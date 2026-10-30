El gobierno de Estados Unidos sancionó al ex funcionario libio Osema Najeem por abusos en dos prisiones

El Departamento de Estado de Estados Unidos y la bandera estadounidense. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Guardar

Estados Unidos designó el 30 de octubre de 2026 al ex funcionario de la Policía Judicial de Libia, Osema Almasri Habeesh Najeem y a su esposa, Aml Faraj Mohamed Makhluf, por su participación en graves violaciones de derechos humanos en las prisiones de Mitiga y al Jadida, según informó el Departamento de Estado.

La medida dejó a Najeem y a sus familiares sin posibilidad de ingresar a Estados Unidos. Washington vinculó al ex funcionario con torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra detenidos en ambos centros penitenciarios.

PUBLICIDAD

Las acusaciones incluyeron asesinato, trabajo forzoso y la persecución de cristianos e integrantes de otros grupos minoritarios. El Departamento de Estado sostuvo que esas acciones convirtieron a Najeem en una amenaza para la población de Libia y para Estados Unidos.

Las denuncias por abusos en dos prisiones libias

La designación se aplicó bajo la sección 7031(c) de la ley de asignaciones para seguridad nacional, Departamento de Estado y programas relacionados de 2026. Esa norma permitió impedir la entrada al país de funcionarios extranjeros implicados en violaciones graves de derechos humanos y de sus familiares directos.

La administración de Donald Trump afirmó que no toleraría la violencia contra cristianos ni contra miembros de otras minorías religiosas. La decisión del Departamento de Estado buscó responsabilizar a quienes cometieron abusos y proteger a la población estadounidense de sus acciones.

PUBLICIDAD

La prohibición de ingreso para Najeem y su familia

Osema Almasri Habeesh Najeem había integrado la Policía Judicial libia antes de la sanción anunciada por Washington. La medida también alcanzó a su esposa, Aml Faraj Mohamed Makhluf.

La disposición quedó amparada por la ley de asignaciones continuas para 2027, que prorrogó la vigencia de la sección utilizada por el Departamento de Estado.

Por otra parte, el Ministerio de Transportes de Libia informó este martes del levantamiento de las restricciones internacionales sobre su espacio aéreo, vigentes desde 2015, cuando la Organización Civil Internacional (OACI) emitió “medidas de precaución” a causa de la guerra y el conflicto interno entre facciones rivales.

PUBLICIDAD

Según explicó la cartera de Estado en un comunicado, la decisión se formalizó el pasado viernes durante una reunión de autoridades de la aviación civil de Oriente Medio celebrada en Doha, Catar, donde el secretario general de la OACI, Juan Carlos Salazar, comunicó la anulación de la medida restrictiva.

Osema Najeem, ex funcionario de la Policía Judicial de Libia

El ministro de Transporte, Mohamed Shahoubi, manifestó que el levantamiento de las restricciones es el resultado de la coordinación del Gobierno de Unidad Nacional (GUN) -que administra el oeste del país- con organizaciones internacionales y las mejoras de las normas de seguridad.

En su opinión, la decisión contribuirá a incrementar el tráfico aéreo, a estimular el transporte y a aumentar la recaudación nacional, lo que -consideró- supondrá un espaldarazo a las actividades económicas, turísticas y de inversión.

PUBLICIDAD

Para alcanzar la meta fijada, Shahoubi anunció el lanzamiento de un programa para promover el espacio aéreo libio entre las aerolíneas “mundiales”, con el fin de “animarlas” a retomar los vuelos directos al país magrebí y a beneficiarse del corredor aéreo que conecta Europa con África.

El levantamiento de las restricciones representa un paso “importante” para la aeronáutica libia, pero serán las propias compañías internacionales las que decidirán si operan con el país magrebí, según las condiciones de seguridad y las autorizaciones correspondientes.

Aunque la medida supone un avance técnico e institucional aplaudido por las autoridades del sector aeronáutico, no resuelve la inestabilidad política ni la fragmentación del país, con el oeste gobernado por el GUN bajo el liderazgo del primer ministro Abdelhamid Dbeiba, y el este tutelado por el mariscal Jalifa Haftar.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Transporte no precisó qué rutas se prevé reanudar ni las fechas en las que se harán efectivos los cambios.