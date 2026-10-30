Estados Unidos

Choque de 2 helicópteros en Oregón deja 3 muertos cerca de un aeropuerto

El siniestro entre ambas aeronaves sobre campos agrícolas de McMinnville dejó sin vida a la instructora, su estudiante y otro tripulante, mientras inspectores federales del condado de Yamhill indagan las causas del fatal impacto

El fatal impacto entre una aeronave de instrucción y otra utilitaria conmocionó al condado de Yamhill, mientras las autoridades federales investigan las causas del siniestro ocurrido en una zona rural del estado (Fuente: KPTV FOX 12 Oregon)
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Tres personas perdieron la vida tras la colisión en el aire de dos helicópteros cerca del aeropuerto municipal de McMinnville, en el estado de Oregón, Estados Unidos. La tragedia aérea ocurrió alrededor de las 14:10 horas del 29 de octubre en una zona rural situada a 56 kilómetros (35 millas) al suroeste de Portland, lo que motivó el despliegue inmediato de los servicios de emergencia del condado de Yamhill.

Los reportes oficiales confirmaron que ninguno de los ocupantes sobrevivió al impacto entre ambas aeronaves. Las autoridades locales cerraron la autopista estatal 233 a 1,6 kilómetros (una milla) al oeste de Dayton debido a la dispersión de restos metálicos sobre los sembradíos agrícolas, según detalló NBC News.

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Identidad de las víctimas del accidente aéreo en Oregón

En una de las naves, un modelo Robinson R22 biplaza fabricado en 1995, viajaban la instructora de vuelo Maddie Aasbo, de 22 años y oriunda de Texas, junto con un alumno que provenía de Reino Unido. La identidad del estudiante permaneció bajo reserva oficial mientras la Oficina Federal de Investigación (FBI) y el consulado británico coordinaron la notificación a sus familiares en Europa, según constató ABC News.

Tres muertos en una colisión de helicópteros en Oregón EEUU
Dos helicópteros colisionaron en el aire cerca del aeropuerto municipal de McMinnville y causaron la muerte de tres personas en Oregón. (Oficina del Sheriff del Condado de Yamhill vía AP)

Por su parte, el piloto del segundo helicóptero, un Airbus AS350B3 construido en 2018, era Tyler Delane Sturdevant, de 38 años y residente en Newberg. Sturdevant volaba como único tripulante a bordo del aparato utilitario para cumplir un vuelo de mantenimiento técnico, conforme informó la cadena CNN con base en datos de los peritos federales.

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La aeronave contaba con capacidad habitual para transportar hasta seis personas, según detalló CBS News.

El vuelo de instrucción de Jerry Trimble Helicopters y la escena del choque

El helicóptero ligero que ocupaban Aasbo y el estudiante pertenecía a la academia de aviación Jerry Trimble Helicopters, con base operativa en la terminal de McMinnville. La institución, que imparte desde vuelos de prueba hasta adiestramiento profesional avanzado, expresó su pesar ante la pérdida de vidas y comprometió su colaboración con los peritos federales:

“Nuestros corazones y pensamientos están con las personas involucradas, sus familias y todos los afectados por el hecho”. Apenas el año pasado, el centro de formación celebró la obtención de la licencia privada de Aasbo antes de su paso a la fase de vuelo por instrumentos.

Tres muertos en una colisión de helicópteros en Oregón EEUU
El sheriff Sam Elliott constató en el terreno que una nave quedó volcada y la otra terminó desintegrada en múltiples piezas. (Oficina del Sheriff del Condado de Yamhill vía AP)

La colisión ocurrió sobre un sembradío privado cerca del cruce entre la ruta 33 y Cruickshank Road. Desde un viñedo familiar contiguo, un testigo presencial, Leo Rodriguez, alertó de inmediato a la línea 911 tras observar la colisión:

“De pronto escuché una gran explosión y la rotura de metal; alcé la vista y vi que los dos helicópteros colisionaron en el aire (...) Se retorcieron y cayeron a tierra”, relató a la emisora local KPTV. En el terreno, el sheriff local, Sam Elliott, constató la magnitud del impacto: una de las naves quedó volcada por completo sobre la tierra, mientras la otra terminó destrozada en múltiples piezas dispersas.

Investigación técnica de la FAA y la NTSB sobre la colisión

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) asumieron de inmediato el control del caso técnico en Estados Unidos. La NTSB encabeza los peritajes para determinar la trayectoria de las dos aeronaves, las comunicaciones con la torre de control y las posibles fallas mecánicas o humanas que desencadenaron la catástrofe aérea.

A pesar de la magnitud del siniestro en las inmediaciones rurales, el aeropuerto municipal mantuvo sus dos pistas habilitadas al tráfico aéreo general. Los investigadores recopilan ahora los registros de radar y las grabaciones de voz para esclarecer por qué dos vuelos con planes distintos coincidieron en el mismo punto del espacio aéreo de Oregón.

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