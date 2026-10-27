Ted Bundy, el asesino serial que sigue sumando víctimas: las autoridades de Utah le atribuyen otro homicidio que estuvo 50 años sin resolver

Las autoridades del condado de Summit vincularon a Ted Bundy con un homicidio sin resolver cometido en la década de 1970 (AP)

Guardar

Las autoridades del condado de Summit, en Utah, vincularon otro homicidio de los años 70 al asesino serial Ted Bundy. La oficina del sheriff y la fiscalía del condado convocaron una conferencia de prensa este martes para presentar las pruebas que los llevaron a esa conclusión y comunicar el cierre del caso, según un aviso oficial recogido por AP.

Aunque el comunicado no identificaba a la víctima, la única causa abierta vinculada a Bundy en la base de datos de casos sin resolver de Summit County correspondía a Melissa Ann Smith, una joven de 17 años de Midvale cuyo cadáver fue encontrado el 27 de octubre de 1974 cerca de Toll Canyon, en Summit Park. La conferencia coincide con el aniversario 52 del hallazgo.

PUBLICIDAD

Hija del jefe de policía de Midvale

Melissa Ann Smith era hija de Louis Smith, jefe de policía de Midvale. El viernes 18 de octubre de 1974, cenó con su padre en un restaurante, recibió USD 2 para comprar pizza y obtuvo permiso para quedarse con una amiga.

Nunca regresó a su hogar. Nueve días después, un cazador de ciervos encontró su cuerpo desnudo en una ladera cercana a Summit Park. Según el archivo estatal de casos sin resolver, la joven había sido golpeada, violada, sodomizada y estrangulada con medias de nailon.

Melissa Ann Smith, hija del jefe de policía de Midvale, desapareció en octubre de 1974 y su cuerpo fue hallado días después en Summit Park (Department of Public Safety Bureau of Criminal Identification)

Smith fue la segunda de cuatro adolescentes que desaparecieron a lo largo del corredor urbano Wasatch Front durante seis semanas en el otoño de 1974, después de Nancy Wilcox, de 16 años, y antes de Laura Ann Aime y Debra Kent, ambas de 17, según la investigación de la historiadora Linda Sillitoe para la Sociedad Histórica de Utah.

PUBLICIDAD

Confesión ambigua antes de morir en la silla eléctrica

Dos días antes de morir en la silla eléctrica en Florida, el 24 de enero de 1989, Bundy concedió una serie de confesiones a un detective de homicidios del condado de Salt Lake. Admitió haber matado a Wilcox y a Kent, y utilizó un mapa para señalar la ubicación de sus restos.

Sin embargo, cuando le mostraron fotografías de Smith y de Aime, dijo que “los nombres se le mezclaban” y que no podía recordar haber tenido contacto con ellas, según grabaciones difundidas por la cadena ABC4.

Esa confesión ambigua no alcanzó para cerrar el caso. Durante décadas, los investigadores mantuvieron la causa abierta a la espera de pruebas que descartaran a cualquier otro sospechoso.

PUBLICIDAD

Múltiples agencias y analistas de ADN en la conferencia

Ted Bundy admitió varios asesinatos antes de morir en la silla eléctrica en 1989, pero eludió confirmar el crimen de Smith (AP)

La sheriff Kacey Bates y la fiscal Margaret Olson encabezaron la presentación en el Centro de Justicia de Summit County, junto a la sheriff del condado de Salt Lake, Rosie Rivera, el sheriff del condado de Utah, Mike Smith, y analistas de ADN del Laboratorio Estatal de Criminalística.

La presencia de los analistas del laboratorio estatal confirmó que el caso se resolvió con la misma tecnología de ADN utilizada en abril para cerrar el expediente de Aime.

Tras aquel avance, las autoridades anunciaron que habían construido un perfil genético completo de Bundy que podría servir para resolver otros homicidios sin resolver. Un sargento del condado de Utah adelantó entonces que otro caso vinculado a Bundy, fuera de su jurisdicción, estaba cerca de cerrarse, según informó la cadena KUTV.

PUBLICIDAD

De acuerdo a lo informado en la conferencia de prensa de este martes, el perfil de ADN-Y, o Y-STR, hallado en el cuerpo de Laura Ann Aime coincidió con el obtenido del cuerpo de Melissa Ann Smith. Durante la exposición, la fiscalía del condado de Summit afirmó: “Esta prueba de ADN, considerada junto con las evidencias sobre el patrón, el motivo, los medios y la oportunidad, establece que Ted Bundy fue responsable del asesinato de Melissa Ann Smith”.

El asesinato de Laura Ann Aime, resuelto en abril con la misma tecnología de ADN

En abril de 2026, la oficina del sheriff del condado de Utah confirmó que Bundy asesinó a Laura Ann Aime, de 17 años, quien desapareció en la noche de Halloween de 1974 y fue hallada un mes después al costado de una carretera en American Fork Canyon.

PUBLICIDAD

La tecnología de genotipado incorporada en 2023 facilitó el cotejo de material genético degradado con los registros del FBI (Utah Department of Public Safety)

El avance llegó gracias a una tecnología de genotipado incorporada al laboratorio estatal en 2023, capaz de extraer ADN de muestras pequeñas, degradadas o mezcladas con material genético de varias personas, según explicó Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah.

Los analistas aislaron un perfil genético masculino a partir de fluidos corporales conservados desde los años setenta y lo ingresaron en el Sistema Combinado de Índices de ADN (CODIS), la base de datos nacional del FBI. El resultado coincidió con el perfil de Bundy registrado en Florida.

“Podemos afirmar, sin lugar a dudas, que Theodore ‘Ted’ Bundy asesinó a Laura Ann Aime en el otoño de 1974”, declaró en esa oportunidad el sheriff Mike Smith, en declaraciones recogidas por AP.

PUBLICIDAD

Más víctimas confirmadas casi cuatro décadas después de su muerte

Bundy fue condenado por los asesinatos de dos mujeres en la casa de la hermandad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida en 1978 y por el crimen de una tercera víctima en el mismo estado.

El criminal admitió antes de su ejecución haber matado al menos a 30 mujeres en diferentes estados del país (AP)

Antes de morir, confesó haber matado a al menos 30 mujeres y jóvenes en varios estados durante la década de 1970. Muchas otras lograron escapar o sobrevivieron con heridas graves. Cuando agentes del FBI le propusieron un total de 36 víctimas, respondió: “Agreguen un dígito a eso y lo tendrán”.

El perfil genético completo obtenido en Utah se convirtió en una herramienta para que otras agencias comparen pruebas de casos sin resolver.

Además de Smith y Aime, al menos otros dos expedientes en el estado permanecen abiertos: el de Nancy Wilcox, cuyo cuerpo nunca fue hallado, y el de Susan Curtis, una joven de 15 años desaparecida en 1975 durante una conferencia juvenil en la Universidad Brigham Young. Bundy ofreció confesiones que incluyeron crímenes hasta entonces desconocidos por la policía, pero no todas fueron verificadas.

PUBLICIDAD

Consultado sobre si el caso de Bundy queda cerrado, el detective Ben Pender, de la oficina del sheriff del condado de Salt Lake, respondió que no. “Esto no cierra el libro sobre Ted Bundy. Tenemos el caso de Nancy Wilcox, en el que la información apunta a Bundy, pero no tenemos certeza. Vamos a seguir trabajando en eso”, afirmó durante la conferencia de prensa en Park City.