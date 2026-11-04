Una organización de Atlanta destinó USD 16,5 millones para frenar desalojos

La organización Star-C destinó 16,5 millones de dólares para frenar los desalojos de más de 5.500 familias en Atlanta

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La organización sin fines de lucro Star-C Program, con sede en Atlanta, destinó USD 16,5 millones en ayuda para evitar desalojos y sostuvo a más de 5.500 familias que atravesaban dificultades para pagar el alquiler, informó CBS News.

El fondo nació durante la pandemia de COVID-19 como una campaña de recaudación de USD 50.000 en GoFundMe. Con el tiempo, amplió su alcance y pasó a financiar pagos de renta para inquilinos que enfrentan problemas económicos temporales. La iniciativa se concentra en el área metropolitana de Atlanta, en el estado de Georgia, Estados Unidos.

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Marjy Stagmeier, fundadora de la entidad y propietaria de viviendas de alquiler asequible desde hace más de tres décadas, explicó al medio que muchas personas mantienen una trayectoria estable como inquilinas, aunque pueden sufrir imprevistos que comprometen sus ingresos durante un período determinado.

El aumento de los gastos supera a los salarios de muchos inquilinos

Marjy Stagmeier advirtió que los aumentos del alquiler y la inflación de bienes esenciales superaron el incremento de los salarios

Stagmeier sostuvo que la asistencia pública disponible durante la pandemia permitió contener parte de la crisis habitacional, pero afirmó que el escenario posterior volvió a presionar sobre los hogares. “Los incrementos mensuales del alquiler y la inflación de los productos esenciales para el hogar han superado los aumentos salariales”, declaró a CBS News.

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Esa brecha, aseguró, obliga a muchas familias a decidir entre afrontar el alquiler, comprar alimentos o pagar los servicios básicos. El programa apunta a cubrir ese desfase puntual para que una dificultad financiera no derive en la pérdida de la vivienda.

La organización y sus aliados analizaron los desalojos en Atlanta y concluyeron que la falta de pago no siempre responde a un nivel insuficiente de ingresos. La ayuda para el alquiler puede intervenir, en cambio, ante situaciones particulares que afectan a familias que hasta ese momento cumplían regularmente con sus compromisos.

Stagmeier relató el caso de una inquilina de larga data cuya pensión fue robada. La mujer vivía con sus nietos y quedó sin recursos para cubrir la renta. “Desalojarla a ella y a sus nietos no tenía sentido”, expresó la fundadora, quien cuestionó que el desalojo sea la respuesta automática de algunos propietarios ante la mora.

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Más de 330 complejos de apartamentos se sumaron a la plataforma

El modelo de intervención impulsado por Star-C se extendió mediante acuerdos con propietarios de inmuebles que comparten el objetivo de mantener precios de alquiler accesibles. Hasta ahora, más de 330 comunidades de apartamentos, que reúnen unas 64.000 unidades habitacionales, se integraron a su plataforma, indicó el medio estadounidense.

La entidad trabaja con administradores y dueños de propiedades que ofrecen viviendas a hogares con ingresos cercanos al umbral de pobreza o de hasta el 80 % del ingreso medio de la zona. El mecanismo busca que las familias puedan permanecer en sus barrios mientras resuelven una emergencia económica.

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Durante un cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, el fondo también asistió a trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte que residían en Atlanta y dejaron de recibir sus salarios de manera temporal. Ese antecedente, señaló Stagmeier, mostró que una interrupción de ingresos puede afectar incluso a personas con empleo formal.

La propuesta trasciende el pago de la renta. CBS News detalló que el fondo pone a los inquilinos en contacto con programas extraescolares, campamentos de verano, atención médica, asistencia alimentaria, espacios de juego y actividades de los Boy Scouts.

La entidad afirma que casi 100 familias accedieron a una vivienda propia

En una declaración recogida por el medio en 2021, Stagmeier destacó que varios niños que participaron en las actividades extraescolares de la organización llegaron a convertirse en médicos, plomeros y docentes. “Ahora tienen buenos salarios que les permitieron salir de la pobreza”, manifestó.

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La fundadora añadió que casi 100 familias pasaron del alquiler a la vivienda propia. Atribuyó ese resultado a la posibilidad de ahorrar dinero mientras pagaban rentas que se mantenían dentro de sus posibilidades económicas.

Sin embargo, la organización informó que actualmente no acepta nuevas solicitudes de ayuda para el alquiler porque alcanzó la capacidad máxima prevista para el ciclo de financiación en curso. El fondo mantiene los recursos y derivaciones disponibles para los hogares que ya forman parte de su red, de acuerdo con la publicación de CBS News.