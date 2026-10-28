Estados Unidos

El actor Danny Masterson perdió la apelación de su condena por violación y seguirá cumpliendo prisión perpetua

El fallo unánime de tres jueces de California confirmó la pena de 30 años impuesta en 2023, tras declarar al intérprete culpable de abusar de dos mujeres en su residencia de Hollywood Hills

El actor enfrentó dos procesos judiciales antes de que el jurado alcanzara un veredicto de culpabilidad por dos agresiones en 2003 (NETFLIX)
El actor enfrentó dos procesos judiciales antes de que el jurado alcanzara un veredicto de culpabilidad por dos agresiones en 2003 (NETFLIX)
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Un tribunal de apelaciones de California ratificó este martes las condenas por violación contra el actor Danny Masterson, conocido por su papel en la serie That ’70s Show. El fallo unánime de tres jueces rechazó cada uno de los argumentos presentados por la defensa y confirmó la sentencia de 30 años a cadena perpetua que el intérprete cumple desde 2023.

La resolución, de 89 páginas, concluyó que el tribunal inferior no incurrió en errores que justificaran un nuevo juicio. Masterson, de 50 años, fue declarado culpable de violar a dos mujeres en su residencia de Hollywood Hills en 2003, repasó Associated Press.

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Un primer juicio, realizado en 2022, había terminado con un jurado sin acuerdo, pero en el segundo proceso, al año siguiente, los miembros del jurado lo encontraron responsable de dos de los tres cargos de violación. El tercer cargo, vinculado a una exnovia que denunció una agresión en 2001, quedó sin resolución.

Retrato frontal de un hombre con cabello rizado oscuro y barba espesa, que viste un uniforme presidiario naranja frente a un fondo liso
Una fotografía policial registra al actor Danny Masterson, cuyas condenas por violación fueron confirmadas por el tribunal de apelaciones de California (CA Dept. of Corrections and Rehabilitation)

La defensa alegó sesgo contra la Iglesia de la Cienciología

Uno de los ejes centrales de la apelación fue la relación del caso con la Iglesia de la Cienciología. Los abogados de Masterson sostuvieron que la jueza Charlaine Olmedo emitió una serie de comentarios y resoluciones adversas sobre la organización religiosa que, en su conjunto, vulneraron los derechos de la Primera Enmienda del actor.

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El panel de apelaciones descartó esa línea argumental y determinó que las declaraciones de la magistrada “no mostraron animosidad ni desviación de la neutralidad respecto de la Cienciología”.

Las tres denunciantes eran exmiembros de la iglesia. La fiscalía argumentó durante el juicio que las víctimas demoraron en denunciar los hechos o en clasificarlos como violación por temor a represalias, dado que una norma interna de la organización desalentaba acudir a la policía.

Olmedo permitió que un exmiembro de la Cienciología testificara como perito sobre las creencias y prácticas de la fe, algo que la defensa también impugnó.

“El jurado en este caso no fue llamado a determinar la verdad o falsedad de la doctrina o las creencias de la Cienciología”, concluyó el tribunal de apelaciones, al precisar los fines específicos para los que se introdujo la prueba religiosa. La iglesia negó tener alguna política que impidiera a sus miembros presentar denuncias policiales.

Danny Masterson en 'Aquellos maravillosos 70'
La corte de apelaciones descartó la existencia de animosidad o falta de neutralidad hacia la Iglesia de la Cienciología en el juicio (Archivo)

Los fiscales describieron un patrón de agresión con sustancias

La fiscalía de Los Ángeles había presentado cargos contra el actor en 2020 por tres violaciones ocurridas a principios de la década de 2000.

Según difundió la revista People, el fiscal Reinhold Mueller sostuvo que Masterson actuó con un método consistente: “Drogó subrepticiamente a las víctimas utilizando una bebida alcohólica como vehículo de administración y luego las violó por la fuerza mientras quedaban incapacitadas”.

No se realizaron pruebas toxicológicas en su momento, pero durante el juicio un perito declaró que los síntomas descritos por las mujeres eran compatibles con los efectos del GHB, una droga depresora del sistema nervioso central.

La defensa sostuvo en todo momento que los encuentros sexuales fueron consentidos y calificó las acusaciones como un ataque contra la Iglesia de la Cienciología.

Danny Masterson
La fiscalía de Los Ángeles afirmó que Danny Masterson administró sustancias en bebidas alcohólicas para incapacitar a las víctimas (Wade Payne/AP)

La corte también rechazó objeciones sobre la prescripción y pruebas excluidas

El panel de apelaciones descartó además el argumento de que las condenas violaban el plazo de prescripción de diez años para violación con uso de fuerza, al señalar que dicho límite no aplica cuando hay múltiples víctimas. También rechazó las quejas sobre la exclusión de pruebas presuntamente favorables al acusado.

En un escrito separado de habeas corpus, presentado en noviembre de 2025, el abogado Eric Multhaup había alegado que una combinación de errores del anterior letrado defensor y una investigación policial sesgada contra la fe de Masterson derivaron en una condena injusta. El tribunal desestimó sumariamente esa petición.

Multhaup criticó la decisión y afirmó que los jueces “no abordaron ninguna de las pruebas exculpatorias contenidas en la petición de habeas corpus” y que justificaron la denegación con un resumen de una sola página de la prueba presentada por la fiscalía.

Un perito declaró en el tribunal que los síntomas descritos por las denunciantes correspondieron a los efectos de la droga GHB (REUTERS/Lucy Nicholson)
Un perito declaró en el tribunal que los síntomas descritos por las denunciantes correspondieron a los efectos de la droga GHB (REUTERS/Lucy Nicholson)

Los abogados del actor llevarán el caso a la Corte Suprema de California

El abogado principal de la apelación, Cliff Gardner, anunció que el equipo legal buscará revisión ante la Corte Suprema de California. “Danny cumple cadena perpetua por crímenes que no cometió”, declaró Gardner en un comunicado difundido tras el fallo.

Además, agregó: “Nadie en California —ni los acusados ni las víctimas que realmente han sido víctimas de un delito sexual— está más seguro en virtud de esta desafortunada decisión”.

Masterson cumple su condena en la prisión California Men’s Colony, en San Luis Obispo. Según una base de datos estatal, no será elegible para libertad condicional hasta junio de 2042, aunque tiene programada una consulta previa en mayo de 2038.

El actor había protagonizado That ’70s Show junto a Ashton Kutcher, Mila Kunis y Topher Grace entre 1998 y 2006, y se reunió con Kutcher en la comedia de Netflix The Ranch en 2016, de la que fue desvinculado tras la aparición de las denuncias.

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