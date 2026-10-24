Joven dominicano Saúl Gabriel García Santos fue asesinado tras despedir a un empleado en Savannah

El dominicano Saúl Gabriel García Santos murió por un disparo tras el despido de un empleado en una empresa de mudanzas en Savannah, en Georgia, Estados Unidos. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Saúl Gabriel García Santos, un joven dominicano de 20 años, fue asesinado el 10 de octubre en Savannah, Georgia, presuntamente por un ex empleado al que había despedido horas antes de su muerte. El acusado se entregó a las autoridades al día siguiente y enfrenta cargos de homicidio grave y agresión agravada.

García Santos trabajaba como gerente de operaciones en una empresa de mudanzas de Savannah, ciudad ubicada en el estado de Georgia, Estados Unidos. Según publicó Listín Diario, la mañana del crimen había despedido a un trabajador identificado como Raymond Green, de 40 años.

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El hombre abandonó la empresa tras la decisión laboral, aunque regresó más tarde, cuando el joven se encontraba solo en el lugar, de acuerdo con la reconstrucción difundida diferentes medios y recogida por el diario dominicano.

La familia de la víctima sostiene que el ex empleado lo amenazó con un arma de fuego y lo obligó a subir a uno de los camiones de mudanzas. El vehículo recorrió menos de una milla antes de que García Santos fuera abandonado a un costado de la vía.

Agentes del Departamento de Policía de Savannah acudieron alrededor de las 8:40 de la mañana a la intersección de President Street y Wahlstrom Road, tras recibir una alerta sobre un hombre inconsciente que, en un primer momento, parecía haber sido atropellado. Los equipos de emergencia intentaron auxiliarlo, pero fue declarado muerto en el lugar.

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La víctima fue obligada bajo amenaza armada a subir a un camión de mudanzas antes de su hallazgo en la vía pública. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las primeras diligencias, los investigadores detectaron que el joven había recibido al menos un disparo. Las autoridades aún no han establecido si la herida de bala ocurrió dentro del camión o después de que la víctima descendió del vehículo.

El acusado se entregó un día después del homicidio

Las autoridades de Savannah identificaron al sospechoso tras varias horas de investigación. Green se entregó el 11 de octubre y quedó bajo custodia. Informes de medios estadounidenses lo identifican como Ramone Green, mientras que Listín Diario lo consignó como Raymond Green.

El imputado afronta cargos por homicidio grave y agresión agravada. La Policía no ha divulgado de manera oficial el móvil del ataque ni precisó la secuencia completa de los hechos.

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De acuerdo con las informaciones citadas por Listín Diario, el hombre registraba al menos cuatro detenciones previas. Ese antecedente forma parte de los elementos que la familia de García Santos ha mencionado al reclamar que el caso avance en la Justicia estadounidense.

La familia pidió justicia y organizó una colecta para los gastos funerarios

La muerte de Saúl Gabriel García Santos provocó mensajes de duelo entre sus familiares y allegados en República Dominicana y Estados Unidos. Su madre y otros parientes difundieron publicaciones en redes sociales para exigir justicia.

La Policía de Savannah mantiene abierta la investigación para determinar si la agresión ocurrió dentro o fuera del camión, mientras la familia exige que se haga justicia. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Mi sobrino Saúl Gabriel García Santos tenía apenas 20 años. Era un joven trabajador, responsable, con sueños, metas y toda una vida por delante”, escribió uno de sus familiares en Instagram, según el reporte de Listín Diario.

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La familia abrió una campaña en GoFundMe para reunir fondos destinados a los gastos funerarios y a la asistencia legal. El sepelio se realizó el 16 de octubre.

El caso de García Santos se conoce en un año marcado por muertes violentas y accidentes en República Dominicana. Durante el operativo de Semana Santa, el Centro de Operaciones de Emergencias informó 27 fallecimientos, de los cuales 22 estuvieron vinculados a siniestros viales. La mayoría de esas víctimas se desplazaba en motocicleta.

En otro registro, medios dominicanos contabilizaron más de 200 muertes durante intervenciones de la Policía Nacional entre enero y octubre de 2026. Organizaciones de derechos humanos y familiares de algunas víctimas solicitaron investigaciones independientes sobre esos hechos.

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La investigación por el asesinato de García Santos permanece abierta en Savannah, mientras la familia espera que las autoridades esclarezcan las circunstancias en que el joven recibió el disparo mortal.