Estados Unidos

VETO: el posteo de Trump que sugiere cómo será su relación con el Congreso demócrata

El mandatario ya advirtió que la Casa Blanca bloqueará iniciativas legislativas desde enero próximo, tras la confirmación electoral de que la oposición controlará ambas cámaras

La estrategia trazada por el presidente contempla bloquear las leyes del Capitolio para entablar negociaciones posteriores con la oposición. (REUTERS/Umit Bektas)
La estrategia trazada por el presidente contempla bloquear las leyes del Capitolio para entablar negociaciones posteriores con la oposición. (REUTERS/Umit Bektas)
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Con el recuento electoral confirmando que el Congreso de Estados Unidos volvía a manos demócratas, Donald Trump no necesitó discursos, ruedas de prensa ni advertencias explícitas en Truth Social. Le bastó una imagen: el icónico fondo rojo de su gorra de campaña despojado de cualquier promesa de grandeza pasada o futura, exhibiendo únicamente una palabra en letras mayúsculas: “VETO”. El silencio de la publicación no era prudencia ni resignación, sino un anuncio seco y letal de cómo piensa atrincherarse en el Despacho Oval frente a un Capitolio hostil.

El objeto más reconocible de la política moderna estadounidense muta así de amuleto electoral a barricada institucional. Aquella tela roja que movilizó a millones bajo la consigna de “Make America Great Again” deja de ser un símbolo de conquista para convertirse en un muro de contención. Ni lamentos por la derrota ni análisis partidistas: solo una orden implícita de bloqueo grabada sobre la corona de la gorra, recordando que cada ley que intente cruzar el río Potomac rumbo a su escritorio chocará, irremediablemente, contra el filo de su pluma.

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El domingo, cuando todavía esperaba que los republicanos conservaran el Congreso, el presidente había ensayado el escenario que ahora quedó planteado. En una entrevista difundida por Fox News, dijo que podría convertirse en el “señor Veto” si los demócratas se imponían.

La publicación de Trump en Truth Social. (Truth Social Donald J. Trump/@realDonaldTrump)
La publicación de Trump en Truth Social. (Truth Social Donald J. Trump/@realDonaldTrump)

Su idea era vetar los proyectos que llegaran desde un Capitolio controlado por la oposición y sentarse a negociar después. “Ellos enviarán cosas, tú las vetas”, afirmó. También dijo que esperaba no tener que aplicar esa fórmula porque confiaba en que su partido mantuviera las mayorías.

El martes dejó el escenario contrario. Los demócratas ganaron las dos cámaras, con triunfos en varios estados que hasta hace poco aparecían como territorios favorables a los republicanos. La pérdida cambia el tramo final del mandato de Trump: sus adversarios podrán llevar iniciativas al Congreso y abrir investigaciones, aunque el presidente conservará la última firma sobre los proyectos de ley.

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Una gorra roja para un Congreso de otro color

En ese contexto aparece la imagen. La gorra no anuncia un veto concreto ni detalla qué iniciativas enfrentaría la Casa Blanca. Pero recupera, en una versión mínima, la advertencia que Trump había dejado días antes.

La bancada demócrata requiere el respaldo de dos tercios de los votos en ambas cámaras para lograr la anulación de un veto presidencial. (REUTERS/Rebecca Noble)
La bancada demócrata requiere el respaldo de dos tercios de los votos en ambas cámaras para lograr la anulación de un veto presidencial. (REUTERS/Rebecca Noble)

El mensaje convivió con otros posteos y declaraciones del presidente. Trump felicitó a los demócratas y aseguró que esperaba trabajar con ellos. También escribió que, si su nombre hubiese estado en la papeleta, los republicanos habrían ganado “de manera aplastante”. La foto de la gorra se ubica en otro registro: no explica la derrota ni discute sus motivos. Apunta a lo que podría ocurrir cuando el nuevo Congreso asuma, en enero.

Para superar un veto presidencial, los demócratas necesitarían dos tercios de los votos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, una mayoría mucho más amplia que la que permite controlar ambas cámaras. Antes de que llegue ese momento, Trump ya eligió cómo nombrar, con una sola palabra, la herramienta que pretende poner sobre la mesa.

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