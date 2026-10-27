Retiran del mercado espadines ahumados vendidos en Nueva York tras detectar riesgo de botulismo

La FDA emitió una alerta sanitaria por la venta de 254 kilogramos de espadines ahumados sin controles contra la toxina botulínica en tres estados (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

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Espadines ahumados en frío distribuidos en tiendas minoristas de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania fueron retirados del mercado por riesgo de contaminación con Clostridium botulinum, la bacteria que causa el botulismo, según informó la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) este lunes.

La agencia advirtió que el producto puede lucir y oler con normalidad, pero aun así representar un peligro para la salud.

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Rechazo de la empresa y alerta pública de la FDA

La FDA inspeccionó las instalaciones de D&M Smoked Fish Inc., que opera bajo el nombre comercial Haifa Smoked Fish desde su planta en Jamaica, Queens, y detectó que los espadines se elaboraban sin las medidas de seguridad alimentaria exigidas para impedir el crecimiento de Clostridium botulinum y la formación de su toxina. El 23 de octubre, la agencia recomendó un retiro voluntario, pero la firma lo rechazó.

Ante la negativa, la FDA publicó un aviso dirigido a consumidores, restaurantes, mayoristas y establecimientos de servicio de alimentos para que dejaran de consumir, vender o servir cualquier lote de espadines ahumados en frío de Haifa Smoked Fish. Cuatro días después, la empresa finalmente accedió y anunció el retiro de 254 kilogramos (560 libras) aproximados del producto.

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El pescado se vendió a granel y podría carecer de etiqueta identificable

La empresa Haifa Smoked Fish rechazó la recomendación inicial de retiro voluntario antes de aceptar la medida cuatro días después (U.S. FOOD & DRUG ADMINISTRATION)

Los espadines fueron distribuidos en cajas de cartón a granel, rotuladas como “Cold Smoked Sprats” y enviadas en refrigeración. La FDA precisó que parte del producto pudo haberse vendido en mostradores de pescaderías o restaurantes sin etiqueta de marca, lo que dificulta que los consumidores identifiquen su origen. El retiro abarca todos los lotes producidos por la compañía, sin distinción de fecha.

Quienes no puedan confirmar la procedencia de sus espadines ahumados deben desecharlos o consultar con el establecimiento donde los adquirieron, según las instrucciones de la agencia. Además, la FDA recomendó limpiar y desinfectar con cuidado cualquier superficie o recipiente que haya estado en contacto con el producto.

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El botulismo puede ser mortal si no se trata a tiempo

El botulismo es una forma de intoxicación alimentaria potencialmente letal causada por la bacteria Clostridium botulinum. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) lo clasifican como una emergencia médica. Entre sus síntomas se encuentran debilidad generalizada, mareos, visión doble o borrosa, dificultad para hablar o tragar, problemas respiratorios, boca seca y parálisis muscular descendente que comienza en el rostro.

La toxina de la bacteria Clostridium botulinum puede paralizar los músculos respiratorios y causar la muerte sin tratamiento oportuno (AP Foto/Cheyanne Mumphrey, Archivo)

Los síntomas suelen aparecer entre 18 y 36 horas después de consumir el alimento contaminado, aunque pueden manifestarse entre las 6 horas y los 10 días. paralizar los músculos y provocar la muerte.

El antecedente de la empresa: retiro por Listeria en 2025

No es la primera vez que Haifa Smoked Fish enfrenta problemas de seguridad alimentaria. En septiembre de 2025, la empresa retiró del mercado salmón ahumado en frío y lubina ahumada en frío por posible contaminación con Listeria monocytogenes, según los registros de la FDA. Ese retiro fue clasificado como terminado tras completarse las acciones correctivas.

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Hasta el momento, no se informaron casos de enfermedad que hayan sido asociados con el producto retirado en esta ocasión.

Qué deben hacer los consumidores

La FDA instó a quienes hayan comprado espadines ahumados en frío de Haifa Smoked Fish a devolverlos en el lugar de compra para obtener un reembolso completo. Las personas que presenten síntomas compatibles con botulismo deben buscar atención médica de inmediato.

Para consultas, los consumidores pueden comunicarse con la empresa al teléfono 718-523-8899, de lunes a viernes entre las 9 a. m. y las 5 p. m., hora del este de Estados Unidos. También pueden contactar a la FDA al 1-888-463-6332.

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