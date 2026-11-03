Estados Unidos

75 inmigrantes se convirtieron en nuevos ciudadanos estadounidenses un día antes de las elecciones

La ceremonia de naturalización en Cantigny Park permitió que personas procedentes de 34 países quedaran habilitadas para registrarse y votar al día siguiente

Un grupo de 75 inmigrantes procedentes de 34 países obtuvo la ciudadanía estadounidense en Cantigny Park (REUTERS/Eric Lee)
Un grupo de 75 inmigrantes procedentes de 34 países obtuvo la ciudadanía estadounidense en Cantigny Park (REUTERS/Eric Lee)
Guardar

Un grupo de 75 inmigrantes de 34 países obtuvo la ciudadanía estadounidense el lunes 2 de noviembre durante una ceremonia en Cantigny Park, en Wheaton, Illinois. El acto se celebró un día antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato y dejó a los nuevos ciudadanos habilitados para registrarse y votar, informó CBS News Chicago.

El juez federal de distrito John Kness administró el Juramento de Lealtad a los participantes. La ceremonia reunió a personas que culminaron el proceso de naturalización en los suburbios occidentales de Chicago y que pudieron estrenar uno de los derechos asociados a la ciudadanía: la participación electoral.

PUBLICIDAD

La cadena local indicó que representantes de la Liga de Mujeres Votantes asistieron al evento para ayudar a los recién naturalizados a completar su inscripción en el padrón. Esa gestión permitió que quienes reunían los requisitos pudieran votar en la jornada del martes 3 de noviembre.

Negar Shahsavari culminó un proceso que comenzó hace diez años

Negar Shahsavari concluyó su proceso migratorio una década después de su llegada desde Irán (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Negar Shahsavari concluyó su proceso migratorio una década después de su llegada desde Irán (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Entre las 75 personas que recibieron su certificado se encontraba Negar Shahsavari, una mujer que llegó a Estados Unidos desde Irán hace una década. Su caso fue recogido por CBS News Chicago como parte de la ceremonia desarrollada en Wheaton.

Durante esos diez años, Shahsavari obtuvo un doctorado, completó su residencia profesional y comenzó a ejercer como odontóloga especializada. El lunes, el certificado de naturalización formalizó su condición de ciudadana estadounidense.

PUBLICIDAD

La situación no podría ser mejor. Este lugar es muy hermoso y mágico”, expresó Shahsavari, tal y como relató el medio. La nueva ciudadana se refirió así a la jornada celebrada en Cantigny Park, donde el juramento transformó su estatus migratorio.

Su experiencia reflejó la de decenas de participantes que llegaron desde distintos países y pasaron a formar parte del electorado estadounidense. Los nuevos ciudadanos procedían de 34 naciones, de acuerdo con los datos divulgados por la cadena de televisión.

El registro electoral estuvo disponible durante la ceremonia

La nueva ciudadana manifestó su intención de participar en los comicios tras el acto de naturalización (REUTERS/Jeenah Moon)
La nueva ciudadana manifestó su intención de participar en los comicios tras el acto de naturalización (REUTERS/Jeenah Moon)

La posibilidad de inscribirse para votar en el mismo lugar añadió una dimensión electoral a la ceremonia. La Liga de Mujeres Votantes ofreció orientación a los nuevos ciudadanos para que pudieran iniciar ese trámite antes de los comicios legislativos.

La organización estuvo presente mientras los participantes recibían sus certificados y celebraban el final del proceso de naturalización. El medio precisó que esa asistencia permitió a los ciudadanos recién juramentados prepararse para ejercer su derecho al voto desde el día siguiente.

Shahsavari aseguró que planeaba participar en las elecciones tras obtener su ciudadanía. “Estados Unidos es el faro de la democracia, y eso ocurre con la participación en las elecciones; ahora que soy ciudadana, planeo participar”, afirmó en declaraciones recogidas por CBS News Chicago.

La frase vinculó el acto de naturalización con el voto, que la nueva ciudadana consideró parte de su incorporación a la vida pública del país. Su primer día completo como ciudadana coincidió con la fecha de la elección.

La jornada electoral marcó el primer día de ciudadanía para los participantes

Para Shahsavari, votar representaría una forma de celebrar el cierre de una etapa personal y profesional iniciada con su llegada desde Irán. “Es un momento en el que todo se completa. El sueño se hizo realidad”, sostuvo ante el medio local.

La ceremonia del lunes reunió a personas que finalizaron sus respectivos trámites migratorios en una fecha que les permitió participar casi de inmediato en las elecciones. El juramento se realizó apenas un día antes de la votación, una coincidencia que fue destacada durante la cobertura del evento.

Los asistentes salieron de Cantigny Park con sus certificados de naturalización y con la posibilidad de registrarse como electores. La jornada combinó el acto judicial encabezado por el juez Kness con la orientación de la Liga de Mujeres Votantes para los nuevos ciudadanos.

Temas Relacionados

IllinoisciudadaníaElecciones legislativasparticipación electoralEEUUEstados UnidosElecciones Estados UnidosElecciones Estados Unidos 2026Estados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo planea el Centro Carter monitorear los resultados del día de las elecciones en Georgia

La organización seguirá el procesamiento de votos, el recuento y posibles auditorías durante las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos

Cómo planea el Centro Carter monitorear los resultados del día de las elecciones en Georgia

EN VIVO | Día de elecciones en Estados Unidos: comienza la votación para elegir el nuevo Congreso y más de 30 gobernadores

La jornada renovará los 435 puestos de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y 36 gobernaciones, en un contexto de tensión por los precios del combustible, la inflación y la guerra con Irán

EN VIVO | Día de elecciones en Estados Unidos: comienza la votación para elegir el nuevo Congreso y más de 30 gobernadores

Elecciones en EEUU: cómo se vota, cuándo se conocen los resultados y qué se juega Trump en las Midterms de este 3 de noviembre

Los estadounidenses renovarán el Congreso. Las reglas cambian según el estado y los resultados pueden demorar varios días. La elección definirá el margen del presidente para gobernar y su influencia sobre la sucesión de 2028. INFOGRAFÍAS

Elecciones en EEUU: cómo se vota, cuándo se conocen los resultados y qué se juega Trump en las Midterms de este 3 de noviembre

Estados Unidos vota en unas elecciones de medio término que ponen en juego el control de Donald Trump sobre el Congreso

La contienda, que representa un juicio nacional sobre los primeros dos años de gestión del mandatario, definirá la composición de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y de 35 de los 100 puestos del Senado, además de las gobernaciones de 36 estados

Estados Unidos vota en unas elecciones de medio término que ponen en juego el control de Donald Trump sobre el Congreso

Lotería Powerball: ganadores del 2 de noviembre de 2026

Esta lotería estadounidense lleva a cabo tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Lotería Powerball: ganadores del 2 de noviembre de 2026

TECNO

La exdirectora de operaciones de Xbox negó que la despidieran por violar normas y dijo tener "serias preocupaciones"

La exdirectora de operaciones de Xbox negó que la despidieran por violar normas y dijo tener "serias preocupaciones"

GTA 6 tendrá una decisión clave: mantener juntos a Jason y Lucía o separarlos

Las automotrices piden al Congreso de Estados Unidos prohibir para siempre los autos chinos conectados

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este martes 3 de noviembre

Reddit pidió a la Alta Corte de Australia que anule la prohibición de redes sociales a menores de 16

ENTRETENIMIENTO

Marcelo Tinelli llega a LOL Argentina y Prime Video confirma la fecha de estreno

Marcelo Tinelli llega a LOL Argentina y Prime Video confirma la fecha de estreno

Benny Blanco habló de su fórmula del éxito: “Si te olvidas del fracaso, los demás también lo olvidan”

Neve Campbell confirma que volverá para ‘Scream 8′: “Está en desarrollo”

Johnny Depp asegura que volvería a ‘Piratas del Caribe’ con una condición: “Me encantaría despedirla con buen pie”

Un cine de Holanda prueba la hipnosis para que puedas ver tus películas favoritas de nuevo: “Intentamos revivir esa primera experiencia cinematográfica”

MUNDO

El petróleo sube tras el ataque de EEUU a la isla de Qeshm y las dudas sobre un acuerdo para terminar la guerra

El petróleo sube tras el ataque de EEUU a la isla de Qeshm y las dudas sobre un acuerdo para terminar la guerra

Estados Unidos lanzó ataques limitados y defensivos contra la isla iraní de Qeshm, en el estrecho de Ormuz

Entre agua helada, nieve y cubos de hielo: así los atletas polacos enfrentaron el frío extremo y se convirtieron en récord

Tras casi dos décadas de estudios, lograron mapear el hábitat de la ballena más "escurridiza" del planeta

Reino Unido y Francia liderarán este mes en Polonia las primeras maniobras de la fuerza multinacional creada para apoyar a Ucrania