Estados Unidos

La subdirectora de los CDC dejará el cargo mientras la agencia enfrenta críticas por los brotes de sarampión

Jennifer Shuford comunicó que abandonará sus funciones el 12 de noviembre por motivos familiares y Satish Pillai asumirá provisionalmente la conducción médica del organismo

Los CDC enfrentan críticas por los brotes de sarampión en Estados Unidos y mantienen diferencias con Pensilvania por muertes no reconocidas (REUTERS/Megan Varner/File Photo)
Los CDC enfrentan críticas por los brotes de sarampión en Estados Unidos y mantienen diferencias con Pensilvania por muertes no reconocidas (REUTERS/Megan Varner/File Photo)
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La doctora Jennifer Shuford dejará la subdirección y la dirección médica de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) el 12 de noviembre, después de estar seis meses en el cargo.

Su salida abre otra transición en la cúpula de la agencia, cuestionada por su respuesta a los brotes de sarampión en Estados Unidos.

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El capitán Satish Pillai asumirá de forma interina como subdirector y director médico jefe, mientras los CDC inician la búsqueda de una persona para cubrir el puesto de manera permanente, según informó The New York Times.

Retrato de una mujer con chaqueta azul marino, blusa blanca y collar de perlas frente a un fondo gris
La doctora Jennifer Shuford dejará la subdirección y la dirección médica de los CDS el 12 de noviembre tras seis meses en el cargo (Texas Department of State Health Services)

Shuford dejará los CDC el 12 de noviembre por motivos familiares

Shuford, excomisionada de Salud de Texas, atribuyó su decisión al deseo de “pasar más tiempo con mi familia”, de acuerdo con un comunicado de los CDC. No respondió a una solicitud de comentarios del diario.

“Estoy muy agradecida al presidente Donald Trump y al secretario Kennedy por darme la oportunidad de ayudar a dirigir los CDC”, afirmó la médica en la declaración, en referencia al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. También describió su paso por la institución como una experiencia “increíble”.

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Trump anunció en abril la incorporación de Shuford, junto con la designación de la doctora Erica Schwartz como directora de los CDC y de Sean Slovenski como director de operaciones.

Shuford se sumó al organismo en junio, con el objetivo de contribuir a la estabilidad de una agencia que atravesaba cambios en su conducción.

Shuford atribuyó su renuncia al deseo de pasar más tiempo con su familia y agradeció a Donald Trump y Robert F. Kennedy Jr (REUTERS/Kevin Lamarque)
Shuford atribuyó su renuncia al deseo de pasar más tiempo con su familia y agradeció a Donald Trump y Robert F. Kennedy Jr (REUTERS/Kevin Lamarque)

La salida coincide con cuestionamientos por la respuesta al sarampión

La renuncia ocurre mientras los CDC enfrentan críticas por su manejo de los brotes persistentes de sarampión en distintas partes de Estados Unidos.

La agencia mantiene además una controversia con el Departamento de Salud de Pensilvania, que informó varias muertes vinculadas con la enfermedad y cuyos casos los CDC no reconocieron.

Antes de llegar a la agencia federal, Shuford dirigió la respuesta de Texas ante un brote de sarampión ocurrido el año anterior.

Su trayectoria como epidemióloga y su conocimiento de las vacunas infantiles habían generado expectativas de continuidad técnica dentro de la institución.

El doctor Demetre Daskalakis, que dejó los CDC en agosto de 2025 en protesta por las políticas de la administración, calificó de “sumamente preocupante” la partida de Shuford.

En declaraciones recogidas por The New York Times, señaló que había conocido su trabajo durante el brote en el oeste de Texas y que confiaba en su criterio para decidir que era el momento de irse.

El capitán Satish Pillai asumirá de forma interina la jefatura médica de los CDC mientras la agencia busca un reemplazo definitivo (REUTERS/Alyssa Pointer)
El capitán Satish Pillai asumirá de forma interina la jefatura médica de los CDC mientras la agencia busca un reemplazo definitivo (REUTERS/Alyssa Pointer)

Pillai asumirá de manera interina mientras comienza la búsqueda de un reemplazo

La directora Erica Schwartz comunicó la salida al personal de los CDC y agradeció el liderazgo de Shuford durante meses que describió como exigentes y sometidos a un escrutinio constante.

Fuera y dentro del organismo, la decisión fue recibida con decepción por quienes esperaban una etapa de mayor estabilidad.

Surgieron versiones sobre posibles diferencias con futuras políticas de la administración, pero no se identificó ninguna medida concreta ni hubo confirmación de que ese hubiera sido un factor en la renuncia.

La doctora Anne Zink, expresidenta de la Asociación de Funcionarios de Salud Estatales y Territoriales y directora médica de Alaska hasta 2024, dijo que desconocía las razones de la salida.

Añadió que las personas que ocupan cargos de esa jerarquía deben evaluar si aún pueden aportar más desde dentro de la estructura institucional o fuera de ella.

Con Pillai al frente de forma provisional, los CDC deberán encontrar un reemplazo permanente para Shuford en medio de la presión por su respuesta al sarampión y de una nueva transición en la conducción médica de la agencia.

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