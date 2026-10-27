Un hombre murió y otros dos quedaron en estado crítico tras un ataque en Los Ángeles

Un hombre murió y otros dos resultaron heridos de gravedad tras un ataque en Los Ángeles (Captura de video)

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Un hombre murió y otros dos permanecían hospitalizados tras un ataque con arma blanca y arma de fuego registrado en Los Ángeles, luego de que los tres fueran abandonados frente al centro médico Kaiser Permanente Baldwin Hills-Crenshaw. La Policía de Los Ángeles indicó que las víctimas llegaron al lugar el lunes 26 de octubre por la tarde.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles comunicó que sus paramédicos hallaron a los hombres a las 16:50, todos en condición crítica. La información fue publicada por CBS Los Angeles, que señaló que el establecimiento de Kaiser Permanente no cuenta con un centro de traumatología.

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Ante esa limitación, los equipos de emergencia trasladaron a los tres pacientes a otro hospital para que recibieran atención especializada. Hasta la última actualización difundida por el medio estadounidense, dos de ellos seguían en estado crítico, aunque estable, mientras que el tercer herido murió a causa de sus lesiones.

La policía determinó que dos víctimas fueron apuñaladas y una recibió un disparo

El reporte policial confirmó que dos de las víctimas sufrieron puñaladas y la tercera pereció a causa de un disparo (Captura de video)

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) precisó que dos de los hombres presentaban heridas de arma blanca, mientras que el tercero había recibido al menos un disparo. La persona herida de bala no sobrevivió, de acuerdo con los datos entregados por la institución a CBS Los Angeles.

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Las autoridades no difundieron por el momento las identidades ni las edades de los tres hombres. Tampoco informaron si existía algún vínculo entre ellos o si fueron transportados juntos hasta el acceso del centro de salud.

La llegada de las víctimas al hospital no permitió establecer de inmediato el sitio del ataque. El LAPD aseguró que los investigadores aún no han podido determinar dónde se produjo la agresión ni cuáles fueron las circunstancias que precedieron a la violencia.

Los investigadores no tenían sospechosos ni un posible móvil del ataque

La Policía de Los Ángeles desconoce la ubicación exacta del ataque y el posible móvil de la agresión (Captura de video)

Hasta la noche del lunes, la policía no contaba con una descripción de posibles sospechosos. Tampoco había informado sobre detenciones relacionadas con el homicidio y las dos agresiones que dejaron a los tres hombres heridos.

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La falta de una ubicación confirmada para la escena representa uno de los principales puntos por esclarecer. Los investigadores deberán reconstruir cómo llegaron las víctimas al complejo médico y determinar si el hecho ocurrió en las inmediaciones o en otro sector de la ciudad.

El reporte inicial de CBS Los Angeles no incluyó declaraciones de testigos, ni precisó si las autoridades recuperaron armas, vehículos u otros elementos que pudieran aportar información al caso. La cadena citó a la policía al indicar que el origen de la disputa, si existió una, continuaba bajo investigación.

Kaiser Permanente Baldwin Hills-Crenshaw derivó a los pacientes a otro hospital

El Departamento de Bomberos explicó que el centro de Kaiser Permanente Baldwin Hills-Crenshaw no funciona como hospital de traumatología. Por ese motivo, los paramédicos llevaron a las víctimas a otra institución con capacidad para atender lesiones de esta gravedad.

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Los hospitales de traumatología disponen de equipos y recursos especializados para responder a emergencias como heridas por arma de fuego y ataques con cuchillo. En este caso, la derivación se realizó luego de que los tres pacientes fueran localizados frente al establecimiento médico, detallaron los bomberos.

La condición de los dos sobrevivientes seguía siendo crítica, aunque estable, según la actualización más reciente recopilada por el medio. No se habían difundido nuevos partes médicos ni detalles sobre su evolución.

La investigación permanece abierta y las autoridades no habían comunicado cuándo podrían divulgar avances sobre la identificación de los responsables o el lugar exacto en el que comenzó el ataque.

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La información disponible tampoco permitió precisar si las víctimas llegaron al centro médico en un vehículo particular o mediante otro medio. El LAPD no había divulgado detalles sobre ese traslado ni sobre posibles registros de cámaras de seguridad, de acuerdo con los antecedentes publicados por CBS Los Angeles.