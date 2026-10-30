Comenzó la evacuación de Oleshky bajo el alto al fuego negociado por Estados Unidos

La evacuación de residentes varados en Oleshky, una ciudad ucraniana devastada en la línea de frente bajo ocupación rusa, comenzó este viernes en el marco de un alto al fuego negociado por Estados Unidos, según confirmaron funcionarios de ambos países.
Capturada por Rusia en 2022, la ciudad había sumergido a sus habitantes en una crisis humanitaria prolongada: durante meses, los vecinos enfrentaron escasez de alimentos, agua y medicamentos.
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Algunos se vieron obligados a cazar y comer palomas, según testimonios de ex residentes recogidos por la agencia de noticias AFP.
Funcionarios de Moscú y Kiev supervisaron la operación en la ciudad
Representantes de Ucrania y Rusia llegaron este viernes a Oleshky para coordinar el operativo.
“La evacuación y distribución de ayuda humanitaria han comenzado”, publicó en redes sociales el negociador ucraniano David Arakhamia.
La defensora del pueblo de Rusia, Yana Lantratova, difundió imágenes en las que se ven a grupos de personas esperando para abordar colectivos. Según indicó, algunos serían trasladados a territorio ruso y otros a zonas bajo control de Kiev.
La población de la ciudad se desplomó de 24.000 a unos 2.000
El defensor del pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets, publicó videos de sus conversaciones con los locales; varios de ellos le agradecieron entre lágrimas. Grupos de vecinos aguardaban frente a sus edificios con bolsas listas para partir.
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Funcionarios de ambos países señalaron que algunos residentes optarían por quedarse, incluso si los combates se reanudan.
El cese del fuego, anunciado por Melania Trump, vence el domingo por la noche
El alto al fuego —anunciado la semana pasada por la primera dama estadounidense Melania Trump— vence el domingo por la noche.
En su cuarto día de vigencia, es la pausa más prolongada en los combates en toda la línea de frente desde la invasión rusa de 2022. Anteriores ceses del fuego parciales, como el acordado en torno a la Pascua ortodoxa, estuvieron marcados por acusaciones de violaciones.
Los ataques en otras zonas del país continuaron sin pausa
A pesar de la tregua en Oleshky, la violencia siguió sin interrupción en otros puntos de Ucrania. Alrededor de 200.000 hogares quedaron sin electricidad en la ciudad de Dnipro tras ataques rusos durante la noche. Un día antes, un ataque con dron en la estación de tren de esa ciudad dejó al menos 14 muertos, mientras que en la ciudad norteña de Chernígov un ataque mató a dos adolescentes.
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