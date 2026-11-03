La NTSB encontró tres piezas de la cola del Learjet a casi 6 kilómetros del lugar donde se estrelló en Florida

La NTSB localizó tres fragmentos del elevador izquierdo a varios kilómetros de la zona del siniestro en Greenacres (Greg Lovett/USA Today Network via REUTERS)

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La mayor parte del elevador izquierdo, una superficie de control ubicada en la cola del Learjet 60 que se estrelló el domingo en Greenacres, Florida, fue localizada en tres fragmentos a entre 2,1 y 6,1 kilómetros del punto de impacto.

El hallazgo, informado este martes por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB), refuerza la hipótesis de que la aeronave comenzó a desintegrarse antes de caer y ayuda a explicar por qué sus pilotos no lograron recuperar el control.

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Las nueve personas que viajaban en el jet murieron cuando la aeronave, que había despegado de Austin, Texas, con destino a North Eleuthera, Bahamas, se precipitó cerca de las 12:50 del 1 de noviembre. El accidente ocurrió sobre South Military Trail, en el condado de Palm Beach, y abrió un cráter en la calzada.

La dispersión de las piezas halladas refuerza la hipótesis de que el Learjet 60 comenzó su desintegración antes del impacto (Greg Lovett/USA Today Network via REUTERS)

El elevador hallado a 6,1 kilómetros controlaba la inclinación del avión

El miembro de la NTSB Tom Chapman precisó que los investigadores encontraron el lunes la mayor parte del elevador izquierdo dividida en tres secciones.

Aunque se trata de un componente de la cola y no de la estructura completa, su ausencia es relevante para determinar la secuencia del siniestro.

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El elevador controla el movimiento de ascenso y descenso del morro de un avión. Chapman señaló que, sin esa superficie intacta, la tripulación no habría podido sacar al Learjet de la caída en picada.

Matizó, sin embargo, que la velocidad de descenso pudo haber limitado su eficacia incluso si el componente hubiera permanecido unido a la aeronave.

La ubicación de los restos, a varios kilómetros del cráter, llevó a los investigadores a extender la búsqueda más allá de la zona inmediata del impacto. Las autoridades no informaron un radio inicial específico para ese operativo.

Para los investigadores, la distancia a la que aparecieron los fragmentos constituye una prueba de que el avión se estaba rompiendo en vuelo, una cuestión central en la pesquisa.

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Chapman pidió a los residentes que no toquen ni trasladen objetos que puedan pertenecer al avión y que avisen a la NTSB o a las autoridades locales.

Los equipos federales recopilan los restos y los distribuyen en una instalación para reconstruir la aeronave y examinar qué falló antes del choque.

Las nueve personas a bordo del vuelo entre Austin y las Bahamas murieron en el accidente (Aki Kuusisto/via REUTERS)

La investigación analiza el clima, la caída y el estado de la aeronave

La tripulación había comunicado que atravesaba turbulencia, precipitaciones y formación de hielo antes del accidente.

Las autoridades aún no establecieron una causa y estudian las comunicaciones con el control aéreo, la información meteorológica, los datos de vuelo, el mantenimiento y los restos recuperados.

El Learjet 60 descendió con rapidez antes de impactar en una zona próxima a viviendas y comercios. Las autoridades no informaron víctimas mortales en tierra, aunque un automóvil que el avión rozó dejó a una persona con una lesión en la pierna, según la NTSB.

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La agencia federal prevé publicar un informe preliminar en alrededor de un mes. La determinación de la causa probable, que puede requerir más de un año, dependerá del análisis técnico de las piezas, incluida la superficie de control encontrada lejos del lugar donde cayó el avión.

La rotura del componente de la cola impidió que los pilotos pudieran sacar al avión de la caída en picada (REUTERS/Giorgio Viera)

El impacto obligó a evacuar a unos 600 residentes y cerró Military Trail

El siniestro llevó a evacuar a cerca de 600 personas de una comunidad de viviendas móviles próxima a South Military Trail.

Algunos residentes permanecieron en el Greenacres Community Center mientras el condado evaluaba opciones de alojamiento y transporte.

Military Trail continuaba cerrada entre Cresthaven Boulevard y 10th Avenue North. El administrador del condado de Palm Beach, Joe Abruzzo, indicó que la reapertura dependerá de una inspección del Departamento de Transporte de Florida para establecer el alcance de los daños bajo el asfalto.

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Entre las víctimas estaban los dos integrantes de la tripulación. La copiloto, Nathalia Gadelha Filgueiras, tenía 20 años y residía en el área de Boca Ratón; el piloto, Jeff Gregory, tenía 55 años y era oriundo de los suburbios de Filadelfia.

La identidad de los demás ocupantes fue comunicada por familiares, mientras las autoridades federales continúan con la investigación del accidente.