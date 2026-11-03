75 inmigrantes se convirtieron en nuevos ciudadanos estadounidenses un día antes de las elecciones

Un grupo de 75 inmigrantes procedentes de 34 países obtuvo la ciudadanía estadounidense en Cantigny Park (REUTERS/Eric Lee)

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Un grupo de 75 inmigrantes de 34 países obtuvo la ciudadanía estadounidense el lunes 2 de noviembre durante una ceremonia en Cantigny Park, en Wheaton, Illinois. El acto se celebró un día antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato y dejó a los nuevos ciudadanos habilitados para registrarse y votar, informó CBS News Chicago.

El juez federal de distrito John Kness administró el Juramento de Lealtad a los participantes. La ceremonia reunió a personas que culminaron el proceso de naturalización en los suburbios occidentales de Chicago y que pudieron estrenar uno de los derechos asociados a la ciudadanía: la participación electoral.

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La cadena local indicó que representantes de la Liga de Mujeres Votantes asistieron al evento para ayudar a los recién naturalizados a completar su inscripción en el padrón. Esa gestión permitió que quienes reunían los requisitos pudieran votar en la jornada del martes 3 de noviembre.

Negar Shahsavari culminó un proceso que comenzó hace diez años

Negar Shahsavari concluyó su proceso migratorio una década después de su llegada desde Irán (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Entre las 75 personas que recibieron su certificado se encontraba Negar Shahsavari, una mujer que llegó a Estados Unidos desde Irán hace una década. Su caso fue recogido por CBS News Chicago como parte de la ceremonia desarrollada en Wheaton.

Durante esos diez años, Shahsavari obtuvo un doctorado, completó su residencia profesional y comenzó a ejercer como odontóloga especializada. El lunes, el certificado de naturalización formalizó su condición de ciudadana estadounidense.

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“La situación no podría ser mejor. Este lugar es muy hermoso y mágico”, expresó Shahsavari, tal y como relató el medio. La nueva ciudadana se refirió así a la jornada celebrada en Cantigny Park, donde el juramento transformó su estatus migratorio.

Su experiencia reflejó la de decenas de participantes que llegaron desde distintos países y pasaron a formar parte del electorado estadounidense. Los nuevos ciudadanos procedían de 34 naciones, de acuerdo con los datos divulgados por la cadena de televisión.

El registro electoral estuvo disponible durante la ceremonia

La nueva ciudadana manifestó su intención de participar en los comicios tras el acto de naturalización (REUTERS/Jeenah Moon)

La posibilidad de inscribirse para votar en el mismo lugar añadió una dimensión electoral a la ceremonia. La Liga de Mujeres Votantes ofreció orientación a los nuevos ciudadanos para que pudieran iniciar ese trámite antes de los comicios legislativos.

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La organización estuvo presente mientras los participantes recibían sus certificados y celebraban el final del proceso de naturalización. El medio precisó que esa asistencia permitió a los ciudadanos recién juramentados prepararse para ejercer su derecho al voto desde el día siguiente.

Shahsavari aseguró que planeaba participar en las elecciones tras obtener su ciudadanía. “Estados Unidos es el faro de la democracia, y eso ocurre con la participación en las elecciones; ahora que soy ciudadana, planeo participar”, afirmó en declaraciones recogidas por CBS News Chicago.

La frase vinculó el acto de naturalización con el voto, que la nueva ciudadana consideró parte de su incorporación a la vida pública del país. Su primer día completo como ciudadana coincidió con la fecha de la elección.

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La jornada electoral marcó el primer día de ciudadanía para los participantes

Para Shahsavari, votar representaría una forma de celebrar el cierre de una etapa personal y profesional iniciada con su llegada desde Irán. “Es un momento en el que todo se completa. El sueño se hizo realidad”, sostuvo ante el medio local.

La ceremonia del lunes reunió a personas que finalizaron sus respectivos trámites migratorios en una fecha que les permitió participar casi de inmediato en las elecciones. El juramento se realizó apenas un día antes de la votación, una coincidencia que fue destacada durante la cobertura del evento.

Los asistentes salieron de Cantigny Park con sus certificados de naturalización y con la posibilidad de registrarse como electores. La jornada combinó el acto judicial encabezado por el juez Kness con la orientación de la Liga de Mujeres Votantes para los nuevos ciudadanos.

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