Mensajes agresivos y lesiones inexplicables: las pruebas contra el exprometido de Michelle Parker, desaparecida tras participar en ‘The People’s Court’

Dale Smith Jr. es acusado de asesinato en segundo grado por la desaparición y presunta muerte de su exprometida, Michelle Parker, en 2011. Los restos de Parker nunca fueron encontrados (Orlando Police Department).

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Dale Smith Jr. fue detenido el 14 de octubre y acusado de asesinato en segundo grado por la desaparición de su exprometida, Michelle Parker. Según la Policía de Orlando, Smith fue la última persona que la vio con vida el 17 de noviembre de 2011, luego de que ella llevara a su vivienda a los hijos gemelos que tenían en común.

La acusación surgió tras un nuevo análisis de mensajes de texto, registros telefónicos y otros datos digitales recopilados durante la investigación inicial que no habían sido divulgados. Tras una decisión judicial del condado de Orange, se hizo público el informe de arresto de 46 páginas.

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La mujer desapareció el mismo día en que se emitió un episodio de The People’s Court, un programa televisivo en el que una jueza resuelve problemas civiles. Allí, la pareja presentó una disputa por un anillo de compromiso valuado en USD 5.000.

Michelle Parker desapareció el mismo día en que se emitió un episodio de The People's Court sobre un conflicto con su expareja (Captura de video: People's Court).

Los registros telefónicos cuestionan la versión inicial de Smith

De acuerdo con la declaración jurada citada por CBS News, Smith declaró ante la policía que Parker dejó a los niños y se retiró de inmediato. Incluso permitió que registraran su vivienda, pero no se encontró nada sospechoso.

Sin embargo, los datos del teléfono de Michelle sitúan el dispositivo en el área de cobertura más cercana a la residencia de Smith alrededor de las 15:15, unos 45 minutos antes de la hora que él indicó para la entrega. El teléfono permaneció allí aproximadamente una hora.

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A su vez, imágenes de video obtenidas de vecinos muestran que el vehículo de Parker permaneció en la propiedad durante al menos una hora y diez minutos después del momento en que Smith aseguró que ella se había marchado.

A las 16:18, el teléfono de Parker salió de esa zona y recorrió unos 11 kilómetros hacia el oeste. Permaneció inmóvil entre las 17:08 y las 20:46, antes de apagarse. El dispositivo fue hallado más tarde en un lago, mientras que su bolso y otros objetos personales permanecían dentro de su automóvil.

Los investigadores hallaron el teléfono celular de Michelle Parker en un lago tras registrar su última conexión al oeste de Orlando (Facebook: Michelle Parker).

Los investigadores también examinaron un mensaje enviado a las 16:26 desde el teléfono de Parker que decía la palabra “Waterford”. En un principio, su hermano y los detectives interpretaron que hacía referencia al centro comercial Waterford Lakes.

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Posteriormente, se determinó que la conexión se estableció desde una antena ubicada a unos 18 kilómetros al oeste de ese lugar y el teléfono nunca se desplazó hasta allí.

Por otro lado, los registros indican que el teléfono de Dale Smith Jr. no registró actividad entre las 16:45 y las 21:45 de esa noche. Un análisis situó el dispositivo en el mismo sector del oeste de Orlando donde se detectó por última vez el teléfono de Parker.

Luego, continuó su recorrido hasta la casa de los padres de Smith. El dispositivo regresó a su residencia poco después de las 22:00.

Las grabaciones de video de los vecinos contradijeron la versión inicial de Dale Smith Jr. sobre el tiempo de permanencia del automóvil de Michelle Parker (Orlando Police Department vía AP).

Lesiones inexplicables y 1.013 mensajes con la víctima

Las imágenes tomadas durante aquel interrogatorio muestran rasguños y abrasiones recientes en el rostro y el brazo izquierdo de Smith, además de lesiones en la parte posterior de los codos y la espalda.

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No hay registro de que los agentes le preguntaran en 2011 cómo se habían producido esas lesiones. Los detectives consideran que podrían tratarse de heridas defensivas causadas por la víctima.

El nuevo análisis de la información telefónica también recuperó el contenido de mensajes obtenidos en 2011, pero que no habían sido evaluados con el nivel de precisión actual.

Entre el 1 de octubre y el 17 de noviembre de ese año, Parker y Smith intercambiaron 1.013 mensajes de texto cargados de insultos en los días previos a la desaparición. El acusado no volvió a contactar al teléfono de Parker después de esa fecha.

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Entre los temas de discusión, habrían hablado de su relación, del régimen de visitas de los menores e incluso de un ofrecimiento de Smith de mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.

Los intercambios telefónicos entre Parker y Smith en los días previos al 17 de noviembre de 2011 forman parte de la investigación que derivó en la acusación por homicidio (Facebook: Michelle Parker).

Testimonios y antecedentes describen un patrón de violencia atribuido a Smith

El expediente incorpora testimonios sobre presuntos episodios de violencia de pareja. La hermana de Parker relató que ella le había contado que Smith la sujetó del cuello, la inmovilizó contra una pared y la expulsó de la casa después de encontrarlo con otra mujer.

Una amiga de Parker, Angela Nunez, declaró en una entrevista policial de 2026 que había visto a la mujer con moretones en los brazos, el cuello y una mejilla. La mujer afirmó que Parker le había dicho que Smith arrojaba y rompía objetos cuando perdía el control. Asimismo, contó que le enviaba mensajes denigrantes.

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Según el informe policial recogido por FOX 35, la relación entre Smith Jr. y Parker “fue descrita como tumultuosa y el sospechoso a menudo se mostraba violento y controlador con la víctima”.

Dale Smith Jr. fue detenido y acusado de asesinato en segundo grado por la desaparición de Michelle Parker en 2011 (Orlando Police Department vía AP).

El historial de violencia del acusado no se limitaba a su relación con Michelle. Los registros militares consignados en la declaración jurada señalan que Smith fue declarado culpable de violencia doméstica contra su entonces esposa, Shannon Smith, en 2001, mientras prestaba servicio militar.

Durante ese período, fue sometido a una corte marcial por distribución de éxtasis y recibió una pena de tres años de prisión.

Esos registros también describían que padecía “cambios de humor severos ante el mínimo estrés” y señalaban que había sido medicado con antidepresivos antes de ser apartado de sus funciones principales.

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Posteriormente, antes de iniciar su relación con Parker, Smith estuvo comprometido con Jill Van Mechelen. Ella declaró que él la estranguló en varias ocasiones y amenazó con matar tanto a ella como a su padre, así como con hacerlos desaparecer. La mujer obtuvo una orden judicial de protección contra él.

A partir de esta información, los detectives creen que, tras días de mensajes ofensivos, el rechazo de Parker a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, la emisión de The People’s Court y las disputas por el contacto con sus hijos, el acusado la estranguló en su vivienda. El cuerpo de Parker aún no ha sido hallado.

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