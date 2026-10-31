Florida realiza con éxito las primeras pruebas de aeronaves eléctricas y taxis aéreos

Florida completó las primeras pruebas de taxis aéreos eléctricos sobre la bahía de Tampa en coordinación con la Administración Federal de Aviación (REUTERS/Carlos Barria)

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Florida realizó sus primeras demostraciones de aeronaves eléctricas de movilidad aérea avanzada sobre la bahía de Tampa, con vuelos experimentales entre Tampa y Saint Petersburg. La iniciativa forma parte de un programa piloto coordinado con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, informó CBS News con información de EFE.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, asistió al evento y presentó las pruebas como un paso inicial para evaluar la integración de estos vehículos en el espacio aéreo utilizado por vuelos comerciales, helicópteros, aviones privados y servicios de emergencia. Las operaciones se desarrollaron sobre una ruta con valor histórico para la aviación local, señaló el medio.

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Las aeronaves empleadas pertenecen al segmento de la movilidad aérea avanzada, conocido por sus siglas en inglés como Advanced Air Mobility (AAM). Estos equipos incluyen vehículos eléctricos capaces de despegar y aterrizar de manera vertical, denominados electric vertical takeoff and landing o eVTOL.

Los vuelos experimentales continuarán durante dos semanas

El periodo de vuelos experimentales se extenderá por dos semanas para recolectar información sobre el rendimiento operativo de los vehículos (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

DeSantis afirmó que el programa contempla dos semanas de trayectos de prueba, con el objetivo de recopilar información sobre el desempeño de las aeronaves y su convivencia con el tráfico aéreo real. Las autoridades evaluarán aspectos operativos antes de cualquier incorporación más amplia de esta tecnología al sistema de transporte.

“Esta mañana se hizo historia en la bahía de Tampa con las primeras demostraciones de vuelos de aeronaves eléctricas de movilidad aérea avanzada de Florida”, aseguró el gobernador durante la actividad, de acuerdo con CBS News.

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El mandatario vinculó el ensayo actual con los inicios de la aviación comercial en la zona. “Desde el primer vuelo comercial de una aerolínea sobre la bahía de Tampa en 1914 hasta las demostraciones de hoy sobre esa misma ruta histórica, Florida ha servido durante mucho tiempo como plataforma para ideas que transforman el futuro del transporte”, afirmó.

Durante las pruebas se exhibieron tres configuraciones de aeronaves: vehículos de despegue y aterrizaje vertical, equipos de despegue corto y aeronaves que requieren aterrizaje convencional. Los eVTOL tienen una apariencia similar a pequeños helicópteros equipados con varios rotores, aunque funcionan con baterías y están pensados para recorridos urbanos o regionales de corta distancia, explicó el medio.

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El estado busca evaluar usos para pasajeros, carga y emergencias

El estado prevé el uso de la movilidad aérea avanzada en el traslado de pacientes, el transporte de carga urgente y la respuesta ante desastres (Lilum)

Las autoridades estatales y aeronáuticas consideran que la tecnología podría utilizarse a mediano plazo para trasladar pasajeros, entregar carga urgente, realizar transportes médicos y apoyar operaciones de respuesta ante desastres o fenómenos climáticos en el sureste de Estados Unidos.

El gobernador sostuvo que los taxis aéreos podrían ofrecer una alternativa frente a la congestión vial en las principales áreas metropolitanas del estado, aunque condicionó esa posibilidad a la capacidad de llevar el servicio a gran escala y de forma económicamente viable.

“La idea sería que, si pueden hacerlo a escala y de manera económica, podrían sacar parte del tráfico de las carreteras”, señaló DeSantis, tal y como recogió CBS News.

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El gobierno estatal aprobó en 2025 una ley que reconoce a las aeronaves eléctricas de movilidad aérea avanzada como medios de transporte. Esa norma abrió el camino para inversiones y programas de prueba vinculados con este tipo de operación aérea, detalló la publicación.

Miami-Dade prepara un entorno de pruebas en Kendall

Aunque las primeras operaciones se concentran en Florida Central, el condado de Miami-Dade desarrolla un plan para estudiar la llegada de los eVTOL al sur del estado. El Departamento de Aviación local mantiene una alianza con Bell-Dancy Industries para crear un entorno de ensayos en el Aeropuerto Ejecutivo de Miami, ubicado en Kendall.

El proyecto, denominado SafeLand, prevé instalar herramientas destinadas a coordinar los despegues, aterrizajes y desplazamientos de aeronaves eléctricas y drones. Las primeras evaluaciones se realizarán con aparatos tripulados de menor tamaño, antes de avanzar hacia taxis aéreos de escala completa, bajo la supervisión de la Administración Federal de Aviación.

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La iniciativa incluye al Aeropuerto Internacional de Miami y a otras terminales administradas por el condado. Sus responsables buscan determinar cómo funcionaría este modelo en un entorno urbano con operaciones comerciales, privadas y de emergencia, sin afectar la seguridad ni la circulación aérea existente.

Las autoridades de Miami-Dade consideran que el programa puede conectar las pruebas controladas en SunTrax con una futura integración de los taxis aéreos eléctricos en el sur de Florida, indicó el medio.