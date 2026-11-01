Cómo hace el alcatraz para chocar a 110 km/h contra el océano sin fracturarse la columna

Una superficie articular adicional entre la segunda y la sexta vértebra impide que el cuello de estas aves se doble hacia atrás en el impacto (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los alcatraces septentrionales se lanzan en picada desde 30 metros de altura para capturar presas y resisten zambullidas a alta velocidad al golpear el mar a 110 kilómetros por hora. Esta maniobra extrema de caza, común entre diversas especies de aves marinas, plantea un enigma físico constante para los biólogos: cualquier estructura ósea alargada y delgada tendería a doblarse de forma letal ante una desaceleración tan brusca contra la densidad del agua.

A esa velocidad, el agua no logra desplazarse con la rapidez suficiente y genera una resistencia semejante a la de una pared compacta. El cuello de estas aves consta de 15 vértebras dispuestas en una suave curvatura, lo que en términos mecánicos aumentaría la vulnerabilidad frente a una compresión repentina.

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Una investigación publicada en The Anatomical Record demostró que la supervivencia no radica en la contracción muscular aislada, sino en adaptaciones anatómicas en las vértebras cervicales preparadas para absorber tensiones violentas.

Científicos de la Universidad de Washington, en los Estados Unidos, analizaron piezas óseas conservadas en el Museo Burke de Historia Natural y Cultura. El equipo utilizó tomografías computarizadas de alta precisión para reconstruir en tres dimensiones cada hueso de la columna cervical en siete especies distintas.

El equipo científico utilizó microtomografías y soportes en tres dimensiones para medir los esqueletos del Museo Burke de Historia Natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigadora Megan Vandenberg comprobó que los huesos de las aves buceadoras presentan una morfología sustancialmente diferente a la de otros animales voladores emparentados.

Vértebras cuadradas que disipan la presión del choque

En lugar de presentar cilindros alargados, los alcatraces septentrionales y los piqueros poseen vértebras más anchas y cortas, con un perfil geométrico cuadrado. Esta configuración reduce la longitud relativa del cuello bajo compresión y proporciona un diámetro mayor para disipar la carga mecánica. Al ensanchar el área ósea, las fuerzas destructivas del choque frontal no se concentran en un único punto, lo cual preserva la integridad del canal medular y de los tejidos circundantes.

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La mayor defensa estructural reside en una articulación suplementaria ubicada entre la segunda y la sexta vértebra cervical. A diferencia de las aves que nadan en superficie, los alcatraces cuentan con superficies articulares adicionales que limitan la inclinación de la columna hacia atrás. Cuando el pico entra en contacto con las olas, este encaje adicional traba los huesos adyacentes y transforma el cuello móvil en una columna rígida y compacta capaz de canalizar el empuje hacia el resto del cuerpo.

El arco óseo que protege la médula espinal también exhibe un grosor superior en las especies de inmersión vertical. El investigador principal Bart Boom señaló que la estructura ósea permite a los animales soportar una carga mecánica extrema con un menor esfuerzo fisiológico.

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El arco de los huesos cervicales cuenta con un grosor reforzado que protege el canal de la médula espinal frente a la desaceleración del agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vértebras anchas brindan una base más amplia para la inserción de tendones y ligamentos, lo que permite a las fibras musculares estabilizar la cabeza con una eficiencia energética superior antes de que ocurra la colisión.

Una reacción física en menos de cinco milisegundos

El análisis biomecánico determinó que el lapso entre el contacto inicial del pico con el agua y el punto de presión máxima es de apenas 4,88 milisegundos. Ese intervalo temporal resulta tan breve que el sistema nervioso del ave carece de tiempo biológico para corregir la trayectoria o ajustar la postura durante la caída.

Por tal motivo, toda la seguridad biomecánica depende de una preparación anticipada y pasiva fijada de manera rígida antes de tocar la superficie.

Las observaciones comparadas revelaron que los martines pescadores también poseen vértebras robustas y cuadradas, a pesar de pertenecer a otra familia y registrar masas corporales muy inferiores. Sin embargo, los martines cazan a velocidades cercanas a 40 kilómetros por hora, por lo que carecen de la traba articular suplementaria que distingue a los alcatraces.

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Un estudio de la Universidad de Washington comprobó que las vértebras cervicales de alcatraces y piqueros amortiguan las zambullidas a alta velocidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evolución desarrolló una respuesta similar en la geometría de los huesos, aunque reservó el cerrojo óseo completo para las especies que superan los 100 kilómetros por hora.

Por el contrario, aves que persiguen cardúmenes mediante propulsión submarina, como el cormorán de doble cresta o el aninga, conservan vértebras delgadas y flexibles aptas para girar la cabeza de lado a lado. Esas especies no poseen refuerzos contra impactos frontales, debido a que ingresan al agua de forma pausada y priorizan la agilidad en giros cerrados para atrapar presas en lugar de la penetración hidrodinámica a alta velocidad.

El hallazgo aporta además herramientas para la paleontología moderna, dado que los investigadores planean examinar restos fósiles de aves buceadoras del período Cretácico. Especies extintas como Hesperornis, que poblaron los mares hace más de 70 millones de años, podrían revelar si esta arquitectura de amortiguación surgió en las primeras etapas evolutivas de las aves.

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Los investigadores sugirieron rastrear estas adaptaciones articulares en fósiles como Hesperornis para analizar el buceo en aves extintas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reconstrucción de estos esqueletos fósiles revelará la evolución del buceo marino y confirmará si este bloqueo anatómico funcionaba ya en los océanos prehistóricos.