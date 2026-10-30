Estados Unidos

El Ayuntamiento de Los Ángeles encarga un estudio sobre zonas para circular con bebidas alcohólicas

Los planificadores municipales y los reguladores estatales encargaron un informe de 60 días para analizar un modelo que podría aplicarse en el centro de la ciudad y Hollywood, con reglas aún por definir

Firstborn
El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó un estudio para evaluar zonas de entretenimiento en el centro y Hollywood (@firstborn.la)
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El Ayuntamiento de Los Ángeles dio luz verde a un estudio sobre posibles zonas de entretenimiento en el centro de la ciudad y Hollywood que permitirían a los clientes desplazarse a pie entre bares y restaurantes con sus bebidas alcohólicas. La decisión abre una etapa de análisis técnico y regulatorio antes de que el proyecto pueda ser sometido a una eventual aprobación.

La iniciativa apunta a establecer sectores delimitados donde se flexibilicen las reglas sobre el consumo de alcohol en la vía pública. El modelo ya opera en las ciudades cercanas de Santa Mónica y Culver City, de acuerdo con la información difundida por CBS News Los Angeles.

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Las autoridades municipales encargaron el trabajo a los planificadores de la ciudad y a los reguladores estatales. Ambos organismos disponen de 60 días para evaluar cómo funcionarían las zonas, qué requisitos deberían cumplir y cuáles serían las condiciones de supervisión necesarias.

El análisis busca definir límites y reglas para las zonas

Tres monos bar 50 Best Bar 2023
Los planificadores de la ciudad y reguladores estatales disponen de 60 días para analizar la viabilidad del proyecto

La medida todavía no autoriza el consumo de bebidas fuera de los establecimientos ni fija un calendario para su implementación. El encargo consiste, en cambio, en estudiar la viabilidad de un esquema que permita el traslado de clientes entre negocios de un mismo sector bajo normas específicas.

El reporte deberá precisar cuestiones como los perímetros de cada área, los días y horarios de funcionamiento, los comercios habilitados y los mecanismos de control. La información publicada por CBS News Los Angeles no detalla qué sectores de Hollywood podrían quedar incluidos en una primera fase.

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En el caso del centro de la ciudad, el Consejo Vecinal del Centro de Los Ángeles expresó su respaldo al plan. El grupo planteó que las zonas se activen en jornadas determinadas y que comiencen en corredores con una oferta consolidada de bares, como Spring Street y Broadway.

La ubicación propuesta por la entidad vecinal responde a la concentración de locales gastronómicos y nocturnos en esas calles. La definición de esas áreas, sin embargo, dependerá del informe solicitado por el Ayuntamiento y de las decisiones posteriores de los funcionarios municipales.

Comerciantes vinculan la propuesta con la recuperación del centro

Los comerciantes apoyan la iniciativa ante el cierre de negocios y la baja afluencia de visitantes en el área central
Los comerciantes apoyan la iniciativa ante el cierre de negocios y la baja afluencia de visitantes en el área central

La discusión ocurre mientras el centro de Los Ángeles atraviesa dificultades vinculadas con cierres de negocios y una menor presencia de visitantes. Ese contexto forma parte de los argumentos de comerciantes y vecinos que ven en las zonas de entretenimiento una opción para incrementar la actividad en sus calles.

Brandon Richard, copropietario del Spring Street Bar, aseguró que las iniciativas destinadas a reactivar el distrito son bien recibidas por los comercios. “Cualquier cosa que ayude al centro a prosperar es lo que buscamos ahora mismo”, afirmó en declaraciones recogidas por CBS News Los Angeles.

Richard sostuvo que atraer personas ha sido uno de los desafíos recientes para el área. Tal y como dijo al medio, la llegada de visitantes durante la Copa del Mundo permitió sumar nuevas caras al barrio y tuvo un efecto favorable en el movimiento de la zona.

La posible creación de estas áreas busca aprovechar los negocios que ya existen, sin que hasta el momento se haya informado de incentivos económicos, cambios de licencias o medidas de apoyo complementarias. Esos aspectos tampoco aparecen definidos en la propuesta que entró en etapa de estudio.

Vecinos plantean beneficios para la actividad peatonal y la seguridad

Jens Midthun, miembro del Consejo Vecinal del Centro de Los Ángeles, relacionó el proyecto con una mayor presencia de peatones en las calles. “Esto llevará más ojos a la calle y hará que el lugar sea más seguro”, señaló al medio estadounidense.

Midthun añadió que una combinación de vigilancia pública, iluminación y tránsito peatonal podría favorecer un entorno más accesible para quienes se desplazan a pie. Su planteamiento refleja la posición del consejo vecinal, no una conclusión de las autoridades responsables del estudio.

Entre los residentes consultados por CBS News Los Angeles, James Davis consideró razonable evaluar el plan debido a que muchas personas ya consumen bebidas y se reúnen con amigos en los bares del centro. “Creo que tiene sentido”, expresó.

El informe de los próximos dos meses determinará de qué manera podría aplicarse el modelo en Hollywood y el centro de Los Ángeles. Solo después de recibir esa evaluación, los dirigentes municipales podrán decidir si avanzan con una ordenanza, establecen zonas piloto o descartan la propuesta.

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