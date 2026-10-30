Caso Shayna Feinman: autoridades de Arizona desmienten el hallazgo con vida en México

Pruebas periciales practicadas por investigadores del condado de Yavapai descartaron la versión de la policía de Tijuana tras el anuncio prematuro que sacudió a los familiares de la ciudadana extraviada hace más de dos años. (Fuente: Arizona’s Family 3TV / CBS 5)

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La esperanza sobre el paradero de Shayna Feinman, la mujer estadounidense desaparecida en marzo de 2024 en Arizona, sufrió un duro revés esta semana. La Oficina del Sheriff del Condado de Yavapai (YCSO) confirmó que la persona localizada con vida en Tijuana no corresponde a la ciudadana estadounidense, tras cotejar pruebas físicas definitivas con agencias federales de Estados Unidos.

La aclaración oficial desbarata el anuncio previo de la corporación municipal mexicana, que proclamó en redes sociales el supuesto rescate y abrió una dolorosa incógnita para los seres queridos de la víctima.

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La Oficina del Sheriff del Condado de Yavapai confirmó que la persona localizada en Tijuana no corresponde a Shayna Feinman. (Yavapai County Sheriff's Office)

Este falso positivo reactivó una pesadilla de más de dos años. La hermana de la desaparecida, Kara Feinman, soportó días de angustia antes de que los análisis desmintieran la versión difundida al sur de la frontera, mientras las autoridades mantienen activa una recompensa de USD 20.000 por pistas certeras.

La policía de Tijuana difundió una identificación que carecía de sustento técnico

El episodio cobró fuerza cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana publicó la fotografía de una mujer bajo resguardo en la colonia Encino. Según el informe difundido por el portal KSLA, la corporación afirmó que los rasgos coincidían con la ficha de búsqueda y que la persona bajo custodia declaró ser la propia Shayna.

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La dependencia incluso publicó un enlace a su comunicado en una página de redes sociales de Kara Feinman, hermana de la desaparecida, tal como consignó The Guardian.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana informa sobre la localización de Shayna Feinman, ciudadana de Estados Unidos reportada como desaparecida en Arizona. (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana)

Sin embargo, las dudas surgieron de inmediato. La mujer bajo resguardo afirmó ante la autoridad municipal que era Shayna Feinman.

La secretaría local notificó entonces al consulado de Estados Unidos para autenticar su identidad, pero ventiló el supuesto hallazgo de modo público antes de cualquier confirmación oficial. La falta de cautela encendió las alarmas de los investigadores en Arizona, quienes advirtieron desde el primer momento que la versión carecía de sustento probatorio independiente.

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La cautela provino en primera instancia del propio entorno familiar. Kara Feinman rechazó dar crédito al hallazgo hasta contar con certezas científicas, pues no reconoció el rostro de la mujer bajo custodia. En un reporte transmitido por Arizona’s Family, Kara reveló que conversó con quien afirmó ser su hermana, pero supo de inmediato que se trataba de otra persona porque no reconoció su timbre de voz.

El descarte definitivo llegó días después, cuando las autoridades de Estados Unidos confirmaron mediante pruebas físicas que la persona en México no era Shayna.

Un cartel de búsqueda difunde los datos físicos de Shayna Feinman, vista por última vez en marzo de 2024 en Seligman. (Yavapai County Sheriff's Office)

Pese a su prudencia, la hermana enfrentó una ola de recriminaciones en plataformas virtuales por no festejar el presunto milagro. Kara Feinman explicó a The Guardian que “las palabras tienen más fuerza de la que la gente cree, y la amabilidad llega muy lejos”, al tiempo que lamentó el daño que causa extraer conclusiones sin información contrastada.

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Kara describió la experiencia como un trance desgarrador y caótico que nadie debería atravesar.

La justicia desestimó los cargos contra dos sospechosos y mantiene abierta la causa por homicidio

El misterio sobre la suerte de Shayna Feinman data del 9 de marzo de 2024, fecha en la que fue vista por última vez cerca de Seligman, en el condado de Yavapai. La mujer, de 38 años, salió a pie con destino al domicilio de un conocido, pero jamás llegó ni regresó por su perro. Las brigadas de rastreo descubrieron su auto abandonado con su cartera y su documento de identidad en el interior, mientras que su teléfono apareció en un terreno aledaño, según detalló la cobertura de FOX 10 Phoenix.

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La fiscalía desestimó las acusaciones penales contra dos sospechosos por la falta del cuerpo y la ausencia de evidencia concluyente. (Yavapai County Sheriff's Office)

Cinco meses después, los detectives acusaron al novio de Feinman, Cavett Richards, y a William DalCerro por cargos de conspiración, ocultación de cadáver y homicidio en segundo grado. No obstante, como documentó Tucson.com, la fiscalía desestimó las acusaciones penales en enero de 2025 ante la ausencia del cuerpo y la falta de pruebas concluyentes.

Los investigadores conservan el expediente como una causa abierta y renuevan los pedidos de colaboración ciudadana.

Expertos en seguridad señalan fallas de protocolo en los anuncios de desapariciones transfronterizas

El manejo del caso en Tijuana desató fuertes reproches entre especialistas en investigación criminal. En declaraciones a la cadena Arizona’s Family, el exagente retirado del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Lance Leising, calificó de nefasta la decisión de publicar un supuesto hallazgo en canales digitales antes de coordinar con las agencias estadounidenses.

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“Resulta escandaloso que publiquen algo en redes sociales antes de confirmarlo con otra agencia de seguridad”, remarcó Leising, quien enfatizó que esa ligereza vulnera las mejores prácticas policiales y revive de manera cruel el duelo familiar.

El desenlace en la frontera ratifica que la búsqueda de Shayna Feinman continúa sin pistas firmes sobre su paradero. Mientras los detectives del condado de Yavapai reactivan las pesquisas en territorio estadounidense, el episodio deja una lección evidente sobre la responsabilidad institucional: la divulgación sin verificación oficial dista de resolver un enigma y multiplica el dolor de quienes esperan una respuesta real.