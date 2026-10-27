El histórico restaurante de Los Ángeles que reabrirá después de más de 100 años y donará todas sus ganancias

El Original Pantry Cafe, ubicado en el centro de Los Ángeles, reabrirá el 19 de noviembre tras permanecer cerrado desde marzo de 2025 (Captura Google Maps)

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The Original Pantry Cafe reabrirá el 19 de noviembre y destinará el 100 % de sus ganancias a programas para personas sin hogar.

El restaurante, uno de los más antiguos de Los Ángeles, volverá a operar tras permanecer cerrado desde marzo de 2025, con un modelo que combina la continuidad de su cocina tradicional con la financiación de servicios sociales.

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El local de 102 años, situado en el centro de la ciudad, será administrado junto a Hope the Mission, una organización sin fines de lucro que brinda comida, refugio, alojamiento temporal y otros servicios a personas que atraviesan la falta de vivienda. La reapertura fue informada por SFGATE y confirmada por otros medios locales.

El 100 % de los beneficios financiará los programas de Hope the Mission

La organización calcula que The Original Pantry Cafe puede generar cerca de USD 50.000 mensuales para sus programas.

Ese monto no equivale a la facturación del restaurante, sino al excedente que quede luego de cubrir los costos de su funcionamiento; la entidad anunció que la totalidad de esas ganancias será destinada a su labor contra la falta de vivienda.

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La fachada del restaurante, inaugurado en 1924, conserva su ubicación histórica en South Figueroa Street, rodeada por los edificios del distrito financiero de la ciudad (Captura Google Maps)

Hope the Mission prepara y sirve casi 9.000 comidas al día y administra 35 refugios y centros de alojamiento temporal en el área de Los Ángeles.

Según el proyecto presentado por la entidad, el restaurante también funcionará como un espacio de capacitación y apoyo laboral para personas que intentan salir de esa situación.

La iniciativa modifica el destino habitual de los ingresos de un restaurante: cada consumo en el histórico comedor contribuirá a financiar los servicios de la organización. “Entre por la comida. Váyase tras hacer algo bueno”, señala el establecimiento en su sitio web.

La reapertura necesita USD 800.000 para obras, personal e insumos

Para poner en marcha el negocio social, Hope the Mission lanzó una campaña de recaudación de USD 800.000. Los fondos serán utilizados para las reformas del inmueble, el equipamiento de cocina, la contratación inicial de personal y la compra del inventario de alimentos.

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El objetivo es conservar la experiencia gastronómica que caracterizó al restaurante desde su apertura en 1924. De acuerdo con Fox Business, el plan contempla mantener las recetas originales, entre ellas los desayunos y platos que hicieron conocido al local durante décadas.

The Original Pantry Cafe se encuentra en el 877 de South Figueroa Street, en el centro de Los Ángeles. La programación difundida para el regreso prevé atención de domingo a jueves, de 7.00 a 21.00, y los viernes y sábados, de 7.00 a 23.00; el horario representa un cambio respecto de la atención ininterrumpida que distinguió al negocio en otras etapas.

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El histórico local volverá a operar bajo un modelo social que destinará el 100 % de sus ganancias a programas de Hope the Mission para personas sin hogar (Captura Google Maps)

Un acuerdo sindical permitirá el regreso de trabajadores históricos

La vuelta del restaurante también contempla la reincorporación de empleados con larga trayectoria. El nuevo propietario, el desarrollador inmobiliario Leo Pustilnikov, alcanzó en septiembre de 2025 un acuerdo con el sindicato UNITE HERE Local 11 para que antiguos trabajadores puedan regresar al establecimiento.

Algunos de esos empleados acumulaban más de cuatro décadas de servicio antes del cierre, según el gremio. El pacto llegó meses después de que el restaurante dejara de funcionar en medio de un conflicto laboral con la administración anterior.

The Original Pantry Cafe había estado controlado por un fideicomiso vinculado a Richard Riordan, exalcalde de Los Ángeles que murió en 2023 y que había comprado el restaurante en 1981.

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Con la reapertura del 19 de noviembre, el local retomará su actividad bajo una propiedad distinta y con los beneficios orientados por completo a los programas sociales de Hope the Mission.