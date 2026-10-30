El condado de Los Ángeles alcanza un récord de inundaciones costeras en 100 años de historia

El condado de Los Ángeles acumuló doce días de inundaciones costeras en 2026 y superó el récord histórico de 1923 (REUTERS/Aude Guerrucci)

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El condado de Los Ángeles acumuló 12 días de inundaciones costeras en 2026, la cifra más alta desde que comenzó el registro de mareas de la ciudad en 1923. El dato supera la marca previa de nueve jornadas, establecida en 1983, informó CBS News Los Angeles con base en cifras de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

La oceanógrafa de la NOAA, Karen Kavanaugh, advirtió al medio que el recuento disponible todavía no incluye todos los episodios ocurridos durante octubre. Por ese motivo, sostuvo que el total anual podría alejarse aún más de los máximos registrados en las últimas décadas.

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El incremento de los anegamientos no se atribuye a un solo fenómeno. La especialista señaló que la coincidencia de mareas altas, aguas oceánicas más cálidas, una onda Kelvin y el aumento del nivel medio del mar elevó el riesgo en sectores próximos a la costa de California.

El récord de Los Ángeles se suma a máximos en otras ciudades costeras

Los mareógrafos de San Diego, La Jolla y Santa Bárbara registraron su mayor cantidad de jornadas con anegamientos desde el inicio de sus mediciones (AP Photo/Marta Lavandier)

Los registros preliminares de la NOAA también indican que San Diego, La Jolla y Santa Bárbara alcanzaron este año su mayor cantidad de días con inundaciones desde que existen mediciones en sus respectivos mareógrafos, aseguró Kavanaugh a CBS News Los Angeles.

Otros puntos de la costa californiana, entre ellos Santa Mónica, Port San Luis y Monterrey, figuraron entre sus diez registros más elevados. La información muestra que el fenómeno no se limitó a un área puntual, sino que se extendió a distintas comunidades frente al Pacífico.

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Kavanaugh describió el episodio como relevante por la altura del agua y por la frecuencia con la que afecta a las zonas costeras. “Es importante por los niveles del agua, por su altura y por la frecuencia con la que está afectando estas áreas”, afirmó en declaraciones recogidas por el medio estadounidense.

La oceanógrafa remarcó, además, que las inundaciones registradas durante esa semana no respondían al paso de un ciclón tropical ni de una gran tormenta. A su juicio, las mareas astronómicas, la onda Kelvin y las temperaturas marítimas por encima de lo habitual explicaban el escenario.

Mareas rey, aguas cálidas y una onda Kelvin elevaron el nivel del mar

Una onda Kelvin vinculada con El Niño elevó el nivel del agua entre quince y treinta centímetros en la costa de California (AP Photo/Jae C. Hong)

Una de las causas identificadas son las mareas rey, que ocurren cuando la Luna está llena y se encuentra en su punto más cercano a la Tierra. Esa configuración intensifica la atracción gravitatoria sobre el océano y favorece mareas más altas, explicó Kavanaugh.

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A ese factor se suma la ola de calor marina que afectó al Pacífico durante varias semanas. El agua caliente ocupa más volumen que el agua fría, un proceso conocido como expansión térmica, por lo que puede elevar el nivel del mar en las zonas costeras.

La NOAA también vinculó los anegamientos a una onda Kelvin, una perturbación lenta asociada con El Niño que se desplaza inicialmente por el ecuador y después asciende por la costa del Pacífico. El fenómeno llegó a California en las últimas semanas y puede aumentar el nivel del agua entre 15 y 30 centímetros durante un período de varias semanas.

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El cuarto elemento es el ascenso global del nivel del mar a largo plazo. Kavanaugh indicó que esa referencia se elevó alrededor de cinco centímetros en las últimas décadas, una variación que puede ampliar el impacto de las mareas cuando coincide con otros eventos oceánicos.

La NOAA prevé un riesgo mayor cerca de Acción de Gracias y Navidad

La especialista denominó a estos episodios sunny day flooding, una expresión utilizada para las inundaciones que ocurren incluso con cielo despejado y sin lluvias intensas. El término refleja un riesgo que puede sorprender a quienes asocian los desbordes costeros únicamente con tormentas o huracanes.

“Puede resultar inusual tener que prestar atención cuando afuera hay buen tiempo”, señaló Kavanaugh. La oceanógrafa recomendó que los habitantes de sectores bajos evalúen mover sus vehículos para evitar daños por agua salada y tengan sacos de arena disponibles.

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De acuerdo con sus proyecciones, las comunidades costeras deberán mantenerse atentas durante las semanas de Acción de Gracias y Navidad, cuando se esperan mareas más intensas. También alertó que una tormenta podría agravar las inundaciones si coincide con períodos de pleamar.

La NOAA recomendó seguir los avisos emitidos por los gobiernos locales y por el Servicio Meteorológico Nacional. Kavanaugh pidió a los residentes preparar un plan ante posibles anegamientos y consultar los mapas de observación y las alertas costeras disponibles para cada comunidad.