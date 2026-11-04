La demócrata Keisha Bottoms ganó en Georgia, recuperó la gobernación y marcó un hito en la política de EEUU (REUTERS)

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La demócrata Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, ganó el martes las elecciones a gobernadora de Georgia y se convirtió en la primera mujer afroamericana elegida para ocupar ese cargo en cualquier estado de Estados Unidos. CNN y NBC News dieron por ganadora a la candidata demócrata, que derrotó al republicano Rick Jackson, un multimillonario ejecutivo del sector sanitario.

El resultado puso fin a más de dos décadas de control republicano de la gobernación de Georgia y devolvió el cargo a los demócratas. La victoria de Bottoms también representó un revés para el presidente estadounidense, Donald Trump, quien respaldó a Jackson en julio y participó en actos de campaña junto al candidato republicano en el área de Atlanta durante las últimas semanas de la contienda.

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El gobernador saliente, el republicano Brian Kemp, no podía presentarse a la reelección debido a la limitación de mandatos. Su salida abrió la competencia por el cargo, en una elección que enfrentó a Bottoms con Jackson, quien ingresó en la contienda en febrero y se presentó como un candidato ajeno al sistema político tradicional.

La campaña tuvo una fuerte participación económica del candidato republicano. Jackson destinó más de 100 millones de dólares de su propia fortuna a su candidatura y consiguió imponerse en la segunda vuelta de las primarias republicanas de junio al vicegobernador Burt Jones, quien había recibido inicialmente el respaldo de Trump.

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Bottoms, por su parte, contó con el apoyo del expresidente demócrata Barack Obama, quien participó en un mitin en Georgia a finales de octubre para respaldar su candidatura. La exalcaldesa también recibió el apoyo del senador demócrata Jon Ossoff, quien consiguió la reelección el martes tras derrotar al congresista republicano Mike Collins.

La victoria de Bottoms también representó un revés para el presidente estadounidense, Donald Trump, quien respaldó a Jackson en julio y participó en actos de campaña junto al candidato republicano en el área de Atlanta durante las últimas semanas de la contienda (REUTERS)

La victoria de Ossoff y la de Bottoms confirmaron el papel de Georgia como uno de los estados centrales de la disputa electoral estadounidense. El territorio sureño respaldó al demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020 y a Trump en los comicios de 2024.

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La elección de Bottoms también marcó un hito en la representación política de las mujeres negras en Estados Unidos. La demócrata se convirtió en la primera mujer negra elegida gobernadora de un estado del país, un cargo que hasta ahora nunca había ocupado una candidata con esas características.

Antes de competir por la gobernación, Bottoms construyó su trayectoria política en Atlanta, la principal ciudad de Georgia. Fue alcaldesa entre 2018 y 2022, período tras el cual decidió no presentarse a la reelección. Su gestión municipal le permitió consolidar su carrera dentro del Partido Demócrata y posteriormente se incorporó al Gobierno del entonces presidente Joe Biden.

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En la Casa Blanca, Bottoms ocupó el puesto de directora de la Oficina de Participación Pública. Más tarde, se desempeñó como asesora principal de la campaña de reelección de Biden en 2024.

Durante la campaña para la gobernación, la candidata demócrata centró sus propuestas en cuestiones económicas y sociales. Entre sus principales compromisos figuraron la ampliación de Medicaid, el programa público de cobertura sanitaria para determinados sectores de la población, la reducción de los costos para las familias y la protección del derecho al voto.

(Con información de AFP)