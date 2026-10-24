Nuevas pautas de los CDC podrían dejar a los bebés vulnerables a la hepatitis B, advierte un estudio

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VIERNES, 23 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Las directrices federales revisadas sobre la vacunación contra la hepatitis B podrían dejar a los niños en riesgo de contraer el virus que daña el hígado de otros miembros de la familia, advierte un nuevo estudio.

Los miembros de la familia --no las madres-- representan un riesgo de infección activa de hepatitis B para más de la mitad de los niños con exposición potencial al virus, informaron los investigadores el jueves en IDWeek, la reunión anual conjunta de las principales asociaciones de enfermedades infecciosas de Estados Unidos.

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Los hallazgos contradicen las directrices actualizadas emitidas en enero de 2025 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., que ahora recomiendan la vacuna contra la hepatitis B solo para los bebés cuyas madres portan el virus o no han sido examinadas.

"Un niño puede estar expuesto a la hepatitis B por cualquier persona con una infección activa, no solo por su madre", dijo la investigadora principal Dra. Karen Jacobson, médica especialista en enfermedades infecciosas y científica investigadora en el Centro de Estudios de Vacunas de la División de Investigación de Kaiser Permanente.

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"Nadie sabe el estado de salud de todas las personas con las que un niño puede entrar en contacto, y vacunar a los recién nacidos al nacer los protege contra fuentes conocidas y desconocidas de transmisión", agregó en un comunicado de prensa.

Antes de la actualización, los CDC recomendaban que todos los bebés recibieran la vacuna contra la hepatitis B al nacer, dijeron los investigadores en notas de antecedentes.

Alrededor de 640,000 adultos en los Estados Unidos viven con hepatitis B crónica, dijeron los investigadores. Cuando se infectan temprano en la vida, el 90% de los bebés desarrollarán hepatitis B crónica, lo que los deja en riesgo de cicatrización hepática y cáncer de hígado a medida que envejecen.

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Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de 158,000 niños menores de 5 años que vivían en 132,000 hogares en el norte de California.

Más de 2,000 de los niños vivían en un hogar con una persona que tenía hepatitis B activa, creando un riesgo de infección potencial.

La hepatitis B puede transmitirse después del nacimiento a través del contacto con fluidos corporales como sangre, lágrimas y saliva, y el virus puede sobrevivir en superficies hasta una semana, dijeron los investigadores.

Entre los niños expuestos, solo el 42% tenía una madre biológica con infección de hepatitis B. El resto (58%) vivía con un miembro de la familia que tenía hepatitis B activa.

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Todos los niños nacidos de una madre con hepatitis B habían sido vacunados dentro de los siete días posteriores al nacimiento, pero solo el 94% de aquellos que vivían con un miembro de la familia infectado habían sido vacunados.

Entre los niños que no estuvieron expuestos a la hepatitis B en sus hogares, incluso menos (87%) habían sido vacunados.

"La vacuna contra la hepatitis B es una forma segura y efectiva de protegerse contra la infección por el VHB", dijo Jacobson.

IDWeek es la reunión anual conjunta de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, la Sociedad de Epidemiología de la Atención Médica de América, la Asociación de Medicina del VIH y la Sociedad de Enfermedades Infecciosas Pediátricas.

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La reunión continúa hasta el sábado en Washington, D.C.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre la hepatitis B.

FUENTE: IDWeek, comunicado de prensa, 21 de octubre de 2026