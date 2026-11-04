Trump dijo que no planea atacar Irán “por ahora” y calificó la situación como “brillante”

Trump, durante un acto en la Casa Blanca, en Washington, el 21 de octubre de 2026. Dijo al Financial Times que no planea atacar Irán “por ahora” (REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de archivo)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país no tiene planes inmediatos de atacar Irán, según una entrevista que concedió el martes al diario británico Financial Times, pocas horas antes de que cerraran los comicios de medio término.

El mandatario se mostró conforme con el pulso con Teherán, aunque dejó abierta la puerta a más acción militar. “Parece que estamos consiguiendo todo lo que queremos”, dijo en una conversación telefónica de seis minutos con el periodista Edward Luce.

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Consultado sobre las fuertes insinuaciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de que habría un ataque a fines de esta semana, Trump respondió que Estados Unidos está “listo” y “preparado para ir si es necesario”, pero que “puede que no haya razón”. Aclaró que no adelantará planes de ataque.

El lunes, Estados Unidos bombardeó objetivos en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, el paso marítimo por el que sale buena parte del crudo del Golfo. Washington describió la acción como defensiva, para proteger activos militares estadounidenses en Medio Oriente.

Petróleo y bloqueo

Trump sostuvo que los precios de la energía caerán con fuerza después de las elecciones. Dijo que ahora circula más petróleo por Ormuz que antes de la guerra y que el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes está asfixiando su economía. “Es una situación brillante”, afirmó.

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La esperanza de un avance en las negociaciones de paz entre Washington y Teherán llevó al Brent, la referencia internacional del crudo, a bajar más de 10 dólares en los últimos días, hasta unos 104 dólares el barril. Sin embargo, el martes el precio promedio de la nafta en Estados Unidos alcanzó un nuevo máximo para cualquier gobierno.

Mohammad Bagher Ghalibaf, vocero del parlamento iraní (EP)

“No estamos realmente en una guerra”

El presidente dijo que su país no está “realmente” en guerra con Irán. Recordó que Estados Unidos atacó con bombarderos B-2 el programa nuclear iraní y luego volvió a golpear en la operación que llamó “Epic Fury”. Agregó que hace unos seis meses, “tal vez más”, que no tienen una guerra con ese país y que no la compara con la de Ucrania ni con las guerras mundiales.

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Trump indicó que continúan negociaciones indirectas sobre el destino de las reservas de uranio enriquecido de Irán, unas 1.000 libras (alrededor de 450 kilos), que describió como “polvo nuclear”. Aunque está bajo toneladas de roca, dijo no estar “contento” con que siga allí.

Ucrania y la campaña

Sobre las negociaciones entre Rusia y Ucrania, se mostró optimista. “Creo que los dos están en el punto de decir: ‘hagamos un trato’”, afirmó.

El diario describió un tono apagado en el presidente, que prefirió hablar de lo que pronosticó como una victoria republicana. Dijo que sus actos de campaña fueron “un éxito rotundo” y que miles de personas quedaron afuera de los estadios.

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Las encuestas previas anticipaban un triunfo demócrata. Finalmente, el Partido Demócrata, opositor a Trump, ganó el control de la Cámara de Representantes y del Senado.