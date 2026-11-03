Estados Unidos

Wall Street cierra con ganancias por el repunte de las empresas de inteligencia artificial

El S&P 500 avanzó 0,35% y el Nasdaq Composite ganó 0,83%, mientras el descenso de Apple por los mayores costos de memoria presionó al sector tecnológico durante la sesión del martes

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron con ganancias impulsados por el sector de la inteligencia artificial. (REUTERS/Jeenah Moon)
El S&P 500 y el Nasdaq cerraron con ganancias impulsados por el sector de la inteligencia artificial. (REUTERS/Jeenah Moon)
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Wall Street cerró con ganancias el martes gracias a la recuperación de los grandes nombres de la inteligencia artificial, mientras los inversores aguardaban los resultados de las elecciones legislativas en Estados Unidos. La jornada estuvo marcada por la caída de Apple, que se sumó a la lista de gigantes tecnológicos cuyos balances trimestrales no lograron satisfacer al mercado.

Según datos preliminares, el S&P 500 subió 26,65 puntos, o un 0,35%, hasta las 7.568,05 unidades, mientras que el Nasdaq Composite avanzó 201,31 puntos, o un 0,83%, hasta 25.365,67. El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 206,00 puntos, o un 0,40%, hasta 51.782,29 unidades.

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La acción de Apple retrocedió luego de que la compañía advirtiera que el costo de los chips de memoria seguirá en aumento, lo que presionará su margen bruto durante el trimestre de las ventas navideñas. La empresa, vista durante mucho tiempo en Wall Street como un gigante tecnológico menos dependiente de la inteligencia artificial, también siente los efectos del auge de esa tecnología.

Los chips de memoria para computadoras se encarecieron por la demanda generada por la carrera para construir centros de datos de inteligencia artificial. Ese mayor costo afecta directamente a Apple, que anticipó una menor ganancia por cada dólar de ingresos durante los últimos tres meses del año.

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La acción cerró con una baja de 1,9%, pese a que el fabricante del iPhone y las computadoras Mac reportó una ganancia y un ingreso trimestral superiores a lo esperado por los analistas.

La construcción de centros de datos para inteligencia artificial encareció los componentes de memoria en el mercado. (REUTERS/Jeenah Moon)
La construcción de centros de datos para inteligencia artificial encareció los componentes de memoria en el mercado. (REUTERS/Jeenah Moon)

Palantir Technologies también retrocedió, un 1,6%, aun cuando reportó una ganancia mayor a la proyectada. La compañía de software indicó que, por primera vez, generó más ingresos trabajando con empresas estadounidenses que con el gobierno de Estados Unidos, luego de que sus ingresos comerciales en el país subieran 148% respecto del año anterior.

Los semiconductores lideran la recuperación tecnológica

El fabricante de chips de memoria Micron Technology subió, mientras Nvidia también se recuperó tras haber caído en las últimas cuatro sesiones. El índice general de chips de Filadelfia se disparó, y AMD avanzó a la espera de su reporte trimestral, previsto para después del cierre de la sesión.

Nvidia subió 2,3% y fue la fuerza más influyente detrás del alza del S&P 500. Muy cerca estuvo otra compañía de chips, Broadcom, que ganó 3,1%.

La acción de Apple cayó un 1,9% tras advertir que el costo de los chips de memoria reducirá sus márgenes en Navidad. (REUTERS/Brendan McDermid)
La acción de Apple cayó un 1,9% tras advertir que el costo de los chips de memoria reducirá sus márgenes en Navidad. (REUTERS/Brendan McDermid)

Microsoft, Amazon y Meta Platforms también se destacaron, con subas superiores al 2% cada una, en un contexto de fuerte gasto en infraestructura de inteligencia artificial.

Jay Hatfield, presidente ejecutivo de Infrastructure Capital Management, describió el movimiento del mercado: “Se trata de una rotación desde valores tecnológicos seguros, como Apple, hacia valores tecnológicos de mayor riesgo, como los fabricantes de chips”. Y agregó: “Es claramente una compra en rebajas en un mercado de mayor riesgo impulsado por el Nasdaq”.

El Nasdaq 100 había cerrado el lunes más de un 10% por debajo de su máximo histórico del 6 de octubre, lo que confirmó que el índice de fuerte peso tecnológico entró en una fase de corrección, en medio de la preocupación de los inversores por que las inversiones masivas en infraestructura de inteligencia artificial no generen suficiente efectivo en el corto plazo.

El petróleo y los mercados internacionales

En el mercado petrolero, los precios continuaron con fluctuaciones. El barril de petróleo Brent trepó por encima de los 107 dólares durante la noche, para luego caer brevemente por debajo de los 101 dólares en la mañana, en medio de la incertidumbre por la guerra con Irán. Finalmente se estableció en 103,60 dólares, con una baja de 1,1% respecto del lunes.

En los mercados bursátiles del exterior, los índices cayeron en Europa tras un cierre mixto en Asia. El Kospi de Corea del Sur retrocedió 3,6%, uno de los movimientos más pronunciados a nivel mundial, por las pérdidas de sus dos gigantes tecnológicos, Samsung Electronics y SK Hynix.

Las acciones subieron 0,3% en Australia después de que el banco central del país elevara su tasa de interés de referencia por quinta vez en el año.

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