otros estados y de solicitar asistencia directa a agencias del gobierno federal.

El gobernador Ron DeSantis declaró el estado de emergencia en siete condados afectados por el temporal (AP Foto/Chris O'Meara)

El documento autoriza además la activación de la Guardia Nacional de Florida y de la Guardia Estatal de Florida en caso de ser necesario, y habilita a distintas agencias estatales a suspender estatutos o reglamentos que puedan demorar las tareas de respuesta.

Entre las medidas específicas se incluye la exención del cobro de peajes en la autopista estatal (Turnpike) y otras rutas públicas para facilitar la asistencia de emergencia o la evacuación, así como la suspensión de requisitos de registro para vehículos comerciales que ingresen al estado a prestar servicios de emergencia.

Asimismo, permitió que profesionales médicos, trabajadores sociales y consejeros con matrícula vigente en otros estados puedan prestar servicios gratuitos en Florida durante la emergencia, bajo supervisión de la Cruz Roja Americana o el Departamento de Salud de Florida.

La orden ejecutiva suspendió el cobro de peajes viales y prohibió el aumento desproporcionado en los precios de bienes básicos (X/@tropicalupdate)

Según establece la Sección 15 del documento, la Orden Ejecutiva 26-227 entró en vigor de forma inmediata y expirará 60 días después de su firma, es decir, hacia comienzos de enero de 2027, salvo que el gobernador disponga una extensión.

La misma orden contempló de manera puntual la jornada electoral del 3 de noviembre: estableció que todo supervisor de elecciones que no pudiera cumplir con el estatuto de Florida debía notificar al Departamento de Estado las medidas parciales o sustitutas que adoptara, sujetas a la aprobación del secretario de Estado.

En los condados de Brevard y St. Lucie se relocalizaron varios centros de votación por motivos de seguridad para votantes y trabajadores electorales, en un operativo que tuvo como antecedente la reubicación de urnas dispuesta en 2018 durante el paso del huracán Michael.