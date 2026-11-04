Chris Pappas será el primer senador abiertamente gay de EE. UU.

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El congresista y candidato demócrata por Nuevo Hampshire pasará a la Cámara Alta en un momento en que los derechos LGBTQ enfrentan resistencia en algunos estados.

El congresista Chris Pappas, demócrata de Nuevo Hampshire, será el primer senador hombre abiertamente gay del Senado con su victoria sobre el exsenador John E. Sununu, un republicano, el martes.

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Al igual que otros candidatos a punto de romper una barrera, no dedicó mucho tiempo a enfatizar el hito durante la campaña. Pero es un avance notable en el Senado, ya que los derechos LGBTQ han enfrentado resistencia en algunos estados y algunos activistas por los derechos de las personas homosexuales han advertido sobre una disminución en el apoyo público.

Aunque su esposo asistió a algunos de sus eventos de campaña, Pappas centró en gran medida su mensaje en los temas que la mayoría de los demócratas destacaron: una promesa de lidiar con los altos precios y los costos de atención médica, y la oposición a la corrupción en Washington, entre otros.

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"Creo que las personas, independientemente de sus ideas políticas, en realidad solo quieren que sus vecinos puedan ser ellos mismos", dijo Pappas a The New York Times en octubre.

El representante Barney Frank, demócrata de Massachusetts, salió voluntariamente del clóset como gay en 1987, después de seis años de servicio en la Cámara de Representantes. Décadas después, Tammy Baldwin, demócrata de Wisconsin, se convirtió en 2012 en la primera persona abiertamente gay elegida al Senado.

Antes de que su carrera en la política despegara, Pappas, de 46 años, probablemente estaba más asociado con el restaurante de su familia en Mánchester, Nuevo Hampshire, el Puritan Backroom. Se dice que su abuelo inventó la tira de pollo allí.

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A los 22 años, Pappas se postuló para representante estatal en Nuevo Hampshire y ganó la contienda. Eso desencadenó una sinuosa carrera política en el estado, antes de unirse a la ola de demócratas en 2018 que capitalizó el enojo contra el presidente Donald Trump durante su primer mandato.

Pappas ha servido durante cuatro mandatos en la Cámara de Representantes y es uno de los presidentes del Caucus de Igualdad del Congreso. Reemplazará a la senadora Jeanne Shaheen, quien no buscó la reelección después de tres mandatos.

Jess Bidgood colaboró con reportería.

Emily Cochrane es reportera del Times, donde cubre el sur de Estados Unidos, radicada en Nashville.

Jess Bidgood colaboró con reportería.