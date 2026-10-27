Estados Unidos

Retiran del mercado espadines ahumados vendidos en Nueva York tras detectar riesgo de botulismo

La FDA confirmó que el pescado se elaboraba sin controles sanitarios para prevenir la bacteria Clostridium botulinum y pidió a los consumidores no ingerirlo aunque luzca en buen estado

La FDA emitió una alerta sanitaria por la venta de 254 kilogramos de espadines ahumados sin controles contra la toxina botulínica en tres estados (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
La FDA emitió una alerta sanitaria por la venta de 254 kilogramos de espadines ahumados sin controles contra la toxina botulínica en tres estados (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)
Guardar

Espadines ahumados en frío distribuidos en tiendas minoristas de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania fueron retirados del mercado por riesgo de contaminación con Clostridium botulinum, la bacteria que causa el botulismo, según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) este lunes.

La agencia advirtió que el producto puede lucir y oler con normalidad, pero aun así representar un peligro para la salud.

PUBLICIDAD

Rechazo de la empresa y alerta pública de la FDA

La FDA inspeccionó las instalaciones de D&M Smoked Fish Inc., que opera bajo el nombre comercial Haifa Smoked Fish desde su planta en Jamaica, Queens, y detectó que los espadines se elaboraban sin las medidas de seguridad alimentaria exigidas para impedir el crecimiento de Clostridium botulinum y la formación de su toxina. El 23 de octubre, la agencia recomendó un retiro voluntario, pero la firma lo rechazó.

Ante la negativa, la FDA publicó un aviso dirigido a consumidores, restaurantes, mayoristas y establecimientos de servicio de alimentos para que dejaran de consumir, vender o servir cualquier lote de espadines ahumados en frío de Haifa Smoked Fish. Cuatro días después, la empresa finalmente accedió y anunció el retiro de 254 kilogramos (560 libras) aproximados del producto.

PUBLICIDAD

El pescado se vendió a granel y podría carecer de etiqueta identificable

Pescados ahumados dispuestos en abanico sobre fondo blanco, acompañados de hojas de perejil, aceitunas negras y tomates pequeños
La empresa Haifa Smoked Fish rechazó la recomendación inicial de retiro voluntario antes de aceptar la medida cuatro días después (U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION)

Los espadines fueron distribuidos en cajas de cartón a granel, rotuladas como “Cold Smoked Sprats” y enviadas en refrigeración. La FDA precisó que parte del producto pudo haberse vendido en mostradores de pescaderías o restaurantes sin etiqueta de marca, lo que dificulta que los consumidores identifiquen su origen. El retiro abarca todos los lotes producidos por la compañía, sin distinción de fecha.

Quienes no puedan confirmar la procedencia de sus espadines ahumados deben desecharlos o consultar con el establecimiento donde los adquirieron, según las instrucciones de la agencia. Además, la FDA recomendó limpiar y desinfectar con cuidado cualquier superficie o recipiente que haya estado en contacto con el producto.

El botulismo puede ser mortal si no se trata a tiempo

El botulismo es una forma de intoxicación alimentaria potencialmente letal causada por la bacteria Clostridium botulinum. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) lo clasifican como una emergencia médica. Entre sus síntomas se encuentran debilidad generalizada, mareos, visión doble o borrosa, dificultad para hablar o tragar, problemas respiratorios, boca seca y parálisis muscular descendente que comienza en el rostro.

La toxina de la bacteria Clostridium botulinum puede paralizar los músculos respiratorios y causar la muerte sin tratamiento oportuno (AP Foto/Cheyanne Mumphrey, Archivo)
La toxina de la bacteria Clostridium botulinum puede paralizar los músculos respiratorios y causar la muerte sin tratamiento oportuno (AP Foto/Cheyanne Mumphrey, Archivo)

Los síntomas suelen aparecer entre 18 y 36 horas después de consumir el alimento contaminado, aunque pueden manifestarse entre las 6 horas y los 10 días. paralizar los músculos y provocar la muerte.

El antecedente de la empresa: retiro por Listeria en 2025

No es la primera vez que Haifa Smoked Fish enfrenta problemas de seguridad alimentaria. En septiembre de 2025, la empresa retiró del mercado salmón ahumado en frío y lubina ahumada en frío por posible contaminación con Listeria monocytogenes, según los registros de la FDA. Ese retiro fue clasificado como terminado tras completarse las acciones correctivas.

Hasta el momento, no se informaron casos de enfermedad que hayan sido asociados con el producto retirado en esta ocasión.

Qué deben hacer los consumidores

La FDA instó a quienes hayan comprado espadines ahumados en frío de Haifa Smoked Fish a devolverlos en el lugar de compra para obtener un reembolso completo. Las personas que presenten síntomas compatibles con botulismo deben buscar atención médica de inmediato.

Para consultas, los consumidores pueden comunicarse con la empresa al teléfono 718-523-8899, de lunes a viernes entre las 9 a. m. y las 5 p. m., hora del este de Estados Unidos. También pueden contactar a la FDA al 1-888-463-6332.

Temas Relacionados

FDASeguridad alimentariaIntoxicación alimentariaEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump prohibirá el término "inteligencia artificial" porque lo considera inexacto

En la industria, "superinteligencia" designa una IA más capaz que los humanos, algo que ningún sistema actual logró

Trump prohibirá el término "inteligencia artificial" porque lo considera inexacto

Ted Bundy, el asesino serial que sigue sumando víctimas: las autoridades de Utah le atribuyen otro homicidio que estuvo 50 años sin resolver

Las autoridades del condado de Summit presentaron las pruebas genéticas que conectan al criminal, ejecutado en 1989, con la muerte de una adolescente desaparecida en 1974

Ted Bundy, el asesino serial que sigue sumando víctimas: las autoridades de Utah le atribuyen otro homicidio que estuvo 50 años sin resolver

La subdirectora de los CDC dejará el cargo mientras la agencia enfrenta críticas por los brotes de sarampión

Jennifer Shuford comunicó que abandonará sus funciones el 12 de noviembre por motivos familiares y Satish Pillai asumirá provisionalmente la conducción médica del organismo

La subdirectora de los CDC dejará el cargo mientras la agencia enfrenta críticas por los brotes de sarampión

Viajó por trabajo a Las Vegas y dejó a sus cuatro hijos solos: acusan a una madre de Florida de negligencia infantil

La intervención policial se produjo luego de que un niño de 9 años sufrió un golpe en la cabeza por la caída de una mancuerna en el domicilio familiar en Kissimmee

Viajó por trabajo a Las Vegas y dejó a sus cuatro hijos solos: acusan a una madre de Florida de negligencia infantil

Estados Unidos actualizó las alertas de viaje para 13 países ante el riesgo de nuevos ataques

Las autoridades estadounidenses mantienen cinco destinos bajo la recomendación de no viajar y piden evaluar cuidadosamente los desplazamientos a otros ocho, en un contexto marcado por amenazas a la infraestructura y posibles interrupciones del transporte

Estados Unidos actualizó las alertas de viaje para 13 países ante el riesgo de nuevos ataques

TECNO

Nuevo iPad mini vs. iPad Pro M4: cuáles son sus verdaderas similitudes y diferencias

Nuevo iPad mini vs. iPad Pro M4: cuáles son sus verdaderas similitudes y diferencias

Mini cerebros cultivados en laboratorio logran identificar letras braille en un experimento revelador

Google presentó Genie 4, una IA que crea mundos con sonido y diálogos y permite cambiarlos en vivo

Resident Evil Requiem, Five Nights at Freddy’s y más: los juegos recomendados por PlayStation para jugar en Halloween

WhatsApp Plus APK Descargar (Oficial) Última Versión 2026: por qué instalar esta app pone en peligro mi dinero

ENTRETENIMIENTO

Viuda de Hugh Hefner denuncia abuso sexual, incesto y más detalles inquietantes de su matrimonio con el magnate de Playboy

Viuda de Hugh Hefner denuncia abuso sexual, incesto y más detalles inquietantes de su matrimonio con el magnate de Playboy

Matthew Perry y el funeral que reunió al elenco de ‘Friends’: “Se quedaron a su alrededor, llorando”

Coach vocal analiza la controversial interpretación de Amaia Montero durante la nueva gira de La Oreja de Van Gogh: “La presión le pasa factura”

Christopher Lloyd y su gran arrepentimiento en ‘Volver al futuro III’: “Todavía siento esa punzada en el corazón”

"Sensatez y sentimiento": la película de 1995 vs. la nueva adaptación que llegó a los cines

MUNDO

El bloque de Eisenkot aventaja a Netanyahu en las elecciones de Israel pero ninguno logra mayoría

El bloque de Eisenkot aventaja a Netanyahu en las elecciones de Israel pero ninguno logra mayoría

Tras años de confusión, un análisis de ADN permitió identificar una nueva especie de chinche de encaje en Japón

El Tapiz de Bayeux recaudó en una hora más que el estreno de la película más taquillera del año

Lleva el nombre del sol naciente, pero su color desaparece al ser preservado: así es la nueva especie de pez hallada en Java

Mbappé, el perdón y la hipocresía en el fútbol: cuando a un genocida no se le puede decir “dictador”