Estados Unidos

Viajó por trabajo a Las Vegas y dejó a sus cuatro hijos solos: acusan a una madre de Florida de negligencia infantil

La intervención policial se produjo luego de que un niño de 9 años sufrió un golpe en la cabeza por la caída de una mancuerna en el domicilio familiar en Kissimmee

Dos agentes de policía con chaleco táctico custodian la puerta de un avión comercial frente a pasajeros en el pasillo de embarque
Una llamada al 911 por el golpe de un menor de nueve años con una mancuerna alertó a las autoridades. (Captura de video: Osceola County Sheriff's Office)
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Una mujer de Kissimmee fue detenida bajo cuatro cargos de negligencia infantil después de que las autoridades hallaran a sus cuatro hijos, de entre 9 y 14 años, sin supervisión adulta en su vivienda mientras ella se encontraba por trabajo en Las Vegas, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Osceola.

El caso salió a la luz la noche del miércoles 21 de octubre, cuando una menor llamó al 911 para pedir ayuda porque su hermano de 9 años había sufrido un golpe en la cabeza tras la caída de una mancuerna. Agentes y equipos de emergencias acudieron a la casa situada en Parkway Boulevard.

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El niño fue trasladado al Hospital Celebration, donde recibió atención y posteriormente fue dado de alta. En el domicilio también estaban sus hermanos de 11, 12 y 14 años, precisó la estación de televisión de Florida WESH.

La madre, Irene Miller, de 50 años, fue localizada por teléfono. La mujer explicó a los agentes que había viajado a Las Vegas por motivos laborales y que tenía previsto volver a Florida el viernes 23 de octubre.

Dos agentes de policía con chaleco táctico custodian la puerta de un avión comercial frente a pasajeros en el pasillo de embarque
La investigación confirmó que Irene Miller dejó Florida el 18 de octubre para viajar a Las Vegas por trabajo (Captura de video: Osceola County Sheriff's Office).

La niñera acudía durante el día, pero no pasaba la noche

La investigación determinó que Miller había salido de Florida el 18 de octubre. Según su versión, una niñera que se trasladaba desde Tampa iba a la vivienda por las mañanas para preparar a los menores para la escuela y regresaba después de clases para revisarlos, aunque no permanecía en la casa durante la noche, reportó FOX 35.

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Tras la intervención policial, el padre de los niños fue notificado y se hizo cargo de los cuatro hermanos, que quedaron bajo su custodia, indicaron las autoridades del Condado de Osceola.

Dos agentes de policía con chaleco táctico custodian la puerta de un avión comercial frente a pasajeros en el pasillo de embarque
Los detectives arrestaron a Miller al descender de su vuelo en el Aeropuerto Internacional de Orlando (Captura de video: Osceola County Sheriff's Office).

Los detectives detuvieron a Miller al bajar del avión en Orlando

Los detectives esperaron a Irene Miller a su llegada al Aeropuerto Internacional de Orlando el 23 de octubre.

La mujer fue arrestada al descender del avión y trasladada a la cárcel del Condado de Orange, donde quedó fichada por los cuatro cargos de negligencia infantil sin daño corporal grave, indicó el sitio ClickOrlando.

La oficina del sheriff divulgó además un video de cámara corporal que muestra el momento en que los detectives detienen a Miller tras su llegada.

El sheriff Chris Blackmon declaró en un comunicado: “La Oficina del Sheriff del Condado de Osceola no tolerará la negligencia infantil. Estos casos serán investigados y se presentarán cargos contra aquellos padres que no supervisen ni cuiden adecuadamente a sus hijos”.

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