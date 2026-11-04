The New York Times

Chris Pappas será el primer senador abiertamente gay de EE. UU.

Reportajes Especiales - News

Imagen PZZ3ZQDP5JGNJA4RR4PDGYFZDI
Guardar

El congresista y candidato demócrata por Nuevo Hampshire pasará a la Cámara Alta en un momento en que los derechos LGBTQ enfrentan resistencia en algunos estados.

El congresista Chris Pappas, demócrata de Nuevo Hampshire, será el primer senador hombre abiertamente gay del Senado con su victoria sobre el exsenador John E. Sununu, un republicano, el martes.

PUBLICIDAD

Al igual que otros candidatos a punto de romper una barrera, no dedicó mucho tiempo a enfatizar el hito durante la campaña. Pero es un avance notable en el Senado, ya que los derechos LGBTQ han enfrentado resistencia en algunos estados y algunos activistas por los derechos de las personas homosexuales han advertido sobre una disminución en el apoyo público.

Aunque su esposo asistió a algunos de sus eventos de campaña, Pappas centró en gran medida su mensaje en los temas que la mayoría de los demócratas destacaron: una promesa de lidiar con los altos precios y los costos de atención médica, y la oposición a la corrupción en Washington, entre otros.

PUBLICIDAD

"Creo que las personas, independientemente de sus ideas políticas, en realidad solo quieren que sus vecinos puedan ser ellos mismos", dijo Pappas a The New York Times en octubre.

El representante Barney Frank, demócrata de Massachusetts, salió voluntariamente del clóset como gay en 1987, después de seis años de servicio en la Cámara de Representantes. Décadas después, Tammy Baldwin, demócrata de Wisconsin, se convirtió en 2012 en la primera persona abiertamente gay elegida al Senado.

Antes de que su carrera en la política despegara, Pappas, de 46 años, probablemente estaba más asociado con el restaurante de su familia en Mánchester, Nuevo Hampshire, el Puritan Backroom. Se dice que su abuelo inventó la tira de pollo allí.

A los 22 años, Pappas se postuló para representante estatal en Nuevo Hampshire y ganó la contienda. Eso desencadenó una sinuosa carrera política en el estado, antes de unirse a la ola de demócratas en 2018 que capitalizó el enojo contra el presidente Donald Trump durante su primer mandato.

Pappas ha servido durante cuatro mandatos en la Cámara de Representantes y es uno de los presidentes del Caucus de Igualdad del Congreso. Reemplazará a la senadora Jeanne Shaheen, quien no buscó la reelección después de tres mandatos.

Jess Bidgood colaboró con reportería.

Emily Cochrane es reportera del Times, donde cubre el sur de Estados Unidos, radicada en Nashville.

Jess Bidgood colaboró con reportería.

Temas Relacionados

New York Times

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

EE. UU. ayudó a Venezuela en un ataque letal contra el ELN, según funcionarios

Reportajes Especiales - News

EE. UU. ayudó a Venezuela en un ataque letal contra el ELN, según funcionarios

¿Qué resultados hay que tener en cuenta esta noche?

Reportajes Especiales - News

¿Qué resultados hay que tener en cuenta esta noche?

Trump intenta probar que miles de no ciudadanos votan en EE. UU. La cifra real es mucho menor

Reportajes Especiales - News

Trump intenta probar que miles de no ciudadanos votan en EE. UU. La cifra real es mucho menor

EE. UU. busca establecer una presencia militar a largo plazo en Venezuela

Reportajes Especiales - News

EE. UU. busca establecer una presencia militar a largo plazo en Venezuela

¿Pueden los restaurantes y bares convertirse en las nuevas funerarias?

Reportajes Especiales - Business

¿Pueden los restaurantes y bares convertirse en las nuevas funerarias?
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

JEP imputó a ‘Timochenko’, ‘Pastor Alape’ y otros nueve excomandantes de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad

JEP imputó a ‘Timochenko’, ‘Pastor Alape’ y otros nueve excomandantes de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad

Lotería de la Cruz Roja: revisa el premio mayor y resultados de hoy, martes 3 de noviembre de 2026

El Gobierno admite que se agota la paciencia con Patricia Bullrich y advierten: “Es momento de frenar”

Agustín Caulo, secretario de Culto: “El Gobierno no tiene preocupación por el tono del mensaje de León XIV”

El dólar volvió a trepar en Brasil, contagió al mercado argentino y el riesgo país se despegó de los 800 puntos

DEPORTES

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

Relevos, salud y camaradería: el poder de la natación como espacio de pertenencia después de los 50

“Por qué Messi dejó de correr a los 24 años”: el puntilloso informe que explica la metamorfosis del ídolo argentino

Jugó en la NBA y una lesión lo llevó “a la etapa más oscura” de su vida: Greivis Vásquez contó cómo superó la depresión tras su retiro

“Inolvidable”: la emoción de Kimi Antonelli al subirse a un Lotus de Fórmula 1 de Ayrton Senna

La dura autocrítica del Cholo Simeone tras la derrota del Atlético de Madrid con el Bayern Múnich por la Champions League

ENTRETENIMIENTO

De La Habana al escenario de Arjona: cuatro artistas que han logrado escapar del régimen cubano y obtener el éxito

De La Habana al escenario de Arjona: cuatro artistas que han logrado escapar del régimen cubano y obtener el éxito

Michael Douglas advierte a los novatos en Hollywood: no se enamoren de sus coprotagonistas

Johnny Depp salió a las calles como Scrooge, atacó la Navidad y causó furor en las redes

Pierce Brosnan tiene a su candidato favorito a James Bond: “He trabajado con él y es muy sólido”

Entró a robar en la casa de Hayden Christensen, reconoció a Anakin Skywalker y terminó pidiéndole disculpas